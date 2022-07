De Formule 1 is dit weekend in Frankrijk begonnen aan de tweede seizoenshelft. Elf races zijn verreden en er zijn nog elf races te gaan in 2022. Een goed moment voor een tussenrapport in drie delen. In dit tweede deel kijken we naar de achterhoede, bestaande uit AlphaTauri, Aston Martin en Williams.

8. AlphaTauri: 27 punten

Het Italiaanse zusterteam van Red Bull zette een flinke stap achteruit ten opzichte van halverwege 2021. Pierre Gasly en Yuki Tsunoda vergaarden 41 punten minder dan vorig jaar op dit punt. Vooral de laatste paar races gaat het moeizaam.

Haas en Alfa Romeo zijn AlphaTauri links en rechts voorbijgegaan, en de knappe vierde, vijfde en zesde plaatsen die Gasly vorig jaar nog makkelijk uit zijn mouw schudde, blijven uit. Alleen in Bakoe lukte de Fransman dat. Terwijl concurrenten doorontwikkelden, kwam er weinig nieuws uit de fabriek in Faenza. Gasly riep na Oostenrijk dan ook hard om een grote update, die in Frankrijk daadwerkelijk op de auto zit.

Tsunoda wordt binnen het team nog altijd gezien als een grote belofte, en daarvan laat de Japanner regelmatig een glimp zien. Als de grote update in Frankrijk werkt en Tsunoda zich nog iets meer optrekt aan Gasly, kan het in de tweede seizoenshelft beter gaan voor het AlphaTauri.

Pierre Gasly heeft in Frankrijk eindelijk een verbeterde auto. Pierre Gasly heeft in Frankrijk eindelijk een verbeterde auto. Foto: Getty Images

9. Aston Martin: 18 punten

Voor Racing Point en daarvoor Force India Aston Martin ging heten, was het een team dat met weinig middelen makkelijk standhield in het middenveld. Nu is er geld beschikbaar, en begint het een beetje een beschamend verhaal te worden.

Er is van alles mis bij het team. De oorspronkelijke auto bleek een mislukking, waarna Aston Martin maar besloot om delen van de Red Bull te kopiëren. Daar voegde technische baas Andrew Green ook nog aan toe dat ze het allemaal zelf hadden bedacht. Sebastian Vettel en Lance Stroll schieten er ook nog eens weinig mee op. De snelheid zit zeker op zondag in de auto, maar qua uitvoering en continuïteit gaat het steeds mis.

Daar komt bij dat de coureurs zelf ook een flinke duit in het zakje doen. Vettel is duidelijk de snellere van de twee, maar maakt nog altijd te veel foutjes. Het team zit verder met Stroll opgescheept omdat zijn vader de rekeningen betaalt. De Canadees heeft echt wel talent, maar laat dat zelden zien. Aston Martin oogt stuurloos, soms doelloos en vrijwel nooit foutloos.

Sebastian Vettel in de Oostenrijkse grindbak. Sebastian Vettel in de Oostenrijkse grindbak. Foto: Getty Images

10. Williams: 3 punten

Vanwege de invoering van de budgetcap en de overname door een Amerikaanse investeerder is Williams uit de financiële problemen die het team jarenlang plaagden. Nu is het nog zaak om dat om te zetten in prestaties. Dat gaat moeizaam.

Ook de oorspronkelijke Williams voor 2022 bleek een miskleun, daar kwam het team al snel achter. Vanaf de Britse Grand Prix was er een grote update, die duidelijk was geïnspireerd op de Ferrari én de Red Bull. De onderdelen waren er alleen voor Alexander Albon, die er ook nog eens zwaar mee crashte. Vanaf Frankrijk zijn beide auto's in een nieuw jasje gestoken. Ook Nicholas Latifi kan ermee op pad.

Zeker Albon, maar ook Latifi, laten soms zien dat de Williams niet meer de vastgebakken achterhoedeauto is die het jarenlang was, maar de snelheid omzetten in punten gaat zeer moeizaam. Latifi is bovendien duidelijk minder dan Albon, en onderweg naar de uitgang. Voor Albon wordt het zaak om de nieuwe George Russell van het team te worden. Het team kan wel wat opzienbarende resultaten gebruiken, als kruipolie in de roestige organisatie.