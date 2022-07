Twee vrije trainingen in de bakoven die Paul Ricard heeft, en er is nog geen duidelijk antwoord op de vraag of de thuishaven van de Franse Grand Prix dit jaar een Ferrari- of Red Bull-baan is. Het Italiaanse team reed twee keer de snelste tijd, maar dat vertelde niet het hele verhaal.

"Er is nog wel wat werk aan de winkel." Max Verstappen zegt het vaker na een vrijdag, maar ook na de warme dag aan de Franse zuidkust was het weer van toepassing.

Over een snelle ronde was de Ferrari dominant, in de tweede vrije training kwam Verstappen zelfs een halve seconde tekort. "Ik wil zondag niet als vierde starten", zei de WK-leider tijdens de training tegen zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. Die wilde dat de Nederlander zich op de race ging richten, maar Verstappen reed nog een rondje op de softbanden. Daar kwam geen betere tijd uit, op volle snelheid laat de Red Bull het vooral in de derde sector liggen.

Dat leverde de volgende rondentijden op 1. Sainz: 1.32,527

2. Leclerc : +0,101

3. Verstappen: +0,550

Ander beeld op de mediumbanden, of is dat ook weer vertekend?

Nadat Verstappen alsnog naar de mediumbanden wisselde, kwam er een heel ander beeld naar voren. De Nederlander klokte uiteindelijk maar vijf bruikbare ronden, maar reed daarin een beter gemiddelde dan de beide Ferrari's. Over de totale longruns klokte Verstappen gemiddeld een 1,37,7, terwijl de Ferrari's een gemiddelde van 1,38,6 lieten noteren. Maar de gebruikelijke haken en ogen aan deze tijden zijn nog groter dan normaal.

Allereerst moet vermeld worden dat de banden op de Ferrari's al vijf ronden oud waren voor Sainz en Leclerc aan de longrun begonnen. Daarnaast werd Charles Leclerc vanaf zijn vijfde ronde drie ronden lang opgehouden door de Alpine van Esteban Ocon. Dat kwam zijn gemiddelde niet bepaald ten goede. Voor een eerlijker beeld zijn dit de gemiddelden over de eerste vijf ronden op mediumbanden.

Gemiddelden op medium na eerste vijf ronden Verstappen: 1.37,6

Leclerc: 1,38,3

Perez (vier ronden): 1.38,3

Sainz: 1.38,4

Ferrari moet voorzichtig doen met de motoren

Nu zou je kunnen denken dat Red Bull de Red Bull alvast koud kan zetten, maar de oplettende volger weet dat er uit de vrije trainingen in Oostenrijk een soortgelijk beeld naar voren kwam. Toch werd Verstappen op zondag vrij overtuigend afgetroefd door zowel Leclerc als Sainz. De Spanjaard haalde de finish alleen niet, waarachter een reden schuilgaat die dit grote verschil in de training grotendeels verklaart.

De betrouwbaarheid is namelijk broos bij Ferrari, en het team wil niet nog meer motoren verliezen dan nodig. Sainz moet in Frankrijk waarschijnlijk al achteraan starten omdat hij weer een nieuwe krachtbron nodig heeft.

Daarom springt Ferrari zeker op vrijdag extreem voorzichtig met de motoren om. Die worden flink teruggeschroefd, waarschijnlijk meer dan Red Bull met hun Honda-motoren doet. Toeval of niet, alle Ferrari-aangedreven auto's kwamen ook met minimaal 10 kilometer per uur minder over de speedtrap dan de Red Bulls.

Pas als het er echt om gaat, zaterdagmiddag in de kwalificatie, worden alle paardenkrachten uit Maranello echt losgelaten. Dat komt de gemiddelde rondetijden in de trainingen zeker niet ten goede.

Charles Leclerc in de Ferrari op Paul Ricard. Charles Leclerc in de Ferrari op Paul Ricard. Foto: Getty Images

Ferrari zakte hier vorig jaar door het ijs

Er is wel nog een andere factor, die Leclerc donderdag zelf al aanstipte. Vorig jaar zakte Ferrari op Paul Ricard volledig door het ijs, met banden die het niet lang volhielden en twee finishplaatsen buiten de top tien. De kans is best aanwezig dat het Franse asfalt de Italiaanse manier van bandenmanagement gewoon niet ligt. Of dat echt zo is, wordt pas zondag duidelijk.

Datzelfde geldt voor de vraag of de Ferrari's het in de hitte aan de Franse Rivièra wel volhouden. Los van de spaarstand is er nog geen definitieve oplossing voor de problemen waarmee het team kampt. Het is overleven. Daar gaan een buitentemperatuur van 36 graden en asfalt van ruim 50 graden vast niet bij helpen.