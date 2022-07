Met de kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk achter de rug kunnen onze verslaggevers Patrick Moeke en Joost Nederpelt een voorspelling doen voor de race van zondag. Wat denken deze experts? En wat denk jij? Laat je licht schijnen op ons reactieplatform NUjij.

Joost: "Het grote vraagteken is zondag Ferrari. Sinds vrijdag hebben ze geen racesimulaties meer gedaan. Leclerc zei wel dat ze wat aan de auto hebben veranderd, maar we hebben geen idee wat het heeft opgeleverd. Verstappen is op zijn hoede en stelt dat Ferrari tegenwoordig eigenlijk altijd snel is op zondag. Ik denk dat Leclerc daarom net uit handen van de Nederlander zal weten te blijven en wint. Daarmee wordt het kampioenschap ook meteen weer een stukje spannender."

Patrick: "Ik denk dat Max Verstappen de Grand Prix van Frankrijk gaat winnen. De racesnelheid van de Nederlander leek tijdens de vrije trainingen prima op orde te zijn. Bovendien is Red Bull als het gaat om topsnelheid weer heer en meester op Paul Ricard, waar inhalen prima te doen is. Een ander voordeel waar Verstappen van kan profiteren is dat hij met Sergio Pérez een extra troef in handen heeft. Omdat Carlos Sainz achteraan moet starten, kan Red Bull de strategieën tussen Verstappen en Pérez splitsen en zo Charles Leclerc en Ferrari uit de tent lokken."