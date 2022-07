Bandenmanagement is het sleutelwoord voor de Grand Prix van Frankrijk. De coureurs weten dat goed omspringen met het rubber het verschil kan zijn tussen winnnen of verliezen. Max Verstappen gaat de race op Circuit Paul Ricard zondag met vertrouwen in, maar helemaal zeker van zijn zaak is de WK-leider niet.

De Red Bull-coureur deed zowel op vrijdag als op zaterdag racesimulaties, waarvan vooral die in de tweede vrije training in het oog sprong. Daarin was Verstappen flink sneller dan wat Charles Leclerc en Carlos Sainz op het asfalt legden.

"Maar Ferrari maakt vanuit de longruns die ze op vrijdag en zaterdag doen altijd nog wel een stap naar zondag", waarschuwde Verstappen.

In de derde vrije training probeerde alleen Leclerc een langere reeks op de harde banden, maar een spin hielp die poging al snel om zeep. Verstappen en Red Bull moeten dus een beetje gissen wat het Italiaanse team nou kan in de race. "Bij mij zag het er wel goed uit, maar ik heb geen idee of het genoeg is", gaf hij toe. "Het voelde wel goed."

'Ik heb het op elk circuit lastig met ze'

Twee weken geleden in Oostenrijk ging de Nederlander ook met een goed gevoel de race in, maar daar bleken de Ferrari's te rap. "Het zal morgen ook weer moeilijk worden, want ze zijn eigenlijk altijd snel. Ik heb het op elk circuit lastig met ze. Geen enkele overwinning was makkelijk."

Er is wel een verschil met de race op de Red Bull Ring. In Frankrijk is de auto van Verstappen weer heer en meester op de rechte stukken. "Daarvoor hebben we gekozen, we rijden met een andere achtervleugel dan in Oostenrijk", legde Verstappen uit. "Daar waren we qua topsnelheid bijna gelijkwaardig, maar hier is er weer een duidelijk verschil. We hebben echt een andere keuze gemaakt."

Het bracht Ferrari op het goede idee om Sainz in de kwalificatie Leclerc te laten helpen met een slipstream. Een 'logisch plan' volgens Verstappen, omdat de Spanjaard toch al achteraan zou starten. Bij Red Bull was het geen optie om Sergio Pérez bijna letterlijk voor het karretje van Verstappen te spannen. "Dat zou ook een beetje raar zijn, 'Checo' doet gewoon nog mee voor het kampioenschap", vond de WK-leider.

Ferrari kan de motor net wat meer openschroeven

Mede dankzij de hulp van zijn teammaat vertrekt Leclerc van pole, wat bij de als tweede gekwalificeerde Verstappen niet tot verbazing leidde. Volgens de Nederlander heeft Ferrari richting de kwalificatie nog net iets meer motorvermogen achter de hand.

"Ik denk niet zozeer dat Ferrari de motor meer terugschroeft dan wij, het is meer dat ze voor de kwalificatie iets meer vermogen bij kunnen zetten", legde de Limburger uit. Het is volgens Verstappen een van de verklaringen waarom hij in de derde vrije training nog de snelste was, maar toch vrij ruim naast pole greep.

"Die derde vrije training gaf een beetje een scheef beeld omdat zij hun snelste Ferrari hun tijd hebben gezet in de tweede snelle ronde op de softbanden", verklaarde de regerend wereldkampioen.

"Dan ben je al vier tienden langzamer, dus dan zie je een groot gat. Dus we wisten dat ze in een eerste ronden op de banden sowieso vier tienden sneller zouden zijn", berekende Verstappen. "Dan stonden ze dus al bijna gelijk. En ze hebben net dat stapje in de motor, die ook nog wel een tiende of anderhalve tiende oplevert."

Verstappen kan meteen in de aanval

Voor Verstappen ligt er desondanks een mooie kans om zondag vanaf de start meteen in de aanval te gaan, geholpen door zijn hogere topsnelheid. Dat wil de WK-leider ook graag, maar die banden moeten lang mee op het gloeiend hete Franse asfalt.

"Het ligt dus een beetje aan de situatie", blikte hij vooruit op de openingsronden. "Het allerbelangrijkste is dat we goed met de banden omgaan."