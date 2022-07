Met zijn overwinning in de Grand Prix van Frankrijk verdwijnt Max Verstappen langzaam maar zeker uit het zicht van zijn concurrenten. Charles Leclerc vergooide zijn eigen kansen op het bloedhete asfalt van Paul Ricard, waardoor het er in de titel zeer zonnig uitziet voor de regerend wereldkampioen. Al wil hij daar zelf nog niet aan.

Verstappen is een bekende tegenstander van de term 'momentum'. Dat stelde hij vorig jaar al in titelgevecht met Lewis Hamilton, maar zaterdag in Zuid-Frankrijk sprak hij zich haast profetisch uit over het woord.

Ferrari had twee races op rij gewonnen, dus lag het momentum in het Italiaanse kamp. Niet dus, vond Verstappen. "Je moet het elke keer weer opnieuw laten zien, dus ik geloof niet in momentum. Je hebt er niks aan als je momentum hebt en je motor klapt uit elkaar."

Nu klapte bij Charles Leclerc de motor niet uit elkaar, maar ging het achter het stuur bij de Monegask zelf mis. De Ferrari-coureur lag aan de leiding, het momentum was aan zijn kant. Maar slechts door één foutje kon hij het achterlaten in de bandenstapels van Paul Ricard. Met zijn auto erbij.

Voor momentum koop je dus helemaal niets, zo werden de woorden van Verstappen bevestigd. Die staat nu een straatlengte voor in het kampioenschap, net nu Ferrari enigszins in staat leek wat druk op de ketel te zetten.

100 Leclerc crasht vanaf leidende positie in GP van Frankrijk

'Ik had graag gezien hoe het uitpakte'

Of het klopt zullen we nooit weten, en Red Bull zal het ook niet toegeven, maar er leek zelfs wat teleurstelling in het kamp van de regerend wereldkampioen te sluipen. "Het was een geweldig gevecht", vond ook teambaas Christian Horner. "En ik had graag gezien hoe de strategie van beide teams had uitgepakt."

Het hele Grand Prix-weekend in Frankrijk bouwde zich op naar de tweestrijd tussen Verstappen en Leclerc in de race. Niemand wist precies wat er verwacht kon worden, behalve dat het een slijtageslag werd.

"En we zullen het nu ook nooit meer te weten komen", was Verstappen na afloop nuchter. Dat kon niet worden gezegd van zijn, misschien wel voormalige, titelconcurrent. Leclerc kon zichzelf wel voor zijn kop slaan, en nam zichzelf de fout die hij na zeventien ronden maakte zeer kwalijk.

"Ik hoor niet thuis op dit niveau", was hij hard voor zichzelf. De Monegask bedoelde niet dat hij geen Formule 1-coureur hoort te zijn, maar iemand die het Verstappen echt lastig wil maken moet foutloos zijn. En dat is Leclerc niet, daarin heeft hij gelijk. Zijn fouten vallen overigens in het niet bij die van Ferrari zelf.

Een balende Leclerc meldt zich bij zijn team. Een balende Leclerc meldt zich bij zijn team. Foto: AFP

Sinds Australië verloopt alles crescendo bij Verstappen

Bij Leclerc ging deze keer alles goed, maar teamgenoot Carlos Sainz kreeg weer een hele reeks strategieën in zijn oor. Dat ging van plan A tot Z, alsof de strategen in de pitbox een rad van fortuin hebben geïnstalleerd om het lot de tactiek te laten bepalen. "Ik moest er maar op vertrouwen, ze weten meer dan ik", haalde Sainz na afloop zijn schouders op. Echt overtuigend klonk de Spanjaard niet.

Bij Verstappen is het ondertussen een festival van consistentie. Natuurlijk, ook bij Red Bull gaat weleens wat mis. Maar sinds de Nederlander in Australië uitviel, verloopt het crescendo. Hij mag vrijwel altijd naar het podium, en staat dan meestal in het midden. Alleen een stuk voorvleugel van Yuki Tsunoda op het asfalt van Silverstone onderbrak deze reeks.

De WK-leider blijft erop hameren dat Ferrari echt wel snel is, en dat zijn overwinningen eigenlijk nooit makkelijk komen. Leclerc liet zondag zien dat Verstappen ook daarin het gelijk aan zijn kant heeft. Maar ze hebben één ding niet wat Verstappen wel heeft: consistentie. Daarin gelooft de Limburger waarschijnlijk wel, want het legt momenteel het fundament onder zijn mogelijke tweede wereldtitel.