Ondanks de kolossale voorsprong van Max Verstappen in het kampioenschap zijn de regerend wereldkampioen en Ferrari-coureur Charles Leclerc nog steeds dé twee titelrivalen van dit Formule 1-seizoen. En beide coureurs hadden een baaldag in Hongarije. Maar ze waren niet de enigen.

"Enorm balen", stelde Verstappen zelfs. Net als een week geleden werden de Formule 1-volgers beroofd van een échte strijd vooraan, ditmaal door een motorprobleem in de Red Bull. Een nieuw meetmoment zou komen, op een baan die Ferrari op papier beter ligt. Maar de Red Bull zat er op het asfalt toch best dichtbij. Niet zo dichtbij als de Mercedes uiteindelijk, maar Verstappen was kanshebber voor poleposition. Daar stak de Honda-krachtbron een stokje voor.

Met de wetenschap dat Red Bull Racing van vrijdag op zaterdag goed werk had geleverd aan de auto, was het voor de WK-leider extra zuur. Vooraf had hij deze race wellicht aangewezen om een keer een minder weekend te hebben, onder het motto 'als het dan toch een keer gebeurt, dan daar'. Maar nu zit winnen er zondag niet echt meer in. Later meer over wat daarvoor nodig is.

Eerst naar Leclerc. Die baalde ook stevig na afloop. Zijn grootste concurrent deed niet mee in Q3, maar nu was het opeens zijn teamgenoot Carlos Sainz die een lastige tegenstander bleek. En het was vervelend dat het zaterdagochtend regende. Daardoor spoelde al het rubber van het asfalt, waardoor de vastigheid waarmee de Ferrari vrijdag nog over de Hungaroring was verdwenen. "Alles is anders", klaagde racing director Laurent Mekies van het Italiaanse team. Regen komt nooit goed uit op een baan waar je in droog weer duidelijk de snelste bent. Het overkwam Ferrari in Monaco ook al.

George Russell voorkwam een volledige eerste startrij voor Ferrari. George Russell voorkwam een volledige eerste startrij voor Ferrari. Foto: Getty Images

Snelheid Sainz in Frankrijk was geen toevalstreffer

Sainz baalde een week geleden in Frankrijk nog, omdat hij eindelijk zo goed overweg kon met de Ferrari en toch achteraan moest starten. Dat het geen toevalstreffer was op Paul Ricard, liet de Spanjaard in Hongarije zien. Maar toch: balen dat George Russell opeens nog onder de snelste tijd dook. Dat was ook frustrerend voor Leclerc, maar nog meer voor Sainz. Want die start nu aan de verkeerde kant van de grid.

Bij Mercedes werd hard gejuicht, zeker omdat het vrijdag nog een echte baaldag was bij de constructeurskampioen. Teambaas Toto Wolff wilde zaterdag na afloop dan ook dat iedereen opschreef wat hij die dag had gegeten en gedronken en wat er allemaal aan de auto was gedaan, om het succes te reproduceren. Want dat is het frustrerende voor Mercedes: ze hadden eigenlijk geen idee waarom de auto nu opeens het tempo had.

Ook Lewis Hamilton baalde. Zijn DRS weigerde dienst tijdens de slotpoging van de Brit. Net op de dag dat de snelheid eindelijk een keer in de auto zat, pakte Russell pole. "Een geweldige dag voor het team", zei Hamilton na afloop. Een vaste uitspraak van coureurs die balen dat hun teamgenoot het succes brengt waar de renstal naar snakt. En doorgaans een niet gemeende uitspraak bovendien.

57 George Russell verrast met pole position na slechte vrijdag

Russell weet diep van binnen wel dat Ferrari sneller is

Wie was er dan wel blij? Russell uiteraard, al weet hij diep van binnen waarschijnlijk wel dat de Ferrari's zondag normaal gesproken superieur zijn. Maar toch, die eerste pole is in de pocket. Te hoge verwachtingen zijn dit jaar niet op zijn plaats bij Mercedes.

Esteban Ocon was blij met zijn vijfde plaats, voor Alpine-teamgenoot Fernando Alonso. Die baalde zelf overigens wel, omdat hij als zesde ook aan de verkeerde kant van de grid start. De Spanjaard, die in de natte ochtendtraining nog op fabuleuze wijze zijn autocontrole toonde, vond ook dat hij "wat verder naar voren had moeten kwalificeren".

Lando Norris was natuurlijk wel blij met zijn vierde plaats, maar baalde toch ook een beetje. Ten eerste staat ook de McLaren-coureur aan de verkeerde kant van de grid. Daarnaast vond hij het - met een knipoog uiteraard - jammer dat Russell de aandacht van zijn goede kwalificatie had afgeleid.

Max Verstappen is al balend uitgestapt na de kwalificatie. Max Verstappen is al balend uitgestapt na de kwalificatie. Foto: Getty Images

Verstappen heeft 'Bottas-achtige' chaos nodig

Norris stipte wel de factor aan waarop de Verstappen-fans moeten hopen. Hij verwees namelijk nog eens fijntjes naar de bowlingactie van Valtteri Bottas, vorig jaar bij de start in Hongarije. Daar was de Fin zelf het slachtoffer van, net als een hele reeks andere coureurs, onder wie Norris en Verstappen.

Bottas start zelf als achtste, dus hij is weer in staat om de boel om te kegelen. Nu hoeft hij het natuurlijk niet weer zelf te doen, maar de chaos die hij vorig jaar veroorzaakte kan Verstappen in ieder geval goed gebruiken. Een safetycar hier, een rode vlag daar. Inhalen is altijd moeilijk in Hongarije, maar strategisch blijft Red Bull het scherpste mes in de la. Als Verstappen de chaos krijgt die hij nodig heeft, snijdt hij daardoor als een warm mes door de boter terug naar voren.

De Grand Prix van Hongarije start zondag om 15.00 uur.