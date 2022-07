Het aangekondigde afscheid van Sebastian Vettel kwam donderdag niet helemaal als een verrassing. En de lofzang die de 35-jarige Duitser vervolgens ontving ook niet. De viervoudig wereldkampioen is geliefd binnen de Formule 1, maar het duurde wel even voor hij iedereen had overtuigd van zijn goedlachse en gevatte kant. De zeer competitieve en harde succescoureur verdween door de jaren heen steeds verder naar de achtergrond.

"Jij, die vraagt wat er bij de start gebeurde?" Het is 17 april 2016, een van de dagen waarop de twee kanten van de persoon Sebastian Vettel goed naar voren komen. De Duitser is boos op Daniil Kvyat, die er met een aanval bij de start van de Chinese Grand Prix voor zorgde dat Vettel moest uitwijken en daarbij Ferrari-teamgenoot Kimi Räikkönen raakte. "Je kwam ertussendoor als een torpedo", bijt hij de Russische Red Bull-coureur toe als die in de cooldownroom voor podiumklanten informeert wat er nou precies misging in de eerste bocht.

Kvyat deed niet zo veel fout en verdedigt zich door zijn actie als normaal racen te bestempelen. Maar Vettel is boos. Zijn competitieve geest bepaalt zijn gemoedstoestand en die is niet best.

Wat vooral blijft hangen, is niet Vettels boosheid of het feit dat winnaar Nico Rosberg op de achtergrond stilletjes moet lachen om de tirade van zijn landgenoot. Het is het woord 'torpedo', waarvan Kvyat al snel een geuzennaam maakt. Later komt er zelfs een afbeelding van op zijn helm. Ergens in de boosheid is Vettel creatief en ook humoristisch genoeg om op het woord 'torpedo' te komen. Het tekent zijn andere kant, die van olijke normale jongen die toevallig Formule 1-coureur is geworden.

Ook in zijn topjaren laat Vettel die andere kant regelmatig zien. Hij valt bij de Engelse pers zeker in de smaak als blijkt dat hij liefhebber van Monty Python is en sowieso goed overweg kan met de Britse humor. Bij het stereotype van een Duitser is humor niet de eerste eigenschap waar je aan denkt, maar Vettel laat zien dat stereotypen doorgaans onzin zijn. Hij voldoet er in ieder geval niet aan.

De Red Bull-coureur houdt dan ook goed stand bij een bezoek aan de Top Gear-studio en imiteert zelfs het accent van Nigel Mansell uit Birmingham. Jeremy Clarkson lacht hard, het publiek omarmt hem.

Sebastian Vettel in zijn eerste jaar bij Red Bull (2009). Sebastian Vettel in zijn eerste jaar bij Red Bull (2009). Foto: Getty Images

Uitgejouwd op Silverstone

"Ik snap niet waarom ze het doen, ik heb volgens mij niets gedaan waarvoor ik uitgejouwd zou moeten worden", zegt Vettel na de Britse Grand Prix van 2013. De Red Bull-coureur krijgt dezelfde behandeling als Max Verstappen negen jaar later. Het Engelse publiek kan Vettel niet meer pruimen en dat komt vooral door zijn dominantie.

Hij is op dat moment al drievoudig wereldkampioen en hard op weg naar zijn vierde titel. Ironisch genoeg is het Lewis Hamilton die zegt dat de dominantie van Vettel de sport saai maakt. Hoewel die uitspraak uit Hamiltons mond achteraf wat misplaatst is, heeft de Brit wel gelijk.

Zeker in de tweede seizoenshelft is Vettel niet te stoppen. Negen races wint hij op rij. Het publiek wil dat hij een keer wordt verslagen en wil zeker niet de televisie aanzetten, terwijl al duidelijk is wie er gaat winnen. De vergelijking met de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 is treffend. Daarvoor wordt wereldwijd in kroegen hard gejuicht voor Verstappen die Hamilton van de troon stoot. Dominantie moet een keer worden doorbroken. Hamilton had de Verstappen-rol in 2014, al werd de heerschappij die Mercedes op dat moment inzette misschien nog wel vervelender.

Opgestoken wijsvinger wekt irritatie op

Maar dominantie is niet de enige reden achter de tanende reputatie van Vettel in 2013. Zeg 'Multi 21' en de gedachten gaan terug naar de Grand Prix van Maleisië in dat jaar. De Duitser negeert orders van Red Bull en haalt zijn teamgenoot Mark Webber in de slotfase in voor de overwinning. En dat terwijl de afspraak is dat ze allebei hun motoren terugschroeven en richting een 1-2-overwinning rijden.

Vettel verklaart het later als wraak voor de slotrace van 2012, waarin Vettel ternauwernood zijn derde titel veiligstelde. In die race zou Webber het Vettel onnodig moeilijk hebben gemaakt bij de start.

Of de redenen terecht zijn, doet er eigenlijk niet toe: Vettels reputatie loopt een deuk op. Het helpt niet dat Webber een alom gerespecteerde coureur met een aansprekende persoonlijkheid is en zijn succesvollere teamgenoot steeds meer bekend komt te staan als kil en arrogant. Zijn consistent opgestoken wijsvinger na elke pole en elke zege bezegelt dat beeld en wekt irritatie op.

Sebastian Vettel en zijn vinger, een iconisch duo. Sebastian Vettel en zijn vinger, een iconisch duo. Foto: Getty Images

Vettel wordt neergezet als boeman

Het duurt lang voor Vettel het tij weet te keren. Kimi Räikkönen blijkt van grote waarde. Met zijn stap naar Ferrari wordt de Duitser teamgenoot van de Fin en het blijkt al snel een populair duo. Räikkönen was altijd al geliefd en Vettel is een van de weinige personen die ook voor de camera iets los weet te maken bij de norse 'Iceman'. Dat laat weer wat vaker de aangename kant van de Duitser zien.

Bij Ferrari komt Vettel wel regelmatig in aanvaring met Verstappen, die dan het opkomende Red Bull-talent is en de de facto opvolger van de viervoudig wereldkampioen bij zijn oude team. Het maakt de oosterbuur niet heel populair bij het Nederlandse publiek, al kunnen hij en Verstappen het naast de baan prima met elkaar vinden.

De regie zendt Vettels boze boordradio's maar al te graag uit, alsof hij de enige coureur is die daarop zit te schelden. Op de Nederlandse televisie wordt de Duitser gretig neergezet als boeman. Later trekt dit beeld aardig bij, zeker als hij in een item van Ziggo samen met Verstappen verschijnt. Zijn gevatte kant komt daarin weer goed naar voren, een trend die de laatste jaren aardig is doorgezet.

Het zijn kleine momenten, zoals Vettels 'verrassing' voor de jarige Fernando Alonso op een persconferentie van vorig jaar in Hongarije. Hij houdt een confettikanon dat hij boven het hoofd van de Spanjaard wil afschieten ondersteboven vast, waardoor de tv-kijkers alleen een geluid horen en de confetti buiten beeld neerdaalt. Het is al veel gezelliger tussen de coureurs dan pak 'm beet tien jaar geleden, maar Vettels ontspannen houding spant de kroon.

Vettel geldt tegenwoordig als publiekslieveling. Vettel geldt tegenwoordig als publiekslieveling. Foto: Getty Images

Vinger op de zere plek

Toch weet Vettel ook de vinger op de zere plek te leggen. Net als generatiegenoot Hamilton gebruikt de meervoudig kampioen het podium van de Formule 1 de laatste jaren volop om aandacht te vragen voor de strijd tegen klimaatverandering, natuurbehoud en mensenrechten. In Oostenrijk nog reed hij met een helm in bijenkleuren en de tekst 'Save the bees' op de bovenkant.

Beelden van Vettel die na Grands Prix de tribune opgaat om alle rommel op te ruimen zijn niet uniek. Hij is een wereldverbeteraar en laat geen mogelijkheid onbenut om dat in de praktijk te brengen. Maar de tragiek is wel: hij is tegenwoordig zeer populair, terwijl winnen er al heel lang niet meer in zit. Dat lukte hem in 2019 in Singapore voor het laatst. Vettels imago naast de baan is tegenwoordig beter dan op het asfalt, waar Aston Martin het moeilijk heeft en de voormalige kampioen deelt in de malaise.

Wat dat betreft is zijn afscheid van de Formule 1 een uitkomst. Vettel is een van de aanjagers achter het plan om de sport klimaatneutraal te maken, maar zo ver is het nog lang niet. "Ben je niet hypocriet?", werd hem onlangs in een uitzending op de BBC gevraagd. Dat ontkende Vettel niet, maar hij ziet het podium van de sport wel als een groot voordeel.

Dat podium behoudt hij na zijn actieve loopbaan. En zijn boodschap komt een stuk geloofwaardiger over zonder dat zijn helm, auto en overall vol staan met de naam 'Aramco'. De Saoedische oliegigant draagt niet per se bij aan de wereld, zoals Vettel hem graag voorstelt.