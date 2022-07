Sergio Pérez was in de Grand Prix van Frankrijk op weg naar de derde plaats, maar een moment na de virtual safetycar gooide roet in het eten. Door verkeerde informatie van de wedstrijdleiding op zijn stuur, dacht de Mexicaan dat hij eerder op het gas mocht. Vanuit Frankrijk vertelt NU.nl-verslaggever Joost Nederpelt waarom dat moment hem een podiumplek heeft gekost.

105 Hoe Pérez podiumplek verloor door systeemfout bij virtual safetycar