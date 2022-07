Nyck de Vries is "een van de vele coureurs" waar Aston Martin naar kijkt om Sebastian Vettel op te volgen. Dat vertelde teambaas Mike Krack zaterdag op een persconferentie in Boedapest.

"Nyck is een van de coureurs waar nu over gesproken wordt", vertelde Krack, die in eerste instantie nog niet op namen in wilde gaan. "Maar Nyck ken ik nog uit de Formule E. Het is een aardige kerel. Hij heeft dit jaar al in de Williams gereden en in Frankrijk reed hij nog een training voor Mercedes. Hij is een van de coureurs naar wie we kijken, samen met nog veel andere rijders."

De 27-jarige De Vries staat onder contract bij Mercedes en komt dit jaar voor de Duitse renstal uit in de Formule E, waarin met elektrische auto's wordt geracet. Dat team houdt volgend jaar echter op te bestaan. Hij kwam dit jaar tijdens twee Grands Prix-weekenden al in actie. In Barcelona reed hij de eerste vrije training voor Williams en een week geleden verving hij Lewis Hamilton bij Mercedes in de eerste sessie op het Franse Paul Ricard-circuit.

De Vries kan bij Aston Martin de opvolger worden van Vettel. De 35-jarige Duitser maakte donderdag bekend dat hij zijn aflopende contract bij het Britse team niet gaat verlengen en aan het eind van dit jaar met pensioen gaat.

Verstappen: 'Alleen meerijden wil Nyck natuurlijk ook niet'

Verstappen werd eerder dit weekend in Boedapest ook gevraagd naar de kansen voor De Vries bij Aston Martin. Volgens de Limburger zou de coureur uit Sneek prima in het huidige Formule 1-veld kunnen passen. "Maar je wil natuurlijk ook competitief zijn", doelde Verstappen op de dit jaar matig presterende Aston Martin.

"Alleen maar meerijden wil Nyck natuurlijk ook niet. Maar uiteindelijk gaat het er alleen om wat Aston Martin wil, daar nemen ze de beslissing. En het is ook belangrijk dat de nieuwe coureur goed met Lance (Stroll, red.) overweg kan."

Lance Stroll, de zoon van Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll, is voor volgend jaar al zeker van een contract. Aston Martin staat na twaalf Grands Prix op de voorlaatste plaats in het constructeurskampioenschap.