Het wordt een wisselvallig weekend in Boedapest, waar de Grand Prix van Hongarije op het programma staat. Weerplaza praat je bij over de weersverwachtingen rond de laatste race voor de zomerstop.

Na een tropische vrijdag slaat het weer in de nacht van vrijdag op zaterdag volledig om in Boedapest. Er hangt veel regen in de lucht in de regio rond de Hungaroring, maar het is afwachten of zo'n bui ook het circuit aandoet. Die kans is er zeker, maar eigenlijk valt dat pas vlak van tevoren zeggen.

De zwaarste buien worden tussen 15.00 en 19.00 uur verwacht, maar dat zijn wel veelal geïsoleerde exemplaren. Dat wil zeggen dat de lokale verschillen erg groot kunnen zijn, met op de ene plaats een enorme hoeveelheid neerslag terwijl enkele kilometers verderop nauwelijks iets aan de hand zal zijn. Verschillende weermodellen laten zaterdag rond het circuit wel flinke buien met kans op onweer zien. Mogelijk ook met hagel en dus ook met plaatselijke wateroverlast.

Tijdschema GP Hongarije Vrijdag 14.00 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 17.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 13.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 16.00 uur: Kwalificatie

Zondag 15.00 uur: Race

Beduidend koeler op zondag

Zondag tapt het weer opnieuw uit een compleet ander vaatje. Door bewolking in de ochtend en aan het begin van de middag zal de asfalttemperatuur anders zijn dan tijdens de vrijdagtrainingen. Vanwege het droge weer lijkt het ook totaal niet op de condities van de derde training en de kwalificatie. Daarnaast steekt zondag ook nog eens een matige noordenwind op.

De race zelf lijkt gewoon droog te verlopen. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. De temperatuur ligt daarbij rond de 26 graden. Vooral de wind kan voor coureurs in sommige bochten verraderlijk zijn.