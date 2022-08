Het vernieuwde circuit van Spa-Francorchamps verwelkomt komend weekend de Belgische Grand Prix. Mogelijk is dat de laatste keer. De race op het Ardennencircuit dreigt van de kalender te vallen, maar waarom eigenlijk?

Natuurlijk, neem de race in 2021 als maatstaf en het is volkomen logisch dat de Formule 1 niet meer naar Spa komt. Op de kletsnatte baan reden de coureurs alleen een paar rondjes achter de safetycar.

Max Verstappen 'won', maar daar konden zelfs zijn fanatiekste supporters nauwelijks om juichen. Fans moesten zich heen en terug door een modderbad worstelen om op de tribunes te komen - uiteindelijk voor niets. Toch is het flauw om Spa-Francorchamps hierop af te rekenen.

Juist die wisselende omstandigheden behoren tot de ingrediënten die van Spa een circuit om naar uit te kijken maken. Natte start, een bui een paar ronden voor de finish, kwalificatie in de regen, coureurs die vol risico door een kletsnat Eau Rouge gaan: alles kwam al eens voorbij.

Spa-Francorchamps is een écht Formule 1-circuit, waarop de coureurs zich kunnen onderscheiden. En daar laten de auto's zien wat ze echt kunnen.

Gekooide leeuw op stratencircuits

"Deze auto's zijn niet ontworpen voor stratencircuits", vindt Verstappen. Stuur een Red Bull of Ferrari in Singapore of Monaco de baan op en je kijkt naar een gekooide leeuw, die op commando gemakkelijke kunstjes vertoont. Terwijl er veel meer in het repertoire zit. Fans zien in Singapore hoe Lewis Hamilton met zijn Mercedes schijnbaar moeiteloos honderd keer linksaf en honderd keer rechtsaf gaat.

Op Spa gooit de Brit zijn auto in de kwalificatie op de grens van de grip vol gas door Pouhon, de uitdagende knik naar links. En die bocht is slechts een van de attracties van het Ardennencircuit.

De baan heeft met Eau Rouge-Raidillon de beroemdste bochtencombinatie ter wereld in huis. De manier waarop het veld zich daar na de start doorheen jaagt, garandeert kippenvel. Wat volgt is een tocht tussen de bomen door, vol gas over Kemmel.

Daarna gaan de coureurs een uitremduel in Les Combes aan. In de tijd van de V10- en V12-motoren was het een bombastisch en haast angstaanjagend spektakel, maar ook met de moderne auto's is het nog een van de hoogtepunten van het seizoen.

Weinig circuits hebben iets wat in buurt komt. Misschien alleen Silverstone en Monza. Dus waarom moet Spa dan van de kalender verdwijnen? Al suggereerde Formule 1-baas Stefano Domenicali deze week wel dat het iconische circuit komend jaar op de reservelijst komt te staan.

Het veld dendert door Eau Rouge na de start in 2010. Het veld dendert door Eau Rouge na de start in 2010. Foto: Getty Images

Destination events worden de norm

"Het draait alleen om geld, het is business", oordeelt Lando Norris. Daarmee heeft de McLaren-coureur het bij het juiste eind. De Formule 1 viert het succes van Drive to Survive, de Netflix-serie die de toegang tot de Verenigde Staten definitief heeft geopend. Een race in Miami werd mogelijk, en een groot deel van de Amerikaanse jetset kwam daarop af. Michael Jordan, Tom Brady: het zijn namen waarmee de sport graag wordt gezien.

Hoewel de race werd gehouden op een aangelegde baan op de parkeerplaats van een groot stadion, was het evenement een groot succes. Niet dat de promotor er nou veel aan overhield, maar op de lange termijn is Miami een "destination event". Daarbij is de naam van de race, met daarin de bestemming, uiteindelijk belangrijker dan het circuit. En de race.

Het gaat om het evenement, want aan succesvolle evenementen wordt veel geld verdiend. Komen we terug bij het punt van Norris: het draait om geld. Daarom is de sport ook zo blij met Las Vegas als toevoeging in 2023.

Charles Leclerc op het nieuwe circuit in Miami. Charles Leclerc op het nieuwe circuit in Miami. Foto: Getty Images

Spa gaat het gevecht aan met één hand op de rug gebonden

Formule 1 als geheel is booming business. Steden en landen staan in de rij om een race te organiseren. Tegelijkertijd staat er druk op het daadwerkelijke circus dat al deze bestemmingen aandoet. Een steeds maar uitdijende kalender vormt een te zware belasting voor Formule 1-personeel. Daarom kan de kalender niet veel langer worden dan hij nu is en is het vechten om een plekje.

En wanneer je als Grand Prix toevallig een aflopend contract hebt, ga je dat gevecht aan met één hand op de rug gebonden. België is zo'n Grand Prix, net als Frankrijk, Monaco, Oostenrijk en Mexico.

Spa-Francorchamps heeft er in Zandvoort een geduchte concurrent bij gekregen. Kijkend naar nationaliteit is de Nederlandse GP in de eerste plaats de échte thuisrace van Verstappen. Maar de race heeft meer voordelen. Zo ligt het circuit dicht bij Amsterdam en Schiphol, én aan het strand. Ook is er in tegenstelling tot bij de Belgische Grand Prix een werkend verkeersplan.

België heeft momenteel geen coureur in de koningsklasse, al zijn er drie rijders met een Belgische moeder. Naast Verstappen zijn ook Norris en Lance Stroll half Belgisch. Geen van deze coureurs heeft de Belgische nationaliteit.

Max Verstappen in actie op Spa-Francorchamps in 2021. Max Verstappen in actie op Spa-Francorchamps in 2021.

Entertainment ontbreekt, en niet alleen in België

Het is voor fans zeker op regenachtige dagen dus al lastig om überhaupt op het circuit te komen. Als ze daar eenmaal zijn, schoot vooral het evenement naar de huidige maatstaven tekort. In Zandvoort treden dit jaar de nodige artiesten op. In Singapore kunnen bezoekers na de actie op de baan luisteren naar Black Eyed Peas, Westlife, Green Day en de Amerikaanse dj Marshmello.

In België moesten de fans het doen met het racen zelf, iets wat bij de afgelopen Grand Prix van Frankrijk ook al het geval was. Blijkbaar is dat niet meer genoeg om een plek op de kalender te rechtvaardigen. En dan heeft Frankrijk zelfs nog twee coureurs aan de start. In Spa probeert men nu wel iets neer te zetten, met aangekondigde optredens van dj's Armin van Buuren en Oliver Heldens.

Kun je als race zo'n totaalevenement niet optuigen, dan kan veel geld dit compenseren (dit geldt voor bijna alle races in het Midden-Oosten, al laten die ook gewoon artiesten opdraven). Wat ook helpt, is een geografisch voordeel. Zuid-Afrika is daarom interessant als potentiële toevoeging. Hongarije is de enige race in Oost-Europa, en de regering daar staat erom bekend de portemonnee te trekken om de baan op de kalender te houden.

Race in Imola is echt onverklaarbaar, of toch niet?

De enige echt onverklaarbare race op de kalender is die van Emilia-Romagna, op Imola. De stad is niet bepaald een destination, zoals Las Vegas, Singapore en Miami. "Dit circuit is iconisch en is onderdeel van de geschiedenis van de sport", zei Domenicali toen deze race tot en met 2025 werd verlengd. Woorden die nog veel meer van toepassing zijn op Spa dan op Imola.

Italië heeft al een race op de kalender (Monza). Het is natuurlijk het land van Ferrari, maar er staat geen Italiaanse coureur op de grid. Wie wil weten waarom Imola dan toch op het schema staat en waarom Spa ervan af dreigt te vallen, moet de geboorteplaats van Domenicali maar even opzoeken.

Toch groeit de weerstand tegen de veranderingen in de sport. Coureurs spreken zich uit voor de klassiekers, teambazen willen niet dat ze van de kalender gaan. De Formule 1 groeit aan alle kanten razendsnel, maar de historische basis in Europa vormt de ruggengraat.

"Spa, Monza en Monaco, dat soort races zijn ons DNA", vindt Red Bull-teambaas Christian Horner. De oude trouwe fans die hierop afkomen, moeten niet worden ingeruild voor jetsetpubliek dat vooral naar de 'nieuwe' races gaat. Ook als daar meer aan wordt verdiend. Beide groepen kunnen worden bediend, maar uiteindelijk kan de Formule 1 beter zonder die laatste categorie dan zonder de hardcore achterban.