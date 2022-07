De Formule 1-coureurs hebben donderdag teleurgesteld, maar ook begripvol gereageerd op het afzwaaien van Sebastian Vettel. De 35-jarige Duitser maakte eerder op de dag bekend aan het eind van dit seizoen met pensioen te gaan.

"Het is een geweldig mens", zei de 37-jarige Hamilton, die in zijn loopbaan jarenlang met Vettel om de wereldtitel heeft gestreden. "Hij is een van de weinigen in deze sport die niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen opkomt. Hij heeft zijn stem gebruikt voor dingen waar ik voor stond, voor dingen waarin hij geloofde en voor de goede zaak."

Ook op sportief gebied was Hamilton in Boedapest, waar dit weekend de Grand Prix van Hongarije op het programma staat, lovend over de viervoudig wereldkampioen. "Hij is een van de beste coureurs aller tijden", vervolgde de Brit.

"In Sebastian kun je op geen enkele manier een gebrek aan moed ontdekken. Het was indrukwekkend om hem zijn wereldtitels te zien winnen. Ik was verdrietig toen ik vanmorgen op het circuit aankwam en hoorde dat hij zou stoppen, maar ik weet ook dat wat hij nu gaat doen een stuk beter is."

Sainz leerde bij Red Bull van Vettel

Carlos Sainz vertelde op de persconferentie op de Hungaroring dat hij tegen Vettel opkeek, toen hij als simulatorcoureur actief was bij Red Bull Racing en Vettel daar zijn wereldtitels zag pakken. "Hij presteerde op de toppen van zijn kunnen en het was heel bijzonder om dat van dichtbij mee te maken", aldus de Ferrari-coureur.

"Ik heb daar veel van opgestoken. Hij was voor mij het perfecte voorbeeld van hoe je je moet gedragen als kampioen en ook hoe je bij een topteam te werk gaat. Bovendien nam hij regelmatig de tijd om een praatje met mij te maken en gaf hij me ook advies. Hij was toen een absoluut rolmodel en is dat nog steeds."

Mercedes-coureur George Russell ziet met het pensioen van Vettel een "nederige kerel" uit de Formule 1 vertrekken. "Hij is het type coureur waar iedereen graag een praatje mee maakt, iemand die je altijd graag tegenkomt in de paddock."

'Teambesprekingen zullen stuk korter worden'

Aston Martin-teamgenoot Lance Stroll was bedroefd over het vertrek van Vettel, al zag de 24-jarige Canadees ook voordelen. "Waarschijnlijk gaan de teambesprekingen nu wel een stuk minder lang duren", grapte hij.

"Hij is het afgelopen anderhalf jaar een geweldige teamgenoot geweest", vervolgde Stroll op een serieuzere toon. "Ik heb ervan genoten. Hij heeft zoveel bereikt in zijn loopbaan dat ik goed kan begrijpen dat hij nu toe is aan een andere stap in zijn leven. Ik wens hem het allerbeste."

Mick Schumacher, een van de mogelijke opvolgers van Vettel bij Aston Martin, was zijn landgenoot vooral erg dankbaar. "Bedankt voor alle dingen die je voor deze sport hebt gedaan, de sport waar we allebei zo van houden. Je bent een grote inspiratiebron voor mij."