Red Bull en Porsche wachten nog even tot de motorregels van 2026 in de Formule 1 definitief zijn, maar dan kan de aankondiging dat de Duitse sportwagenfabrikant instapt niet lang meer op zich laten wachten. Het startveld voor dat nieuwe tijdperk krijgt steeds meer vorm.

De deal tussen Porsche en Red Bull staat zelfs al op papier, blijkt uit een document van de Marokkaanse mededingingsautoriteit. Daarin staat dat er een deal is gesmeed voor tien jaar en dat Porsche een belang van 50 procent neemt in de renstal waarvoor Max Verstappen rijdt. De Nederlander ligt zelf overigens nog vast tot en met 2028.

Maar wat heeft de Marokkaanse mededingingsautoriteit hiermee te maken? Dat zit zo: er moet groen licht voor deze deal komen binnen de Europese Unie én minimaal twintig landen buiten de EU. Marokko is een van die landen die zijn gekozen en maakte de documenten dus publiekelijk beschikbaar. Het Duitse Motorsport-Total dook ze op.

Porsche en Red Bull hadden hun deal al eerder willen aankondigen, maar het is dus nog even wachten tot alle regels voor 2026 kant-en-klaar kunnen worden gepresenteerd. "Het technische gedeelte is al klaar", liet Christian Horner van Red Bull eerder al weten. "Het is nu een kwestie van de puntjes op de i."

Red Bull maakte nooit een geheim van 'constructieve besprekingen'

Volgende maand wordt er witte rook verwacht in dit opzicht. Red Bull zei donderdag in een verklaring dat "wordt uitgekeken naar het afronden van de technische, sportieve en financiële regels van de FIA voor 2026". Het team heeft nooit een geheim gemaakt van vrijages met Porsche, en doet dat nu dus ook niet, al worden het nog "constructieve discussies" genoemd. Het document van de mededingingsautoriteit maakt duidelijk dat het al een stuk verder is dan dat.

Van de regels voor 2026 is bekend dat de complexe MGH-H gaat verdwijnen. Dit complexe onderdeel van het hybride systeem zet hitte van de uitlaatgassen om in energie. Een fraai stukje techniek, maar ook zeer ingewikkeld en duur. De motoren moeten juist wat versimpeld worden, om het voor fabrikanten makkelijker te maken om in te stappen. Wel wordt het elektrische aandeel in de totale aandrijving groter en lopen de motoren op niet-fossiele brandstoffen.

Fabrikanten staan in de rij

Porsche koopt zich dus in bij Red Bull en gaat daarna ook bijdragen aan de bouw van de motor, een project dat het team al aardig op de rit heeft. Er is al veel personeel aangetrokken en bij de fabriek in Milton Keynes is een nieuwe hal neergezet. In 2022 staat de krachtbron zelfs al ingeschreven als Red Bull Powertrain, maar dat is nog de Honda-motor. De Japanners blijven de krachtbon tot eind 2025 leveren.

Honda zelf zoekt overigens ook weer een ingang in de sport, nadat het nota bene in 2020 had besloten om de Formule 1 de rug toe te keren. Het is de eigenaren van de koningsklasse goed gelukt om aantrekkelijker te worden voor fabrikanten, sponsoren en andere partners. Formule 1 is booming, met een rij geïnteresseerden aan de poort.

Audi lijkt Sauber grotendeels over te nemen

Audi staat ook in die rij en is al aardig op weg om een plekje op de grid te bemachtigen. Ook deze deal moet nog bevestigd worden, maar de fabrikant uit Ingolstadt zou voor 75 procent eigenaar worden van het Sauber-team, dat nu nog onder de naam Alfa Romeo rijdt.

Driemaal is scheepsrecht voor Sauber, dat dan alle Duitse luxemerken aan zich verbonden heeft gehad. In de beginjaren was Mercedes nauw betrokken bij het team uit Hinwill. Van 2006 tot en met 2009 was het een fabrieksteam van BMW, en nu stapt Audi dus waarschijnlijk groots in. Het eerder vermelde bod van de Duitsers op McLaren is een stille dood gestorven.