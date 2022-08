Drie weekenden op rij was er geen Formule 1. De fabrieken waren dicht, coureurs en volgers vierden vakantie. In België ontwaakt de koningsklasse weer en gaan de verhalen waarmee de sport de zomer in ging weer door. In dit bijpraatstuk nemen we alle belangrijke thema's door.

Piastri-gate is weer in gang gezet

Sinds de aankondiging van Alpine dat Oscar Piastri in 2023 Fernando Alonso vervangt en de tweet van de Australiër waarin hij dat ontkende, stond 'Piastri-gate' redelijk stil. Uiteraard was er het nodige gemopper vanuit Alpine, en kwam naar buiten dat Daniel Ricciardo al zou zijn verteld dat hij het veld moet ruimen bij McLaren. Woensdagmiddag viel het eerste dominosteentje in dit verhaal, met het officiële vertrek van Ricciardo na 2022 bij het team.

Het wachten is nu op McLarens bevestiging dat Piastri inderdaad instapt in 2023. Ook moet Alpine zich nog uitspreken over de vervolgstappen. Gaat het team tot het gaatje met een rechtsgang om het grote talent te behouden? Of beseffen ze in Enstone dat er contractueel een blunder is gemaakt? Dan is het uiteraard nog de vraag wie volgend jaar dan wel plaatsneemt naast Esteban Ocon bij Alpine.

Daniel Ricciardo weet inmiddels dat hij in 2023 niet voor McLaren rijdt Daniel Ricciardo weet inmiddels dat hij in 2023 niet voor McLaren rijdt Foto: Getty Images

Stuiterregels nu dan echt van kracht

Sinds de Grand Prix van Canada hangt het al in de lucht, en nu is het dan eindelijk zover: de regels tegen porpoising zijn van kracht. En die zijn in grote lijnen tweeledig.

Ten eerste moet elke auto nu binnen de limieten blijven van op- en neergaande beweging. Daarvoor is een speciale formule (aerodynamic oscillation metric) gemaakt, waaraan de teams moeten voldoen. De FIA kan met een sensor controleren of dit het geval is. Valt een team buiten deze formule, dan moet de afstelling van de auto dusdanig worden aangepast dat er minder wordt gestuiterd.

Daarnaast wordt er strenger gecontroleerd op flexibele vloeren en middelen om slijtage op bepaalde punten in die vloer terug te dringen. Vooral Ferrari en Red Bull zouden zich hier schuldig aan maken, al zeggen beide teams dat ze niets aan de auto hoeven te veranderen. Toch waren ze allebei tegen de invoering van de aangescherpte regels. Welke gevolgen de ingreep heeft voor de verhoudingen, moet in Spa-Francorchamps blijken.

Volgens Christian Horner voldoet de Red Bull al aan de aangescherpte reglementen. Volgens Christian Horner voldoet de Red Bull al aan de aangescherpte reglementen. Foto: Getty Images

Motorwissels aanstaande, met mogelijke gridstraffen

Spa-Francorchamps is samen met Monza een van de twee power circuits op de kalender. De rechte stukken zijn lang, dus motorvermogen is belangrijk. Door het moment op de kalender is het bovendien een logische keuze om voor een nieuwe krachtbron te kiezen. De verwachting is dat meerdere teams dit gaan doen. Op Spa kun je inhalen, op Zandvoort volgende week gaat dat een stuk lastiger.

Nu is er natuurlijk een aantal coureurs dat al drie motoren of meer heeft gebruikt. Gridstraffen liggen daardoor op de loer. Ferrari is de voornaamste motorenverbruiker, al heeft Charles Leclerc in Canada zijn pool aardig uitgebreid. Toch zal er de 'Scuderia' veel aan gelegen zijn om vooral in Monza op-en-top voor de dag te komen. Dus een gridstrafje in de Ardennen voor de nummer twee in het kampioenschap is niet uitgesloten.

To gridstraf or not to gridstraf - dat is de grote vraag voor Ferrari. To gridstraf or not to gridstraf - dat is de grote vraag voor Ferrari. Foto: Getty Images

Aankondigingen van Audi en Porsche aanstaande

Het is inmiddels een publiek geheim dat Porsche gaat samenwerken met het Red Bull Racing van Max Verstappen. En ook het nieuws dat Audi een groot aandeel krijgt in Sauber (nu uitgedost als Alfa Romeo) is aanstaande.

Beide merken hebben gewacht tot de regelgeving voor 2026 helemaal beklonken was, en dan vooral hoe de motoren eruit gaan zien. Dat is nu bekend.

Die motoren gaan ze zelf bouwen, is het verhaal nu. Althans, Porsche gaat samenwerken met Red Bull Powertrains. Dat is al bezig met de opvolger van de Honda-krachtbron die tot en met 2025 achter in de auto van Verstappen huist. Audi zou in eigen beheer aan een motor werken.

De entree van beide merken in de koningsklasse is erg goed nieuws voor de sport. Maar het is pas echt zo als er een daadwerkelijke aankondiging is. Daarop is het dus nog even wachten. Mogelijk komt er komend weekend witte rook.