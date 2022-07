Red Bull Racing ging al niet als favoriet naar de bochtige Hungaroring, en dat beeld werd vrijdag tijdens de vrije trainingen bevestigd. Max Verstappen kan in de Grand Prix van Hongarije zelfs last krijgen van McLaren. Al kunnen een natte zaterdag en een koelere zondag de WK-leider helpen.

De weersvoorspelling voor vooral zaterdag is heel anders dan de afgelopen dagen in Boedapest. De Hongaarse hoofdstad ging gebukt onder temperaturen boven de 30 graden, wat het circuit in soortgelijke omstandigheden dompelde als nog geen week geleden in Frankrijk. Zaterdag wordt er regen verwacht, zondag is het 10 graden koeler.

Vooral dat laatste maakt de gemiddelde rondetijden in de vrije trainingen iets minder relevant. Met de nadruk op 'iets', want het vertelt nog altijd dat Ferrari inderdaad de snelste is op de bochtige baan.

Dat komt overigens niet omdat de Ferrari snel is in de bochten en de Red Bull heerst op de rechte stukken. Dat was vrijdag in Boedapest namelijk niet zo. De auto van Verstappen was juist de langzaamste van de drie beste auto's van de dag: de Ferrari, Red Bull en de McLaren.

Dat vertelt mogelijk ook iets over de motorstanden die het team van de WK-leider hanteerden. Al kan het ook betekenen dat Ferrari meer downforce genereert tegen minder luchtweerstand. De Hungaroring draait vooral om downforce, en daarin is de Ferrari al het hele seizoen iets beter dan de Red Bull. Zeker sinds de Italianen een achtervleugel hebben die het DRS-effect veel groter maakt, leveren ze minder snelheid in op de rechte stukken. Dat is wel mits Red Bull niet de kleinste achtervleugel in het arsenaal op de auto heeft, zoals in Frankrijk. Maar die zit er in Hongarije natuurlijk niet op.

De eerste vrije training gaf al een kleine indicatie van de verhoudingen. Verstappen en Carlos Sainz reden allebei een korte long run op de softbanden, waarbij die van de Spanjaard wel al ouder waren. Daniel Ricciardo deed een run op mediums, waaruit het beste gemiddelde van de dag rolde. Die tijden zijn zo snel dat de Australiër vrijwel zeker met de motor op een veel enthousiastere stand reed dan Ferrari en Red Bull. Maar toch, de McLaren laat wel voor het eerst zien wat het sinds de grote update in Frankrijk kan.

Dat leverde de volgende tijden op Verstappen op 3 ronden oude softs

Gemiddelde: 1.23,943 (6 ronden)

Sainz op 8 ronden oude softs

Gemiddelde: 1.23,355 (4 ronden)

Ricciardo op 11 ronden oude mediums

Gemiddelde: 1.22,974 (9 ronden)

Ferrari ook op mediums sneller

In de tweede vrije training gingen Charles Leclerc en Verstappen voor langere tijd met de mediums op pad. Ze reden ongeveer even lang, op ongeveer even oude banden. En Leclerc was duidelijk sneller.

Zoals altijd bij dit soort racesimulaties moet in achting worden genomen dat niet iedereen met evenveel benzine rijdt, en ook niet met de motor in dezelfde stand. Maar gezien het feit dat Verstappen zelf vorige week nog benadrukte dat Ferrari vaak naar zaterdag en zondag nog een relatief grotere stap zet dan Red Bull, is het een teken aan de wand.

Sainz reed opnieuw een long run op de softbanden, wat een mooie vergelijking bood met Lando Norris. Die klokte in de tweede training een fraaie tweede rondetijd, wat een verdere bevestiging is dat McLaren er goed bijzit. De Ferrari was wel sneller, en het vermoeden moet nog eens benadrukt worden dat de Mercedes-motor in de McLaren waarschijnlijk wat meer zijn best mocht doen.

Zo zagen de gemiddelden eruit in de tweede training Verstappen op 9 ronde oude mediums

Gemiddelde: 1.24,173 (8 ronden)

Leclerc op 7 ronden oude mediums

Gemiddelde: 1.23,698 (7 ronden)

Sainz op 7 ronden oude softs

Gemiddelde: 1.23,624 (7 ronden)

Norris op 7 ronden oude softs

Gemiddelde: 1.23,916 (7 ronden)

Dus Ferrari is misschien uit beeld voor Norris en (misschien) Ricciardo, maar Red Bull kan zondag best eens last krijgen van McLaren. Zeker omdat Verstappen geen rugdekking heeft van Sergio Pérez. De Mexicaan zit inmiddels in een kleine vormpdip. Helmut Marko van Red Bull stelde dat Verstappen momenteel zelfs niets aan zijn teammaat heeft. Ook zijn rondetijden van vrijdag waren weer zorgwekkend.

Maar er liggen ook kansen voor Verstappen. De twee kwalificaties die dit seizoen onder natte omstandigheden werden verreden (Imola en Montreal) gingen zijn kant op. De kans dat de startopstelling zaterdag ook op een natte baan wordt bepaald is dus vrij groot.

Daarnaast wordt er zondag dus koeler asfalt verwacht. Nu hoeft dat niet per se een voordeel te zijn voor Verstappen. Het is een gevalletje fiftyfifty. Maar in de omstandigheden van vrijdag werd Ferrari bijhouden sowieso lastig, dus 50 procent kans dat dat zondag beter gaat is alsnog een aardig vooruitzicht.