Het wordt een wisselvallig weekend in Boedapest, waar de Grand Prix van Hongarije op het programma staat. Weerplaza praat je bij over de weersverwachtingen rond de laatste race voor de zomerstop.

De eerste twee vrije trainingen verlopen vrijdag zeer waarschijnlijk droog. 's Middags ontstaan boven het circuit wel stapelwolken die het de zon soms moeilijker maken. De temperatuur loopt op tot rond de 33 graden. Zeker in de volle zon kan de asfalttemperatuur waarden van ruim boven de 45 graden bereiken. De wind is tijdens de eerste trainingen geen spelbreker, want die waait slechts zwak uit zuidoostelijke richting.

Zaterdag ziet het weerbeeld er stukken interessanter uit. Een groot gebied met soms pittige (onweers)buien trekt over Hongarije. Met name tijdens de derde vrije training kan het behoorlijk nat zijn. Voor de buien uit loopt de temperatuur op tot rond de 30 graden. Maar eenmaal in de regen is het vanzelfsprekend een flink stuk koeler.

In de loop van zaterdagmiddag trekken de meeste buien weg. Uiteindelijk breekt de zon geleidelijk door. Het zou dus zomaar kunnen dat de kwalificatie op regenbanden of intermediates wordt gestart, maar eindigt met slicks. Het is nog even de vraag hoe laat de buien precies wegtrekken. Een volledig natte kwalificatie is ook nog niet uitgesloten.

Tijdschema GP Hongarije Vrijdag 14.00 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 17.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 13.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 16.00 uur: Kwalificatie

Zondag 15.00 uur: Race

Beduidend koeler op zondag

Zondag tapt het weer opnieuw uit een compleet ander vaatje. Door bewolking in de ochtend en aan het begin van de middag, zal de asfalttemperatuur anders zijn dan tijdens de vrijdagtrainingen. Vanwege het droge weer lijkt het ook totaal niet op de condities van de derde training en de kwalificatie. Daarnaast steekt zondag ook nog eens een matige noordenwind op.

De race zelf lijkt gewoon droog te verlopen. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. De temperatuur ligt daarbij rond de 26 graden. Vooral de wind kan voor coureurs in sommige bochten verraderlijk zijn.