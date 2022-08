Volgens coureur Ho-Pin Tung is de legendarische bocht Eau Rouge door de verbouwing van Spa-Francorchamps nog makkelijker vol gas te nemen. Een vooruitblik op de Grand Prix van België, die komend weekend op het programma staat.

Spa-Francorchamps wordt volgend jaar mogelijk door het Zuid-Afrikaanse Kyalami vervangen op de Formule 1-kalender. Wat zou je daarvan vinden?

"Kyalami in Zuid-Afrika is net als Spa echt een coureurscircuit - een fantastische baan die heel uitdagend is en waar je als coureur nadrukkelijk het verschil kan maken. Die zie ik graag op de Formule 1-kalender komen, maar natuurlijk liever niet ten koste van Spa."

"Spa is ook echt een rijderscircuit, onwijs gaaf om op te rijden. Voor vrijwel iedere coureur heeft Spa iets magisch. Het is een baan met veel hoogteverschil. Dat zie je op televisie al redelijk goed, maar zeker als je daar bent, kan je echt zien hoe hevig die hoogteverschillen zijn. Circuits met hoogteverschillen zorgen vaak voor spectaculaire races, omdat ze voor extra uitdagingen qua autoafstelling en rijtechniek zorgen. Spa is daar geen uitzondering op."

Spa heeft begin dit jaar een flinke verbouwing ondergaan. Wat gaan de coureurs daarvan merken?

"Ik heb zelf na de verbouwing nog niet op Spa gereden, maar heb wel in de aanloop naar dit weekend een beetje rondgevraagd bij andere coureurs. Wat interessant is: het nieuwe asfalt levert veel grip, maar is in de regen één groot drama. Ik hoor van meerdere coureurs dat de baan spek- en spekglad is zodra het nat wordt. Zo glad zelfs dat er in de regen haast niet op te rijden valt."

"Overigens zien we dat wel vaker bij nieuw asfalt en is het de afgelopen maanden waarschijnlijk wel iets beter geworden, aangezien er inmiddels al meerdere races hebben plaatsgevonden. Maar dat is mogelijk nog steeds een punt om in de gaten te houden. Verder hebben de meeste dingen die zijn aangepast op en rond het circuit niet veel invloed op de Formule 1, behalve dat er nu wat meer grindbakken zijn."

Tijdschema GP België Vrijdag 14.00-15.00 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 17.00-18.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 13.00-14.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 16.00-17.00 uur: Kwalificatie

Zondag 15.00 uur: Race

Eau Rouge, door de jaren heen misschien wel de meest legendarische bocht op de F1-kalender, is met het oog op de veiligheid ook flink op de schop gegaan.

"Die wordt waarschijnlijk een stuk makkelijker voor de coureurs. Onderaan Eau Rouge zat altijd een grote hobbel, maar toen het circuit opnieuw werd geasfalteerd is ook die hobbel eruit gehaald. Eau Rouge was al vrij makkelijk vol gas in de Formule 1, en is dat nu nog steeds."

Ferrari leek in de laatste races voor de zomerstop de snellere auto te hebben, maar zag Max Verstappen juist verder uitlopen in het kampioenschap. Denk je dat ze in Maranello de afgelopen weken iets hebben veranderd in hun aanpak?

"Nee, ik denk niet dat ze rigoureuze veranderingen hebben doorgevoerd. Het is ook best storend als je zoiets midden in het seizoen gaat doen. Ik denk wel dat ze goed hebben gekeken naar wat er allemaal is misgegaan zodat er beter geanticipeerd wordt op situaties en omstandigheden. Tenminste, dat mag ik hopen."

"Mensen ontslaan of vervangen heeft natuurlijk ook niet direct een effect. En om eerlijk te zijn: zeker in Hongarije had Ferrari gewoon de snelste auto. De designafdeling heeft daar goed werk geleverd, maar door operationele fouten konden ze de race niet winnen. Bij dat laatste zullen ze progressie moeten zien te boeken. Vergeet niet: Formule 1 is een sport waarin het om de details draait."

De lay-out van Spa-Francorchamps.

Tot slot: wat verwacht je van de krachtsverhoudingen dit weekend?

"Ik denk dat het verschil tussen Ferrari en Red Bull niet groot gaat zijn, maar gezien de vorm waarin hij steekt denk ik dat Verstappen gaat winnen. En achter de topteams verwacht ik stiekem veel van Alpine."

"Na al het gedoe rond Fernando Alonso en Oscar Piastri kunnen ze zich dit weekend weer gewoon op het racen gaan richten. De lay-out van het circuit past goed bij hun auto en ik denk dat ze een stuk sterker zullen zijn dan normaal."