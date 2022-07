Max Verstappen en Red Bull hebben een beter beeld van de matig verlopen Grand Prix van Oostenrijk twee weken geleden. De Ferrari was daar in de race een stuk sneller. Dat is volgens de WK-leider niet zozeer te wijten aan de afstelling of de banden, maar vooral aan de Red Bull zelf.

Verstappen gebruikte het woord 'package', een term die in de Formule 1 wordt gebruikt voor de combinatie van auto (met alle onderdelen waaruit die bestaat), motor en banden. Dat zat op de Red Bull Ring niet helemaal goed bij het team van de regerend wereldkampioen.

"We kwamen er gedurende het weekend achter dat we duidelijk niet de auto hadden zoals we 'm hadden verwacht", vertelde Verstappen donderdag in Le Castellet, waar komend weekend de Franse Grand Prix wordt verreden.

Tijdens de vorige race vrat de Red Bull van de Nederlander snel door de banden heen. Ook ontbrak de snelheid om een vuist te maken tegen vooral Charles Leclerc. Direct na afloop wist het team nog geen oorzaak aan te wijzen. Krap twee weken later is die wel gevonden.

"Het lag niet alleen aan de banden", verklaarde Verstappen. "Het had ook te maken met hoe de auto in Oostenrijk was. Dan heb ik het niet alleen over de afstelling, maar hoe we hem daar hadden met alle onderdelen erop. Daar kwamen we achter."

'Teruggaan naar normaal'

Red Bull verscheen in Oostenrijk met een paar kleine updates aan vooral de vloer van de auto. Die updates volgden op een groter pakket aan nieuwe onderdelen een week eerder in Engeland.

Verstappen sprak van een combinatie van nieuwe onderdelen die niet helemaal goed samenwerkten. "We hoeven geen updates van de auto te halen, maar moeten misschien wel wat andere ideeën toepassen. Ik hoop in ieder geval dat we ervan hebben geleerd. "

Volgens Verstappen is het zaak om eerst "terug te gaan naar normaal", al blijft het wel zo dat Ferrari een klein stapje heeft gezet sinds Oostenrijk. "Ze waren zeker iets sneller dan we hadden verwacht. Maar wij waren ook weer veel minder dan waarop we hadden gerekend. Op een goeie dag hebben we een mooie strijd met ze, maar we hadden geen goeie dag."

Max Verstappen op de Oostenrijkse Red Bull Ring. Max Verstappen op de Oostenrijkse Red Bull Ring. Foto: Getty Images

Verstappen ziet Ferrari nog altijd als nipt snellere auto

Twee races op rij won Ferrari, na een droogte van zes races waarin alleen Red Bull zegevierde. Dat Leclerc en Carlos Sainz de afgelopen twee zeges pakten, is volgens Verstappen een normaal gevolg van de verhoudingen. Hij ziet de Ferrari nog altijd nipt als de snellere auto.

"Overall denk ik dat we nog steeds aan het achtervolgen zijn. Zeker in het begin van het seizoen was dat zo. Daarna had Ferrari een paar uitvalbeurten, maar nu voelt het weer als achtervolgen", vertelde de Limburger. "Het hangt van het circuit af, maar over het algemeen hadden zij meer dominante weekenden dan wij."

Een van de hoofdredenen is het gewicht van de Red Bull RB18, dat nog flink boven de minimale 798 kilo zit. Van beide auto's is het gewicht een goed bewaard geheim, maar er wordt wel alom aangenomen dat de Ferrari iets lichter is.

"Het kost ons simpelweg rondetijd", stipte Verstappen maar weer eens aan. "Elke ronde weer drukt dat een stempel. Er is ook geen update die ons daarvan af kan helpen."