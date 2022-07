Na zeer warme omstandigheden tijdens de eerste twee vrije trainingen in Hongarije zorgden buien zaterdag voor wat verkoeling. Of het zondag tijdens de race op de Hungaroring droog blijft, is volgens Weerplaza nog de vraag.

Een buiengebied zorgde dit Grand Prix-weekend in Hongarije voor een flinke weersomslag. Na een tropische vrijdag met volop zonneschijn en temperaturen rond de 30 graden werd de warmte zaterdag geleidelijk verdreven. Dit ging niet zonder slag of stoot, want bij de intensievere buien kwam ook onweer voor. De derde training verliep kletsnat, tijdens de kwalificatie bleef het droog. Het buiengebied trekt gedurende het weekend weg naar het noordoosten. Hierdoor zal de race zondag overwegend droog verlopen, maar een bui valt niet uit te sluiten. Er trekken nog geregeld wolkenvelden over en door de verkoeling van de buien blijft de temperatuur op maximaal 24 graden steken. De wind is ook duidelijk merkbaar en bereikt windkracht 4. Het asfalt zal hierdoor niet bloedheet worden. Tijdschema GP Hongarije Zaterdag 16.00 uur: Kwalificatie

Zondag 15.00 uur: Race Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen