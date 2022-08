Na weer een dramatische strategie van Ferrari, wordt het tijd dat Charles Leclerc met zijn vuist op tafel slaat. Dat vindt Ho-Pin Tung, coureur en analist bij NU.nl en Viaplay. Een terugblik op de door Max Verstappen gewonnen Grand Prix van Hongarije.

Ferrari was vrijdag nog verreweg het snelst, maar zaterdag en vooral zondag was hun dominantie verdwenen. Had Charles Leclerc wél gewonnen als de omstandigheden van zondag gelijk waren aan die van vrijdag?

"Ja, dat weet ik 100 procent zeker. Veel van wat we in onze vooruitblik hebben aangehaald, is uitgekomen. In een weekend als dit, met wisselende omstandigheden, moet je flexibel zijn. Dat heeft de uitkomst van de race bepaald."

"We zagen dat Ferrari vrijdag in de long run significant sneller was dan de rest. Een halve seconde sneller dan Verstappen in zijn Red Bull. En Mercedes zat op dat moment meer dan een seconde van de pace af. Vervolgens zakte de baantemperatuur flink en zagen we voor het eerst dit seizoen binnen één weekend wat een ongelooflijk groot verschil dat kan maken."

Leclerc zag een goed resultaat in rook opgaan toen Ferrari hem naar binnen haalde en op de harde band zette. Kon je iets van die keuze begrijpen?

"Nee, ik vond dat onbegrijpelijk. Zaterdag zei Leclerc na de kwalificatie al dat hij het heel moeilijk vond om de zachte band aan de praat te krijgen. Dat wordt dan bij de harde band nóg lastiger natuurlijk. Zondag was de temperatuur min of meer gelijk, maar desondanks kozen ze voor deze strategie."

"Wat me ook opviel was de inhaalactie van Leclerc op George Russell. Op Leclercs helmcamera konden we zien dat hij zijn overtake-knop gebruikte om Russell in te halen. We konden op zijn stuur ook de temperatuur van zijn banden zien. Hoewel hij rondes lang intensief met Russell aan het vechten was - en bij zo'n intensief gevecht loopt de temperatuur van je banden al snel flink op - waren zijn banden nog ver beneden de zogeheten target temperature. En dan praat je over een set mediums. Als je al die data hebt en je besluit daarna om toch naar hard te gaan, dan gaat er iets goed mis."

Valt er überhaupt een verklaring te vinden voor de keuze van Ferrari?

"Mattia Binotto zei na afloop dat de strategie in de simulatie van de computer veel sneller was. Maar zo'n simulatie houdt alleen in kwantitatieve termen rekening met hoeveel je verliest, omdat warm-up moeilijker is. Of zoiets überhaupt daadwerkelijk rijdbaar is voor een coureur, merk je pas als je ook een zogeheten DIL (driver-in-the-loop simulator) inzet en er dus daadwerkelijk iemand mee rijdt. Tijdens een race is daar natuurlijk de tijd niet voor. Een computersimulatie is eigenlijk puur theoretisch en dan kan het in de praktijk anders uitpakken."

"Maar het komt ook door Verstappen. Ferrari voelde zijn druk. Na de eerste stop werkte de undercut van Verstappen heel goed. Ze wilden voorkomen dat ze zich daarmee lieten verrassen. Op het moment dat ze Leclerc voor de tweede keer naar binnen haalden, was de race nog te lang om op een gebruikte set softs naar de finish te rijden."

"Eigenlijk hadden ze op dat moment alleen maar de harde band om te gebruiken. Misschien hebben ze wel gewoon te veel naar Verstappen gekeken en zich uit de tent laten lokken. Aan beide Alpines en Kevin Magnussen konden ze ook al zien dat de harde band niet zou gaan werken."

Verstappen was een van de weinige coureurs die zich juist wel heel prettig voelde in die koelere omstandigheden.

"Absoluut. Hij maakte zelf ook de call om niet op de harde, maar op de zachte band te starten. In zekere zin nam Red Bull daar ook wel een beetje een gok mee, aangezien het zelfs een gebruikte set zachte banden was. Als team moet je heel veel vertrouwen hebben in je coureur om zoiets doen. Die moet het namelijk wel kunnen laten werken, de situatie goed overzien en de banden managen. Maar bij Red Bull weten ze dat Verstappen dusdanig goed met zijn banden omgaat en dat hij ze niet binnen twee rondes kapot rijdt."

Tot slot, moet Leclerc niet gewoon harder met zijn vuist op tafel slaan en tijdens de race bij een twijfelachtige strategie tegen zijn team ingaan?

"Dat blijft een beetje dubbel. Als rijder heb je niet alle informatie voorhanden, maar als coureur kan je vaak wel heel goed inschatten hoe je banden er precies voor staan. Misschien moet hij zich inderdaad harder uitspreken, Carlos Sainz deed dat bijvoorbeeld wel."

"Als rijder zijn er zo veel momenten dat je feedback kan geven. Jij zit in die auto en jij weet als geen andere wat er gebeurt. Kijk de afgelopen jaren naar Lewis Hamilton en zijn engineer Peter Bonnington. Het is zo vaak gebeurd dat Hamilton naar binnen werd geroepen voor nieuwe banden, maar dat hij daar geen gehoor aan gaf omdat hij vond dat zijn banden nog goed waren. Meestal haalde Hamilton daar dan ook zijn gelijk mee. Als coureur kan je wat dat betreft echt wel een verschil maken."