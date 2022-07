Het Circuit Paul Ricard waarop de Franse Grand Prix wordt verreden, geeft coureurs veel mogelijkheden om even van de baan te gaan. De verwachting is daarom dat de rijders tijdens de kwalificatie en race weer veel waarschuwingen voor tracklimits aan hun broek krijgen. Maar volgens de coureurs is het niet zo makkelijk om binnen de lijntjes te blijven.

"Omdat we zo hard mogelijk proberen te gaan", antwoordde Sebastian Vettel donderdag op de vraag waarom coureurs de grenzen van de baan zo vaak overschrijden. In Oostenrijk moest de wedstrijdleiding 43 keer waarschuwen dat iemand de tracklimits had overschreden. Max Verstappen noemde de handhaving na afloop "een grap".

De FIA hanteert vanaf dit seizoen de witte lijn langs het asfalt als absolute baangrens. Gaat een coureur daar overheen, dan krijgt hij in de race een waarschuwing. Bij de vierde waarschuwing volgt een tijdstraf van vijf seconden.

In de kwalificatie wordt de rondetijd afgenomen, waardoor bijvoorbeeld Sergio Pérez op de Red Bull Ring werd teruggezet op de startgrid. Lando Norris was een van de coureurs die een tijdstraf kreeg in de race.

"Ik kreeg een penalty inderdaad", blikte de Britse McLaren-coureur terug op de race twee weken geleden. "Het is een kwestie van inschatten waar je auto precies rijdt, dat gaat echt om centimeters. En dat is dus niet makkelijk."

"Vooral als er wind staat of als je een andere auto volgt", voegde hij eraan toe. "Je zit ook maar een paar centimeter boven de grond. Zeker met de auto's van dit jaar is het dan heel erg lastig om te zien waar je precies rijdt. Je kunt de strepen 10 tot 15 meter voor je wel zien, maar het is daarna erg lastig om te zien hoe ze precies lopen. Dan komt het op gevoel aan, dus waar je denkt dat je rijdt."

Met de vlakke kerbstones en de ruimte langs de baan kunnen coureurs makkelijk wijd gaan op Circuit Paul Ricard. Foto: Getty Images

'5 centimeter naar links of naar rechts is niet te zien'

Volgens Vettel zou het enorm makkelijk zijn als iedereen het rustig aan deed. "Maar iedereen gaat voluit en dan is een foutje snel gemaakt. 5 centimeter naar links of naar rechts is vanuit de auto niet te zien. Als je je dat bedenkt, vind ik dat we het eigenlijk nog best goed doen. Als iedereen nou 1 meter over de lijn gaat, maar het gaat vaak maar om een paar centimeter. Dat is best goed ingeschat. Maar klaarblijkelijk dus niet goed genoeg."

Voor de witte lijn de scherprechter werd, overschreed een coureur pas de tracklimits als hij met vier wielen over de kerbstones langs het asfalt ging. "Ik vind dat beter, want dat voel je echt in het stuur", betoogde Charles Leclerc.

"Vorig jaar kon je de ribbels echt als referentie gebruiken. Als je eroverheen gaat, dan voelde je dat. Dat is veel makkelijker dan heel precies wel of niet over een lijntje gaan", vond de Ferrari-coureur. "Nu realiseer je je het als coureur gewoon niet. Maar goed, we moeten er maar mee dealen dit weekend."

Grindbakken straffen coureur direct

Norris vindt het een frustrerende situatie en ziet in grindbakken de ideale oplossing. "Dan weet je simpelweg dat je een fout hebt gemaakt. Een grindbak is de duidelijke limiet. Als je erin komt, verlies je gelijk veel tijd", legde de Engelsman uit.

"In bocht 1 in Oostenrijk heb je ook een hele dikke kerbstone. Als je eroverheen gaat, verlies je ook tijd. Maar in andere bochten ga je er er heel even af en dat is alles. Bij het uitkomen van elke bocht moet gewoon een grindbak komen. Dan ben je meteen gestraft als je van de baan gaat."