Met fraai teamwerk pakte Charles Leclerc zaterdag op Paul Ricard poleposition voor de Franse Grand Prix. Max Verstappen begint als tweede aan de slijtageslag in de hitte aan de Rivièra. Tot nu toe verloopt het weekend in Le Castellet wat gezapig, maar de race zondag heeft veel potentie voor een interessant schouwspel.

Of Ferrari de slipstream echt nodig had, is maar de vraag. "Charles zei tegen me dat het twee à tweeënhalf tienden opleverde", vertelde Verstappen na afloop van de kwalificatie. Maar als ze het gingen doen, moest het na de chicane gebeuren. Daarvoor is een duidelijke verklaring.

De Ferrari is afgesteld op relatief veel downforce, terwijl Red Bull duidelijk weer voor topsnelheid heeft gekozen. De achtervleugel die de Italianen in Canada introduceerden, heeft het verschil in kilometers per uur dat er al het hele seizoen was redelijk gedicht. Het probleem is alleen: die vleugel is zo ontworpen dat er vooral met DRS-open weinig luchtweerstand is.

Dat was in Oostenrijk geen probleem, omdat de Red Bull Ring tegenwoordig eigenlijk één grote DRS-zone is. Maar het rechte stuk ná de chicane in Frankrijk is geen DRS-zone, omdat de volgas Signe-bocht er in zit. Die kan niet met de achtervleugel opengeklapt worden genomen.

Geen wonder dus dat Ferrari juist daar besloot om de troefkaarft Sainz te spelen. Op die meters asfalt verloor Leclerc potentieel twee tienden op Verstappen, wat nu werd verholpen met de zuiging van de tweede auto.

Ferrari moet wel heel veel vertrouwen hebben in de racepace

Toch moet Ferrari zondag wel heel veel vertrouwen hebben in de racepace om de keuze voor zo veel downforce te rechtvaardigen. Het maakt de auto kilometers langzamer op de rechte stukken. Eerder in het seizoen, bijvoorbeeld in Miami, liet Verstappen al zien dat hij makkelijk gehakt maakt van Leclerc als die topsnelheid mist. Op Paul Ricard zijn twee DRS-zones, waarin de Nederlander eenvoudig kan toeslaan als hij er dicht genoeg bij zit.

Het is ook de vraag of het niet te veel vraagt van de banden, als ze zo agressief op het bloedhete Franse asfalt worden gedrukt. Zeker in de openingsfase kan dat voor Leclerc al een maken-of-breken-momentje opleveren. De Monegask zag zelf in Oostenrijk dat het werkt om de leider meteen onder druk te zetten, mits je kunt vertrouwen op beter bandenmanagement. Houdt het rubber onder Verstappens auto het goed vol, dan is hij in de positie om de Pirelli's op de Ferrari van Leclerc over de kling te jagen.

Eenstopper van medium naar hard logische keuze

Mocht dat lukken, dan heeft Leclerc direct een groot probleem. Paul Ricard mag dan een bandenvreter zijn, toch wordt de race zondag waarschijnlijk een eenstopper van medium naar hard. Dat komt doordat de pitstraat bijna net zo lang is als de gemiddelde Franse tolweg, en je als coureur dus relatief veel tijd kwijt bent aan een stop. Verstappen heeft in Oostenrijk gezien hoe kostbaar het is als je in een verkeerde strategie wordt gedwongen.

Daarnaast heeft Verstappen zijn teammaat Sergio Pérez in de buurt, die lekker in de pitstopwindow van Leclerc kan blijven rijden. Sainz start achteraan, dus die kan zijn teamgenoot niet helpen.

Leclerc neemt het op tegen Verstappen én Pérez. Leclerc neemt het op tegen Verstappen én Pérez. Foto: Getty Images

Blijven Verstappen en Leclerc netjes met elkaar duelleren?

De Limburger blijft benadrukken dat de Ferrari hartstikke snel is, en dat zijn voorsprong in de WK-stand eigenlijk niet representatief is voor de verhoudingen. Mocht het uiteindelijk dicht bij elkaar in de buurt zitten, dan wordt die stand in het rijderskampioenschap wel relevant. Een rechtstreeks duel tussen Leclerc en Verstappen is dan zeer waarschijnlijk.

Het is duidelijk te zien dat de twee tot dusver lang niet zo fel met elkaar knokken als Verstappen vorig seizoen met Lewis Hamilton deed. Gevechten waren er wel, maar zeker dit seizoen gebeurde het altijd netjes. Van geklaag over de boordradio was geen sprake.

Beide coureurs willen ongetwijfeld graag dat dit zo blijft, maar de tweede seizoenshelft is inmiddels aangebroken. Verstappen heeft nu een voorsprong te verdedigen, Leclerc een gat te dichten. Vorig seizoen was duidelijk zichtbaar hoe ver de WK-leider wil gaan om een concurrent uit de buurt te houden. Die concurrent is nu Leclerc, en die kan het zich eigenlijk niet veroorloven om de Nederlander nog verder weg te laten lopen.

Het is al even geleden sinds Leclerc Verstappen in zijn spiegels zag opduiken. Zondag wordt een mooie graadmeter voor hoe hij daar in de tweede seizoenshelft mee omgaat.