Jullie stelden ons een hoop goede vragen over de Grand Prix van Frankrijk en de Formule 1 als geheel. We hebben de beste en meestgestelde vragen aan onze Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt voorgelegd en dit zijn de antwoorden.

Het valt toch op dat Max Verstappen zo ver voor de Mercedessen rijdt en Sergio Pérez daar nog achter eindigt. Zit het verschil in resultaat tussen Verstappen en Pérez nu puur in verschil in kwaliteiten van de persoon (gecombineerd met wat geluk/pech?) of zijn de Red Bull-auto's toch niet helemaal 100 procent identiek qua techniek?

"De Red Bull-auto's zijn in principe gewoon gelijk, hoewel beide coureurs natuurlijk wel hun eigen afstelling kiezen. Laten we beginnen met dat Pérez simpelweg een mindere coureur is dan Verstappen."

"Daarnaast heeft Red Bull de auto door het seizoen heen verder ontwikkeld, zodat hij beter past bij de rijstijl van Verstappen. Dat is logisch: Verstappen is hun beste ijzer in het vuur en heeft sinds zijn prestaties en wereldtitel ook wel het recht om de richting van de ontwikkeling enigszins naar zijn voordeel te sturen. Pérez is bovendien een coureur die simpelweg niet overal snel is. Hij heeft zwakke circuits. Verstappen heeft die nauwelijks."

Er wordt gezegd dat de Red Bull niet bij Pérez past. Welke coureur lijkt qua rijstijl het meest op Verstappen?

"Verstappen is een coureur die van een 'pointy' auto houdt. Dat betekent dat hij veel grip op de voorwielen wil en dat hij dan zelf overweg kan met wat de achterkant doet. Ik denk dat Charles Leclerc grotendeels dezelfde wensen heeft. De Ferrari is ook een 'pointy' auto waarvan de achterkant weleens wil uitbreken (zoals we zondag konden zien). Daarom had Carlos Sainz het ook lastig met deze auto, al is die wat adaptiever dan bijvoorbeeld Pérez."

Waarom had Pérez zoveel moeite om het maximale uit de auto te halen?

Dat wist hij zelf ook niet precies. Ik denk dat het te maken heeft met de afstelling van de Red Bull, die gericht was op topsnelheid. Het vergt dan veel van een coureur om in de bochtige delen alsnog snel te zijn. Dat lukte Verstappen heel goed, maar Pérez niet.

Mercedes ging wel vijf keer buiten de baan. Waarom kregen ze geen straf?

"Niet alleen Mercedes ging vijf keer buiten de baan. De tracklimits werden niet overal gehandhaafd. Daar waar ze niet werden gehandhaafd, ging Russell een paar keer naast de baan, net als Pérez, Sainz, Lewis Hamilton, Verstappen, Leclerc en alle andere coureurs. We moeten niet gaan denken dat alleen Mercedes stoute dingen doet. Dat is onzin."

Had Sainz zijn vijf seconden straf tijdens de virtual safetycar mogen inlossen? En zo ja, welke gevolgen had dit dan voor de stand?

Ja, als Sainz dan een stop had gemaakt en de vijf seconden had ingelost, dan was dat een klein voordeel voor hem geweest. Maar toen had hij zijn tweede stop al gemaakt en de straf al ingelost.

Gaat Red Bull in beroep tegen de vierde plaats door een fout van de wedstrijdleiding?

Tot nu toe hebben we daar nog niks over gehoord, maar opmerkelijk was het wel.

Is er, na openlijk de schuld van het uitvallen Leclerc bij zichzelf te leggen, door Ferrari al een verantwoording of verklaring afgelegd voor de puinhoop die het met Sainz veroorzaakte?

"Ik weet niet of het puinhoop was, althans de strategie. De manier waarop er werd overlegd was natuurlijk zeer chaotisch. Maar de strategie zelf was te verklaren. Ferrari dacht dat Sainz nooit vijf seconden weg kon rijden van George Russell en Pérez, en besloot daarom het zekere voor het onzekere te nemen en de stop te maken."

"Dat leverde sowieso een punt voor de snelste ronde op, met de positie waar Sainz naar inschatting van Ferrari en door de tijdstraf sowieso al op was gefinisht."

Het ging veel over de banden. Maar hoe kan een coureur of team nu precies zien hoe goed de banden nog zijn en hoeveel ronden hij nog kan rijden. Met name deze vraag om de discussie-Sainz/Ferrari die zelf op geel door wilde (en waarom niet)? Er waren toch coureurs die ook al heel veel ronden op geel hadden gereden?

"Vrijwel alle coureurs die op geel waren gestart, stopten onder de safetycar, dus zo lang was er verder niet op geel gereden. Het team kan uiteraard aan de rondetijden, sectortijden en gps-data zien of een auto snelheid verliest."

"Daarnaast is er de input van de coureurs. Er zijn ook data van de motor, waarin gezien kan worden of er bijvoorbeeld meer wielspin uit de bochten vandaan is. En op banden die in de pits terugkomen, kunnen ze zien hoeveel slijtage er is geweest. Daarvoor zitten er indicatoren op het rubber."

Hoe kan het dat, tussen twee zo verschillende filosofieën qua auto-ontwerp, Ferrari en Red Bull zó dicht op elkaar zitten qua snelheid?

"Dat is een goede vraag en moeilijk te beantwoorden. Zeker in Frankrijk kwamen de teams heel anders aan hun rondetijden, maar zaten ze dicht bij elkaar. Ze kijken daarbij natuurlijk ook wel naar elkaar, maar ik denk dat het toch een vorm van toeval is dat Red Bull en Ferrari op zo veel circuits zo dicht bij elkaar zitten."

"De laatste tijd groeien ze ook wat naar elkaar toe, met meer topsnelheid voor de Ferrari vooral (al was dat op Paul Ricard zeker niet zo). Laten we blij zijn dat ze zo aan elkaar gewaagd zijn, want dat levert een mooi seizoen op."

Waarom zegt Pérez dat zijn auto afgesteld wordt op Verstappen. Mag die dan maar op één coureur worden afgesteld?

"Het team is volledig vrij in hoe ze de auto's afstellen en in welke richting ze ontwikkelen, zolang dat uiteraard binnen de technische regels valt."

Hoe kan het dat Russell na de herstart zo snel aan Pérez voorbijging? Hield hij zich op dat moment wel aan de marge die hij had toen de virtual safetycar inging? En kan Red Bull daar nog protest tegen aantekenen?

"Er was een storing in het virtualsafetycarsysteem van de wedstrijdleiding, waardoor die gereset moest worden. Daar was Pérez het slachtoffer van. De melding wanneer de virtual safetycar zou eindigen, werd bij hem verkeerd weergegeven."

"De coureurs moeten zich aan een deltatijd houden, maar Pérez zag deze tijd niet op zijn scherm. Hij moest dus een beetje gokken en extra remmen om niet te hard te gaan, terwijl Russell hem op kon lijnen. Die ging meteen in de aanval toen de virtual safetycar voorbij was, terwijl Pérez nog aan het remmen was om niet te hard te gaan. Een opmerkelijke situatie die de FIA zeker weten tot de bodem gaat uitzoeken."

De engineer van Verstappen geeft info door aan hem. Kunnen jullie de vaktermen zoals "stat 9" en "motor 6" uitleggen? Wat voor info geeft hij steeds aan Verstappen?

"Het is niet stat, maar strat. Dat is kort voor strategy, dus de strategie die wordt gebruikt voor de motor. Ze hebben een hele reeks standen die vooraf zijn ingesteld voor bepaalde scenario's. Ze hebben vooral te maken met hoeveel benzine de motor verbruikt en hoeveel energie er van het hybride systeem wordt ingezet. Zo zijn er verschillende 'strats' voor de start, pitstops, benzine sparen, aanvallen, cruisen, opladen van de batterij etc. De coureurs hebben een grote draaiknop op hun stuur met al deze nummers, dus als de engineer een stratnummer doorgeeft, moet de coureur die op het stuur instellen."

Wat is nu precies de oorzaak dat Leclerc uitviel?

"Er was geen technisch probleem. Die veronderstelling kwam doordat Leclerc na de crash over zijn gaspedaal begon. Maar dat kwam doordat hij achteruit wilde rijden en de auto daar niet aan mee wilde werken. Hij trapte dus op het gas, maar de motor maakte geen toeren. Dat had te maken met de versnellingsbak. De fout zelf was het gevolg van te hard door de bocht gaan, een uitbrekende achterkant en het onvermogen van Leclerc om dat nog te corrigeren."