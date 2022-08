Onze Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt heeft jullie beste en meestgestelde vragen over de Grand Prix van Hongarije en over de Formule 1 in het algemeen beantwoord. Lees de vragen en antwoorden hieronder.

Oerlemans: Waar dienen de twee antennes voor die op de neus van een F1-auto staan?



"De voorste antenne is een zogeheten pitot tube. Dat is een aerodynamisch meetinstrument waarmee de luchtsnelheid wordt gemeten. Zo weten ze vrij precies hoe snel de auto gaat. De achterste antenne is voor de boordradio."

Diederik: Wat betekent een foutmelding F20 bij Red Bull?



"Dat soort codes zijn geheim bij Red Bull en refereren aan de knoppen op het stuur. Dus we weten niet wat dit betekent."

Emping: Waarom wordt er nog gerefereerd aan een Honda-motor, terwijl dit seizoen toch echt een Red Bull-motor wordt gebruikt?

"De motor staat inderdaad ingeschreven als Red Bull Powertrain, maar dat is slechts een label. De motoren worden nog altijd gebouwd, ontwikkeld en onderhouden door Honda in Japan, tot en met het seizoen 2025. Daarom zit er ook een klein 'HRC'-stickertje op de auto, wat staat voor Honda Racing Corporation."

"De fabriek van Red Bull gaat pas per 2026 motoren bouwen, als de nieuwe reglementen van kracht zijn. Waarschijnlijk gaat Porsche zich hier ook tegenaan bemoeien. Die aankondiging wordt snel verwacht."

Lezer: Mag een rijder wisselen van auto? Als bijvoorbeeld de Red Bull van Max Verstappen stuk gaat tijdens de training, mag hij dan in die van Sergio Pérez rijden?

"Ja dat mag. Pas vanaf de kwalificatie zit een coureur vast aan zijn auto."

Kilsdonk: Mag je ook DRS inzetten als je een achterblijver bent en je komt terecht achter iemand die vrij vooraan rijdt (omdat je een ronde achterloopt)?

"Ja, ongeacht waar je rijdt en op welke positie mag je DRS gebruiken. Zolang je maar binnen een seconde van de auto voor je over het meetpunt komt."

Ccg: Wordt dit een podium (in volgorde) van de beste rijders van het laatste en komende decennium: Verstappen, George Russell en Lewis Hamilton?

"Verstappen en Hamilton horen daar zeker bij. De strijd om de derde plaats ligt nog open. Sebastian Vettel was ook vrij succesvol in het vorige decennium."

Pierre Gasly moest vanuit de pitsstraat starten vanwege een motorwissel. Wanneer krijg je een gridstraf en wanneer moet je vanuit de pitsstraat starten?

"Je krijgt een gridstraf als je wisselt naar een motor (of andere motoronderelen) die buiten de limiet van drie vallen."

Wissel je motoronderdelen zonder dat hier goede (betrouwbaarheids)redenen aan ten grondslag liggen, of zijn ze niet tijdig aangemeld bij de FIA, dan moet er vanuit de pitsstraat worden gestart. Dit moet ook als je wisselt naar andere onderdelen van de auto die van een specificatie zijn die je eerder in het seizoen nog niet hebt gebruikt. De motor valt sinds de GP van Groot-Brittannië buiten die laatste regel."

Lezer: Hoe kwam het dat Ferrari er aan het einde op hun softbanden niet aan te pas kwam?

"Dat is een vraag die Ferrari zelf ook nog niet kon beantwoorden. De stint van Carlos Sainz op softs was wel vrij lang, maar zijn tempo was niet geweldig. Ferrari had in de afstelling duidelijk niet genoeg rekening gehouden met de voorspelling dat het zondag zo veel kouder zou zijn dan dan vrijdag. Dat hielp ze strategisch ook niet, al was het geen excuus voor de twee slechte pitstops bij Sainz en de foute keuze voor de harde banden bij Charles Leclerc."

Oosterwijk: Hoe kan het nou dat Ferrari de snelste auto heeft, maar zulke slechte strategen?

"Dat is lastig te zeggen, omdat het een intern proces is. Er gaat duidelijk van alles mis in de besluitvorming. Dat kan komen door slechte simulaties, te weinig oog voor de praktijk, te weinig oor voor geluiden van de coureurs, of uiteraard domweg fouten van de strategen."

Pieterman: Tijdens een pitstop wordt er enorm snel gewerkt. Wat mij opvalt, is dat de monteurs zo makkelijk de banden verwisselen, maar dat dit een zware klus lijkt. Wat wegen banden met velg?

"De wielen en banden wegen bij elkaar 74 kilo, dus 18,5 kilo per wiel en velg. Dus het is een kwestie van spierballen dat de monteurs dat zo makkelijk laten ogen."

Pieterman: Aan het einde van de race bedanken de coureurs altijd hun team. Hoe groot is zo'n team en welke rollen zitten daarin?

"Dat verschilt per team, maar laten we even uitgaan van de topteams. Die bestaan vaak uit honderden mensen, op de fabriek en op locatie. Op locatie zijn er sowieso natuurlijk de monteurs, meestal wel zeker zes per auto."

"Daarnaast zijn er nog de nodige engineers op locatie, zoals de race-engineer aan de pitmuur ('GP' bij Verstappen) en de performance-engineers. De strategen werken vaak op locatie, al krijgen die vanuit de fabriek realtime ondersteuning met allerlei doorberekeningen. Daar zit een hele zaal vol mensen mee te kijken, te rekenen en te adviseren."

"Ook de technische teams krijgen zo uiteraard steun vanaf de fabriek. Dit gaat met hoogwaardige verbindingen. Dus als een coureur zijn team bedankt, kun je er wel van uitgaan dat het om een grote groep mensen gaat."

Landranger: Verstappen had problemen met de koppeling. In hoeverre kan Verstappen vanuit de auto nog instellingen veranderen dat de koppeling minder zwaar belast wordt?

"Verstappen kan wel het aangrijppunt van de koppeling veranderen, maar dit heeft vooral te maken met de start en het wegrijden na pitstops. Koppelingsproblemen tijdens het rijden zelf zijn er niet vaak, omdat de koppeling in de moderne Formule 1-versnellingsbakken tijdens het opschakelen in principe niet wordt gebruikt. Verstappen legde na afloop uit dat hij problemen had bij het schakelen en met de koppeling, waarbij ik ervan uitga dat het om terugschakelen ging. Maar heel specifiek ging hij niet op het probleem in."

Wolbrink: Als straks de bandenwarmers niet meer gebruikt mogen worden, hebben we dan nog wel meerdere verschillende strategieën?

"De strategieën blijven verschillen, maar er verandert wel wat omdat het langer duurt voordat de coureurs hun banden na een pitstop op temperatuur hebben. We zagen zondag bij Leclerc welk effect dit kan hebben. Voor de start hebben de coureurs de opwarmronde om temperatuur in de banden te krijgen, dus daarmee voorzie ik niet zoveel problemen."

Joeri: Hoe kan het dat de auto's van Mercedes en Ferrari zo anders reageren op koud en warm weer?

"Het is lastig om daar de vinger op te leggen, maar het heeft te maken met de werking van de banden en de werking van de aerodynamica. Die reageren anders op verschillende omstandigheden, wat voor elk team voordelig of nadelig kan uitpakken. Ook de motoren kunnen reageren op hogere of lagere temperaturen."

"Mercedes had bijvoorbeeld vrijdag nog moeite om de banden op temperatuur te brengen, wat zeker met de koudere temperaturen voor de deur natuurlijk problematisch zou zijn. Ze hebben vervolgens het nodige in de afstelling aangepast, wat zich zaterdag in de kwalificatie en zondag ook uitbetaalde. Ferrari had te weinig aangepast na de warme vrijdag, en dat was kostbaar."

Vanaalst: Nu Mercedes zich nadrukkelijk vooraan meldt, is dat in het voordeel of nadeel van Verstappen gezien het huidige klassement en zijn voorsprong?

"Ik beschouw de titelstrijd al grotendeels als gestreden, dus het is sowieso niet heel belangrijk meer wat er vooraan gebeurt in dat opzicht. Maar mocht Mercedes zich in de strijd mengen, dan is dat slechter voor Leclerc. Hij moet zoveel mogelijk punten pakken en dat wordt moeilijker als hij ook nog eens twee Mercedessen moet verslaan."

Koen: Moet de teambaas van Ferrari zich zorgen maken over zijn eigen positie?

"Mattia Binotto verdient wel wat krediet, want hij heeft met de auto zelf dit jaar goed werk geleverd qua aansturing van zijn team. Maar, hij is ook eindverantwoordelijk voor de strategische afdeling en moet wat gaan doen. Als hij niet ingrijpt, kan hem dat ook zijn eigen kop kosten."

Bussink: Je hoort de laatste tijd, ook van de coureurs, vrijwel niets meer over porpoising. Hoe kan dat?

"Dat heeft een beetje te maken met de banen waarop wordt gereden. We hebben er nu een paar gehad waarop het minder ernstig is door minder hobbels of minder lange rechte stukken. Het is nog niet weg, zeker niet. Maar teams leren er ook steeds beter mee om te gaan en de ergste vormen te voorkomen. Dus het speelt simpelweg een steeds kleinere rol."

Lubbers: Ik ben op vakantie en kon niet kijken. Moet ik deze race terugkijken?

"Absoluut."

Berg: Sainz negeerde op een gegeven moment een order om te pitten. Daarmee verlengde hij zijn mediumstint en verkortte hij indirect zijn stint op rood. In hoeverre kunnen we stellen dat hij daarmee zijn eigen vierde plaats veiligstelde?

"Hij had het gelijk aan zijn kant en kwam zo in ieder geval voorbij zijn eigen teamgenoot. Dus in die zin heeft hij met die ingreep zeker zijn eigen vierde plaats veiliggesteld."

Groothof: Hoe kun je het verschil in snelheid per race verklaren? In Oostenrijk was Ferrari flink de baas, maar hier hadden ze heel veel moeite.

"Dat heeft met veel factoren te maken. Het verschil in snelheid in Oostenrijk was te verklaren doordat Ferrari zelf heel goed met de banden overweg kon en Red Bull niet. Daarnaast had Red Bull, vonden ze achteraf, niet de goede package in Oostenrijk, wat vooral om de achtervleugel lijkt te draaien. Die was vrij groot en dat kostte Verstappen topsnelheid, waarop hij dit seizoen vaak kan vertrouwen."



"Het probleem in Hongarije zat hem voor Ferrari vooral in de temperatuur. Vrijdag functioneerde de auto nog uitstekend, maar zondag was de temperatuur 15 graden lager. Daardoor hadden ze last van onderstuur, ook omdat ze naar eigen zeggen niet genoeg hadden gereageerd op deze verandering. Red Bull en Mercedes hadden dit wel gedaan."

Vanlieren: Wat is de conclusie wat betreft de vleugel van Aston Martin? Is deze toegestaan? Heeft het nut?

"Het is volgens de huidige regels toegestaan. Of het nut heeft, moet nog blijken. Aston Martin was qua prestaties niet heel goed in Hongarije, maar de rondetijden in de trainingen en de race waren stiekem best goed. Daarom reed Vettel ook in de punten. Wordt vervolgd. De concurrentie kijkt en rekent aandachtig mee."