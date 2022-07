De Hungaroring is voor Ferrari en Charles Leclerc het ideale circuit voor revanche na de Grand Prix van Frankrijk, denkt Ho-Pin Tung, coureur en analist bij NU.nl en Viaplay. Een vooruitblik op de GP van Hongarije, de laatste race voor de zomerstop.

Charles Leclerc zal ongetwijfeld revanche willen nemen voor zijn crash op Paul Ricard. Is de Hungaroring daar op voorhand geschikt voor?

"Ja, absoluut. Als je vooraf een circuit zou moeten noemen waar Ferrari op papier sterk is, is dat de Hungaroring. Het circuit kent veel langzame bochten en mediumspeedbochten, waarbij ook tractie belangrijk is. We hebben gezien dat Ferrari juist op dit soort banen het sterkst is."

"Tegelijkertijd is het voor Ferrari noodzakelijk dat het hier gaat scoren, aangezien er straks races aankomen waarin Red Bull weer de overhand zal hebben, kijk naar Spa en Monza. Al denk ik dat Ferrari op Zandvoort ook wel sterk zal zijn."

Hoe is het om als coureur over de Hungaroring te rijden?

"Als we dit circuit vergelijken met Paul Ricard, is de Hungaroring fysiek een stuk zwaarder om op te rijden. Je blijft constant draaien en krijgt weinig tijd om te rusten. Dat maakt het heel pittig. Paul Ricard heeft wél een aantal rechte stukken waarop je even op adem kunt komen, hier heb je die niet."

"Qua lay-out is het kort en relatief langzaam, maar mede daardoor is het geen eenvoudig circuit. Je hebt veel lange doordraaiende bochten waar je de exit niet kunt zien op het moment dat je instuurt. De rolfase is relatief lang en je moet als coureur geduld hebben en juist niet te vroeg op het gas gaan, want dat creëert hier vaak onderstuur gevolgd door overstuur. bij het uitkomen van de bocht."

"Er is ook veel hoogteverschil, iets wat op tv niet altijd goed zichtbaar is. Wat ook interessant is aan de Hungaroring, is dat je als coureur veel kerbstones gebruikt. Eigenlijk moet je ze overal bij het uitkomen van de bochten volledig gebruiken om snel te zijn. We hebben in het verleden regelmatig coureurs de controle zien verliezen. We hebben eerder dit jaar ook al gezien dat het met de stijfheid van de huidige auto's lastiger is geworden om over de kerbs te rijden, dus mogelijk gaat dat ook nog problemen opleveren."

Tijdschema GP Hongarije Vrijdag 14.00 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 17.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 13.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 16.00 uur: Kwalificatie

Zondag 15.00 uur: Race

Het belooft een wisselvallig weekend te worden in Boedapest. Vrijdag wordt het warm, zaterdag gaat het regenen en zondag wordt het een stuk koeler. In hoeverre gaan de teams daar last van krijgen?

"De verwachting is dat we gedurende het weekend grote temperatuurverschillen zullen zien. Het is voor de teams de kunst om daarop in te spelen, want voor de kwalificatie moet er ook al een keuze worden gemaakt over de afstelling voor de race. Als het vrijdag tijdens de trainingen inderdaad bloedheet is en we in de race een veel lagere temperatuur zien - zoals nu wordt voorspeld - moeten de teams daarop anticiperen en zullen ze met behoorlijk wat vraagtekens rondom bandengedrag en slijtage de race ingaan."

"Het lijkt erop dat regen ook nog een rol zal gaan spelen, vooral op zaterdag. Hoewel de Hungaroring tegenwoordig minder hobbelig is dan vroeger, heb je bij regen nog steeds veel last van water op verschillende plekken op de baan, wat tot een kort moment van aquaplaning leidt."

"We hebben dit seizoen wel gezien dat Red Bull goed kan omgaan met een dergelijk onvoorspelbaar weekend. Ik denk niet dat Ferrari en Leclerc hier heel blij mee zullen zijn. In wisselende omstandigheden ben je ook kwetsbaar voor rijdersfouten."

De lay-out van de Hungaroring. De lay-out van de Hungaroring.

Inhalen is traditioneel lastig op de Hungaroring. Zal dat met de nieuwe generatie auto's anders zijn?

"De Hungaroring is echt een oldskool baan - krap en smal, waar inhalen erg lastig is, tenzij er een groot verschil qua bandenslijtage en grip is, of als iemand een fout maakt. De auto's van dit jaar lijken elkaar zeker beter te kunnen volgen en het zou goed kunnen dat dat hier ook tot meer inhaalacties gaat leiden dan in afgelopen jaren. Niet alleen omdat je beter kunt volgen, maar ook omdat je daarmee simpelweg meer druk kunt zetten en iemand tot een foutje kunt dwingen. De verwachte lagere temperatuur op zondag helpt daar ook bij, omdat je dan minder snel last krijgt van oververhitting van banden, zoals we bijvoorbeeld op Paul Ricard zagen."

GP2-coureur Ho-Pin Tung in 2010 in actie op de Hungaroring. GP2-coureur Ho-Pin Tung in 2010 in actie op de Hungaroring. Foto: Getty Images

Veel coureurs snakken door de overvolle kalender naar de zomerstop. Volgend jaar komen er nog meer races bij en zal de kalender alleen maar voller worden. Hoe kijk jij tegen die ontwikkeling aan?

"Dat verschilt natuurlijk per coureur en ligt ook aan de thuissituatie. Max Verstappen zei in een interview dat hij niet per se snakt naar een vakantie, maar de video waarin Sebastian Vettel vrijdag zijn afscheid van de Formule 1 aankondigde was veelzeggend."

"Naast de races heb je ook simulatorwerk en andere verplichtingen. Je bent dus letterlijk meer dan de helft van het jaar op reis. Weg van huis, van familie en vrienden. Dat maakt het mentaal zwaar. Vooral voor de monteurs is al het reizen fysiek erg zwaar. De meeste coureurs vliegen allemaal luxe, maar voor de monteurs is dat niet het geval. Het is ook niet voor niets dat de FIA eerder deze week bekendmaakte dat de avondklok met verplichte rusttijden wordt aangepast. Dat heeft absoluut hiermee te maken en lijkt me een noodzakelijke ontwikkeling."