Aston Martin heeft vrijdag in Hongarije een opzienbarende achtervleugel op zijn Formule 1-auto onthuld. Die druist flink in tegen de nieuwe aerodynamische regels van 2022, maar is tot nader order wel toegestaan. Als dat zo blijft en de vleugel blijkt goed te werken, dan zou deze snel gekopieerd kunnen worden door andere teams.

De vleugel valt op door de opstaande randen aan weerszijden van het belangrijkste dwarselement. Deze opstaande randen zijn in de basis een verlenging van de wing endplates, zoals de zijkanten van de achtervleugel worden genoemd. Het doet denken aan de achtervleugels zoals ze tot afgelopen seizoen op de auto's zaten.

Het idee van de achtervleugels zoals ze zijn voorzien voor 2022 is dat deze opstaande randen juist zouden verdwijnen. Ze zorgen namelijk voor veel luchtwervelingen die de lucht achter de auto verstoren. Dat maakt het moeilijker voor andere auto's om op korte afstand te volgen.

De regels van dit seizoen zijn er vooral op gericht om dat juist wel mogelijk te maken. Zo wordt inhalen makkelijker en het racen aantrekkelijker.

Regels botsen met beste manier om auto sneller te maken

Hier komen de regels die het gezamenlijke doel van de sport dienen in conflict met de beste manier om een auto zelf sneller te maken. De achtervleugel werkt namelijk beter mét die opstaande randen.

Ze zorgen ervoor dat de luchtstroom met hoge druk over de vleugel beter in stand blijft. Onder de vleugel stroomt de lucht veel sneller, waardoor daar lage druk is. Door dit drukverschil wordt de vleugel horizontaal naar beneden geduwd, wat in Formule 1-termen downforce (neerwaartse kracht) heet.

In de reglementen is er veel aan gedaan om deze opstaande randen te voorkomen, maar blijkbaar niet genoeg. Zo moet de aansluiting tussen de zijkanten van de vleugel (de wing endplates) en de beide dwarselementen uit een vloeiende beweging met rondingen bestaan, dus zonder scherpe randen. Aston Martin is erin geslaagd aan deze regels te voldoen, terwijl er nu toch sprake is van een opstaande rand.

Daarnaast is het belangrijkste onderste dwarselement nu veel breder, omdat die tegen de wing endplates aan zit. Er is dus eigenlijk meer vleugel. Zo moet de nieuwe achtervleugel veel meer neerwaartse kracht genereren, wat zeker op de bochtige Hungaroring in Boedapest van pas komt.

Ter vergelijking: de achtervleugel op de Ferrari heeft geen opstaande randen. Foto: Getty

Andere teams kunnen in protest gaan

De grote vraag is of het zin heeft voor de andere teams om snel met iets soortgelijks op de proppen te komen. Ten eerste moet nog bewezen worden of het echt werkt. Ten tweede lijkt deze oplossing vooral gunstig op circuits waar veel downforce vereist is.

Daarvan staan er niet heel veel meer op de kalender. Zandvoort en het Marina Bay Circuit in Singapore zijn de twee belangrijkste daarvan.

Het is ook afwachten hoe de FIA hierop reageert. Die kan oordelen dat de vleugel niet "in de geest van het reglement' is. De organisatie kan dan snel met een zogeheten technical directive komen om het reglement op dit onderdeel te verduidelijken. Andere teams kunnen ook nog protest aandienen, op dezelfde gronden.