Max Verstappen heeft zondag kort voor de start van de Grand Prix van Hongarije zelf besloten om niet op harde, maar op zachte banden te starten. Mede dankzij die keuze boekte de Nederlander een spectaculaire overwinning op de Hungaroring.

De 24-jarige Verstappen voelde onderweg naar de grid dat hij op zijn zachte banden moeite had om grip te vinden. "Met de harde band zou dat nog veel moeilijker zijn geweest", vertelde de regerend wereldkampioen op de persconferentie. "Ik heb toen meteen gezegd: no way dat wij op hard gaan beginnen."

Verstappen moest door motorproblemen als tiende aan de laatste race voor de zomerstop beginnen. De WK-leider knokte zich al snel naar voren en werd ook enigszins geholpen door de mislukte strategie van Ferrari-coureur Charles Leclerc. De Monegask, die halverwege de race nog aan de leiding reed, werd bij zijn tweede pitstop door Ferrari op de harde band gezet en viel daardoor ver terug.

"Tijdens de race hebben we bij Charles kunnen zien hoe zwaar het was om op de harde band te rijden, dus ik ben heel blij dat we die keuze hebben gemaakt", vervolgde Verstappen, die ook zijn team Red Bull Racing een groot compliment gaf.

"Ze zijn ontzettend flexibel en eigenlijk is alles doordacht. Er staan altijd alternatieve plannen klaar, zeker zoals vandaag, als we het idee hebben om op hard te beginnen. Daardoor is het ook niet moeilijk om de strategie om te gooien."

111 Samenvatting: Verstappen wint GP van Hongarije

Verstappen wil niets weten van grote marge

Door zijn zege in Boedapest gaat Verstappen met liefst tachtig punten voorsprong op nummer twee Leclerc de zomerstop in. De Red Bull-coureur is blij met die marge, maar wil van een voorschot op de titel nog helemaal niets weten. "Het is een geweldige voorsprong, maar we kunnen ons niet zoveel dagen als gisteren veroorloven", doelde Verstappen op de motorproblemen tijdens de kwalificatie.

"En ook op dagen als vandaag kunnen we ons nog verbeteren. Ik had op verschillende momenten tijdens de race problemen met mijn koppeling. Aan dat soort dingen moeten we hard blijven werken. Maar over het algemeen moet ik natuurlijk wel zeggen dat het gewoon erg goed gaat."

Verstappen en zijn collega-coureurs kunnen de komende weken genieten van vakantie. Het Formule 1-seizoen wordt op 28 augustus vervolgd met de Grand Prix van België. Een week later staat in Zandvoort de Grand Prix van Nederland op het programma.