Max Verstappen won, Mercedes maximaliseerde, het racen met de nieuwe auto's was wederom erg goed en Ferrari faalde. De Grand Prix van Hongarije had daarmee alle trends van de eerste seizoenshelft in zich. We kijken naar deze vier elementen, die zo bepalend zijn in 2022.

1. Verstappen was weer de consistente raket

Met zijn spin in ronde 42 liet Verstappen even zien dat hij ook maar gewoon een mens is. Een kleine geruststelling, want de rest van het optreden van de Limburger was haast buitenaards. Natuurlijk, hij zit in een van de beste auto's op de grid, en zijn team maakt het hem makkelijk door steevast strategisch raak te schieten.

Het aandeel van Verstappen zelf was desondanks enorm. Vakkundig bleef hij in de openingsronden uit de chaos, en zijn inhaalacties waren zoals gewoonlijk kordaat. Charles Leclerc worstelde dan wel op zijn harde banden, maar dan nog: je grootste titelconcurrent inhalen, spinnen, en dan nog eens inhalen was een prachtig staaltje racen van het hoogste niveau. Verstappen legde zo de lat weer een stukje hoger voor Leclerc, die zelf ook graag dat niveau zou willen aantikken.

Maar de echte kracht van Verstappen zit hem in de rondetijden, die extreem snel en consistent waren. Zeker de tijden in zijn slotstint waren zo vlak als een lineaal; Sven Kramer zou er trots op zijn geweest. Het bewijst het gemak waarmee de regerend wereldkampioen op zijn hoge niveau acteert. Hij schudt niet toevallig één snel rondje uit zijn mouw, maar doet het keer op keer. Zonder fouten te maken, en zonder te veel van zijn banden te vragen. Kampioensvorm in optima forma.

40 Verstappen haalt Leclerc in

2. Mercedes maximaliseert wederom

Mercedes heeft niet de auto van afgelopen jaren, maar het team is verder intact. En dat betaalt zich uit. Maximaliseren gaat de renstal van Lewis Hamilton en George Russel uitstekend af, met twee races op rij twee auto's op het podium.

Dat Hamilton nog altijd een factor van groot belang is binnen het team, bewees de Brit zondag weer. Als er een race is waarin de banden een cruciale rol spelen, komt hij naar voren. Daar heeft de zevenvoudig wereldkampioen nog altijd een goed gevoel voor. Een stint aanlengen om daarna strategisch in het voordeel te zijn was altijd al zijn specialiteit. Zondag deed hij het weer: in de negentien ronden die hem nog restten op de softs kon hij vervolgens oogsten.

Russell had zijn moment al op zaterdag en toonde zondag maar weer eens aan dat hij voor Mercedes dé man van de toekomst is. De Brit had dezelfde strategie als Verstappen, maar simpelweg niet de rauwe snelheid. In de vele gevechten hield hij goed stand, maar die duels kostten hem uiteindelijk ook te veel leven in de banden.

Hamilton en Russell benutten de matige Mercedes de laatste weken optimaal. Hamilton en Russell benutten de matige Mercedes de laatste weken optimaal. Foto: Getty Images

3. Nieuw bewijs: het racen is dit jaar uitstekend

De Hungaroring geldt als een baan waarop het moeilijk inhalen is, maar de duels waren zondag dik in orde. Om alle plekken binnen en buiten de top tien werd uitvoerig gevochten, meerdere lijnen waren mogelijk en de coureurs konden elkaar goed volgen. Nu heeft de baan bij Boedapest met bijnamen als 'Monaco zonder muren' sowieso al ten onrechte een slechte reputatie, want de races waren hier de laatste jaren het aankijken prima waard. Maar inderdaad, inhalen was lastig.

Zondag leverde het circuit dus nieuw bewijsmateriaal voor het feit dat de regels voor 2022 echt werken, en dan met name in de slotsector met twee lange doordraaiers. Dat waren altijd precies de meters asfalt waarop de auto's van de vorige generatie zo veel last hadden van vuile lucht, dat ze cruciale tijd verloren. Inhalen was daarom lastig, ook in de DRS-zone op het volgende rechte stuk. Zondag konden de coureurs elkaar ook in de laatste paar bochten goed volgen.

Charles Leclerc en George Russell in gevecht. Charles Leclerc en George Russell in gevecht. Foto: Getty Images

4. Ferrari faalt weer opzichtig

Een andere constante factor in 2022 is strategisch falen van Ferrari in alle soorten en maten. Daaraan werd in Hongarije weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd. De strategische afdeling van het team had twee dingen kunnen doen na de eerste stint op de mediums: inzetten op een lange tweede stint op dezelfde banden, of een tussenstint op soft. Nadat die keuze al was gemaakt, liet Leclerc duidelijk merken dat hij nog wel even door kon op zijn mediumbanden, maar Ferrari werd nerveus van de opstomende Verstappen.

Dus werd, weer, de verkeerde keuze gemaakt. Het wordt zorgwekkend als iedereen die een blik werpt op de rondetijden van het veld dat al doorheeft, Ferrari had bij wijze van spreken even op Twitter kunnen kijken. Het team ging toch voor de niet functionerende harde band, en het liep fout. En dan hebben we het nog niet eens over de twee mislukte pitstops van Carlos Sainz.

De vraag is wat er nu gaat gebeuren en of er überhaupt íéts gaat gebeuren. Want het kan zo niet langer. De coureurs raken er moedeloos van en het harde werk van al het personeel wordt maar niet beloond. Keer op keer. Binnen een normaal bedrijf rollen er dan koppen, wat bij Ferrari voorheen ook allang was gebeurd. Nu wil het groeien als team en leren van fouten; het standaard riedeltje komt steeds weer voorbij. Maar misschien moet Ferrari even terug naar de harde Italiaanse cultuur van weleer: als je fouten maakt, gaat je kop er af. De vraag is of teambaas Mattia Binotto het dan zelf wel overleeft.