Max Verstappen won op indrukwekkende wijze de Grand Prix van Hongarije, maar het had weinig gescheeld of de wereldkampioen had een hele andere dag gehad. Een belangrijke beslissing voorafgaand aan de race zorgde ervoor dat Verstappen op strategisch gebied de perfecte race kon rijden. NU.nl-verslaggevers Joost Nederpelt en Patrick Moeke vertellen hoe dat zit.

Het fundament voor Verstappens zege werd al voor de race gelegd