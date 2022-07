Ho-Pin Tung, coureur en analist bij NU.nl en Viaplay, laat zijn licht schijnen op de in zijn ogen vreemde crash van Charles Leclerc tijdens de Grand Prix van Frankrijk. Max Verstappen profiteerde optimaal van de uitvalbeurt van Leclerc en breidde zijn voorsprong in de WK-stand verder uit.

Het moment van de race was natuurlijk de crash van Charles Leclerc. Wat gebeurde daar precies?

"Als je Le Beausset inrijdt, de dubbele rechterbocht waar Leclerc crashte, neem je héél veel snelheid mee de bocht in. Op tv is dat ietwat vertekend omdat het circuit zo breed is en er dus geen referentie is, maar als rijder houd je daar even je adem in. De limiterende factor voor de hoeveelheid snelheid die je kunt meenemen, is hoeveel je de auto gedraaid kunt krijgen. Terwijl je erin duikt, bepaalt dat hoeveel je de auto vertraagt. Je leunt op de voorkant van de auto en hebt dus vrijwel altijd onderstuur op dat punt. Dat zag je ook bij Leclerc, hij ging langzaam maar zeker wijder."

"Wat ook opviel was dat zijn beide achterbanden al in een heel vroeg stadium strepen begonnen te trekken. Dat betekent dat er een soort van slip optreedt, zoiets zie je namelijk niet als een coureur normaal door de bocht rijdt. Op dat moment was er dus al iets aan de hand."

"Als je dan op de onboardcamera kijkt, zie je Leclerc op het moment dat hij die strepen trekt, nog helemaal niet corrigeren. Hij houdt gewoon dezelfde stuurhoek aan zoals hij normaal ook zou doen. En op een gegeven moment zie je hem plots de auto verliezen en spinnen."

"Hij gaf later de verklaring dat hij zijn auto met relatief veel overstuur had afgesteld en dat het daardoor voor hem lastig was om constante rondetijden neer te zetten. Dat was op onboardbeelden ook wel zo te zien. Verstappen was net gestopt en hij moest hard pushen om een undercut te voorkomen. Daardoor zat hij waarschijnlijk op de limiet en ging hij daar dus net overheen."

"Maar ik vond het alsnog een vreemd incident. Hij zat relatief laat in zijn stint en zijn mediumbanden waren al behoorlijk oud. Dan is de linkervoorband logischerwijs het meest versleten op Paul Ricard, iets dat Verstappen ook aangaf bij zijn engineer. Het was een onlogische plek om juist daar de achterkant te verliezen en van de baan te spinnen. Ook omdat hij dezelfde lijn reed en ogenschijnlijk niets anders dan normaal deed. Ondanks dat hij de hand in eigen boezem stak, was zijn eerste reactie dat hij de data wilde bekijken. Hij begrijpt dus zelf ook niet helemaal hoe dit kon gebeuren en hoe hij die fout heeft kunnen maken."

De eerste reactie van Leclerc over de boordradio deed vermoeden dat er iets aan de hand was met zijn gaspedaal.

"Volgens mij had dat te maken met het feit dat hij in de bandenstapel stond, weg wilde rijden en dat toen zijn gaspedaal niet meer werkte. Dat heeft ook te maken met al die sensoren van tegenwoordig. Ik dacht in eerste instantie dat hij zijn auto niet in de juiste versnelling kreeg, dat gebeurt ook nog wel eens."

"De achteruit zit erg beschermd in de versnellingsbak van een Formule 1-auto, omdat het een heel kleine versnelling is voor gewichtsbesparing. Daardoor valt-ie er soms lastig in. Als je even kort wat gas geeft, dan wil hij de versnelling daarna wel ineens pakken."

"Het officiële commentaar van Mattia Binotto was dat er een beschermingssysteem omheen zat en dat Leclerc dat niet zou hebben geweten. Als een teambaas dat zegt, moeten we dat maar geloven. Zo'n beschermingssysteem is mogelijk omdat het gaspedaal elektronisch geregeld is. Leclerc trapte dus het pedaal in maar de sensor op de motor reageerde daar niet op. Dit alles waarschijnlijk om dus die relatief zwakke achteruitversnelling te beschermen tegen schade. Dat werkte in dit geval dus averechts want de auto leek eigenlijk niet heel veel schade te hebben."

100 Leclerc crasht vanaf leidende positie in GP van Frankrijk

In hoeverre kan Verstappen al een voorschot nemen op zijn tweede wereldtitel?

"Het is zijn zevende overwinning van het seizoen en hij staat nu 63 punten voor op Leclerc. In absolute aantallen is dat veel en ook als je kijkt naar het aantal punten wat Leclerc heeft gescoord, 170, is het in procentueel opzicht veel. In alle opzichten is het gewoon een gigantische voorsprong."

"Eerder dit seizoen hebben we het gehad over betrouwbaarheid en dat een seizoen daardoor nog kan kantelen. Maar zelfs als Verstappen nu twee keer zou uitvallen, staat hij nog comfortabel aan de leiding. En dan moet Leclerc ook nog eens twee keer winnen. Het ziet er gewoon heel goed voor hem uit."