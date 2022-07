Max Verstappen verwacht dat het dit weekend in Hongarije een zware opgave gaat worden om Ferrari te verslaan. De regerend wereldkampioen denkt dat de lay-out van de Hungaroring perfect bij de auto van Charles Leclerc en Carlos Sainz past.

"Het wordt zwaar voor ons, zeker over één ronde", zei de 24-jarige Verstappen donderdag in Boedapest. "Ferrari is het hele jaar al sterk, maar hier gaan ze echt heel sterk zijn. Ik denk niet dat we helemaal kansloos zijn. Het hangt ook nog een beetje van de omstandigheden en de hoeveelheid regen af."

Verstappen en zijn collega-coureurs krijgen dit weekend in Boedapest te maken met een wisselend weerbeeld. Vrijdag wordt het tropisch warm, zaterdag gaat het waarschijnlijk regenen en zondag wordt het flink koeler.

"Over één ronde is Ferrari bijna onverslaanbaar", vervolgde Verstappen, die dit seizoen drie polepositions pakte. "Op een circuit als dit wordt het heel moeilijk om dat in de race nog goed te maken. Maar zoals ik al zei: het gaat misschien regenen op zaterdag. Dan kan het ook zomaar weer helemaal anders zijn."

Hoewel Verstappen nog nooit heeft gewonnen op de Hungaroring, kijkt hij er wel naar uit om op het korte circuit te racen. "De baan is heel technisch. Als je een fout maakt in de ene bocht, kom je ook niet goed uit in de volgende bocht. Dat maakt het uitdagend en daar hou ik van."

Verstappen geniet juist van druk rond titelstrijd

WK-leider Verstappen geniet dit weekend liefst 63 punten voorsprong op nummer twee Leclerc, die een week geleden in Frankrijk in leidende positie uitviel. Het was niet de eerste keer dat de 24-jarige Monegask een foutje maakte sinds hij in de titelstrijd met Verstappen is verwikkeld.

Verstappen vond het juist fijner om te racen toen hij vorig jaar voor het eerst kon strijden om de titel en had geen last van extra druk. "Hoe vaak heb je nou de kans om met een heel competitieve auto mee te doen?", vroeg hij zich hardop af.

"Ik vond vorig jaar mijn leukste seizoen ooit. Dat kwam vooral doordat je voorafgaand aan ieder weekend al wist dat er een kans was om te winnen. Natuurlijk heeft iedereen het erover als je een fout maakt. Dat is niet fijn, maar tegelijkertijd hoort dat er ook bij. Er zijn meer dan genoeg races om je fouten te corrigeren."

Het Grand Prix-weekend in Hongarije begint vrijdag om 14.00 uur met de eerste vrije training. De kwalificatie is zaterdag om 16.00 uur en zondag om 15.00 uur staat de race op het programma.