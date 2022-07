De Formule 1 begint komend weekend in Frankrijk aan de tweede seizoenshelft. Elf races zijn verreden en er zijn nog elf races te gaan in 2022. Een goed moment voor een tussenrapport in drie delen. In het tweede deel kijken we naar het middenveld, bestaande uit McLaren, Alpine, Alfa Romeo en Haas.

4. McLaren: 81 punten

Dat het team van Lando Norris en Daniel Ricciardo in de WK-stand voor constructeurs nog vierde staat, is een klein wonder. McLaren heeft namelijk een redelijke vrije val gemaakt. Ten opzichte van vorig jaar na elf races heeft het team 82 punten minder, wat het grootste negatieve verschil is in de hele pitsstraat.

McLaren begon al slecht aan het seizoen met grote remproblemen tijdens de testdagen in Bahrein en de eerste Grand Prix op hetzelfde circuit. Lang voordat het definitief was opgelost en zelfs in Oostenrijk klaagde Norris nog dat hij het rempedaal niet vertrouwde. Dat is een vrij cruciaal pedaal voor een Formule 1-coureur.

Het nieuwe regelpakket voor 2022 had voor het team van Zak Brown het laatste zetje terug naar de absolute top kunnen zijn, maar de auto van ontwerper James Key blijkt vooralsnog een stap terug. Daar komt bij dat Ricciardo nog altijd niet kan tippen aan Norris en dat de jonge Brit dus het grootste deel van de punten bij elkaar harkt. Voor Norris zelf is het verder bewijs dat hij een enorm talent is, dat eigenlijk aan zijn eerste zege toe is. Daar gaat de MCL36 hem waarschijnlijk niet aan helpen. Dat betekent weer een jaar wachten.

Lando Norris pakte op Imola de enige podiumplaats van McLaren in 2022. Lando Norris pakte op Imola de enige podiumplaats van McLaren in 2022. Foto: Getty Images

5. Alpine: 81 punten

Met de thuisrace in Frankrijk voor de deur heeft Alpine zich 'iets' verbeterd sinds 2021. Vier punten meer dan vorig jaar op dit punt in het kampioenschap, is progressie. Maar van het uitkomen van El Plan, waarmee vorig jaar nog volop werd gekoketteerd is geen sprake.

Toch is Alpine aan een goed seizoen bezig, want van progressie door het jaar heen is wel degelijk sprake. De fabriek in Enstone ontwikkelt zich een slag in de rondte en de auto maakt echt stappen. En ook al heet het team nu anders, Renault verdient alsnog een pluim voor hoe ze de motor on par hebben gekregen met de concurrentie. Betrouwbaarheid blijft een zwak puntje, maar de auto is zeker niet beperkt door een tekort aan paardenkrachten.

Met Fernando Alonso en Esteban Ocon heeft het team bovendien een sterk en stabiel coureursduo. Alpine staat daarom op het punt om de vierde plaats in het kampioenschap over te nemen van McLaren. Dat klinkt mooi, maar de ambities van het team zijn groter. Winnen is het doel en dat lukt momenteel misschien alleen met heel veel geluk.

Fernando Alonso kwalificeerde zich in Canada knap als tweede. Fernando Alonso kwalificeerde zich in Canada knap als tweede. Foto: Getty Images

6. Alfa Romeo: 51 punten

Met maar liefst 48 punten meer dan vorig seizoen na elf races doet Alfa Romeo het hartstikke goed. De nieuwe regels gaf het team de kans om zich aan de achterhoede te ontworstelen - en dat is gelukt. Toch had er meer in gezeten, want in slechts twee races scoorden beide auto's punten.

Meestal is het de ervaring van Valtteri Bottas die de WK-punten oplevert. Zhou Guanyu presteert wel steeds beter, maar het is zijn van Mercedes overgekomen teammaat die de kar trekt. Bottas zelf is overigens ook niet altijd foutloos. Onder meer in Miami ging hij kostbaar de mist in.

Sowieso heeft Alfa Romeo moeite om weekenden goed uit te voeren. De executie van races laat nogal eens te wensen over, alsof het team roestig is geworden van een paar seizoenen achteraan het veld bungelen. Wat niet meehelpt, is dat de Ferrari-motor met enige regelmaat de geest geeft. Dat kostte Alfa Romeo al flink wat punten. Dus mooi opgeklommen uit het dal, maar het kan nog beter.

Valtteri Bottas werd vijfde op Imola, zijn beste resultaat van dit seizoen. Valtteri Bottas werd vijfde op Imola, zijn beste resultaat van dit seizoen. Foto: Getty Images

7. Haas: 34 punten

Wat voor Alfa Romeo geldt, geldt eigenlijk ook voor Haas. Bij het Amerikaanse team werden de nieuwe regels eveneens aangegrepen om een sprong naar voren te maken. Dat lukte Haas, ook al had er bij het team van de Amerikaanse miljardair Gene Haas meer in gezeten.

Na een rommelige voorbereiding en de (nog lopende) vechtscheiding met Nikita Mazepin, had Haas eigenlijk een vliegende start. Die was te danken aan de teruggekeerde Kevin Magnussen. De Deen was de juiste coureur op het juiste moment, kende het team al en weet hoe je een auto de punten in stuurt. Dat lukte aan het begin van het seizoen goed, maar daarna droogde het (ook door de broze Ferrari-motor) op.

Het duurde voor Mick Schumacher even voor hij gewend was aan de nieuwe auto's en het veel hogere niveau van zijn nieuwe teammaat. Crashes sprongen in het oog, maar het gebrek aan snelheid was eigenlijk erger. Sinds Canada heeft de Duitser de juiste koers te pakken. Toeval of niet, sindsdien pakt ook Magnussen weer punten. Dus hoewel Haas steeds hoog opgeeft dat het team het nog altijd zonder updates doet, zit er weer een stijgende lijn in de auto. 34 punten ten opzichte van 0 in 2021 is al heel goed, maar nu is het tijd om echt te oogsten.