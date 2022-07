De Formule 1 begint komend weekend in Frankrijk aan de tweede seizoenshelft. Elf races zijn verreden en er zijn nog elf races te gaan in 2022. Een goed moment voor een tussenrapport in drie delen. In deel één nemen we de top drie onder de loep: Red Bull, Ferrari en Mercedes.

1. Red Bull: 359 punten, 7 overwinningen

Het team van Max Verstappen staat er qua punten nóg beter voor dan halverwege 2021, wat voor een groot deel op het conto van Sergio Pérez komt. De Mexicaan heeft 47 punten meer dan vorig jaar na elf races, Verstappen 21. Dat de Oostenrijkse renstal beide kampioenschappen aanvoert is sowieso knap, gezien de intense titelstrijd van 2021. Dat had een struikelblok kunnen vormen voor de nieuwe auto, maar werd het niet.

De RB18 heeft nog wel wat tekortkomingen, zoals een te hoog gewicht. Desondanks is het een uitstekende auto die vooral op de zondagen in handen van beide coureurs op eigen kracht wint. De strategische afdeling van Red Bull is gehard uit de titelstrijd met Mercedes gekomen en is Ferrari daardoor vaak te slim af.

Hier en daar duiken in de pitsstraat al halve kopieën van de auto op, een mooi compliment voor de technici van Red Bull. Een pluim mag ook naar Japan, waar Honda een betrouwbare en snelle motor in elkaar schroefde. Ook al staat de auto tegenwoordig ingeschreven met een 'Red Bull Powertrain' en zit er nog maar een klein 'HRC'-stickertje op de motorkap, Honda bouwt nog steeds de krachtbron.

Zwaktes zijn er wel: de snelheid over één ronde laat nog te wensen over en de auto heeft nog te veel onderstuur (wegglijden over de voorwielen). De betrouwbaarheid is ook niet helemaal in orde, met twee uitvalbeurten vanwege technische problemen voor beide coureurs. Op circuits waarop vooral de achterbanden het zwaar hebben, zoals Oostenrijk, laat de race pace ook nog te wensen over.

Vanuit de Red Bull-fabriek komt wel een voortdurende stroom aan updates, zoals we dat kennen van het team. Nu is het de grote vraag wanneer dat ontwikkelingsbudget is opgerookt.

Max Verstappen won zes keer, waaronder in Miami.

2. Ferrari: 303 punten, 4 overwinningen

Het is door technische problemen en strategische blunders makkelijk te vergeten, maar bij Ferrari is dit jaar sprake van een wederopstanding. Het team komt uit een diep dal van twee jaar, met weinig innovatie en een grote achterstand op Red Bull en Mercedes. De kans dat de Italianen volgens de nieuwe regels een veel betere auto zouden bouwen dan Mercedes was niet heel groot.

Maar het is ze gigantisch goed gelukt. Hoewel niet alles soepel verloopt, staat de Scuderia er een stuk beter voor dan halverwege 2021.

De F1-75 viel vanaf de onthulling op met de grote sidepods, die verder op de grid nergens te zien zijn. Het blijkt goed te werken; de auto heeft onder de streep waarschijnlijk de meeste downforce. De nieuwe motor blijkt een waar tractiebeest, en dan moet het nieuwe hybride systeem nog komen. Dat de Ferrari in de eerste seizoenshelft vaak topsnelheid tekortkwam, had aerodynamische oorzaken. Qua paardenkrachten zit het dus wel snor.

Dat kan niet gezegd worden van de betrouwbaarheid. Ferrari heeft oplossingen voor de problemen, maar het duurt waarschijnlijk tot na de zomerstop voor die worden geïmplementeerd. Updates aan de auto zelf waren er al wel, en die pakken steeds goed uit. Met een topsnelheid die nauwelijks meer onderdoet voor die van de Red Bull is de grootste zwakte weggewerkt.

Sinds Carlos Sainz op gang is gekomen, heeft het Italiaanse topteam ook een uitstekend coureursduo. De pitmuur houdt helaas geen gelijke tred en faalt zo nu en dan opzichtig. Monaco was een dieptepunt, al speelde pech daarin een grote rol. In Silverstone koos Ferrari niet voor Charles Leclerc, wat onbegrijpelijk was. Operationeel is nog duidelijk merkbaar dat het team twee jaar weg is geweest van het front, al is strategisch gestuntel al langer een handelsmerk van de Scuderia.

Charles Leclerc won in Australië zijn tweede race, maar daarna stokte het langdurig.

3. Mercedes: 237 punten, 0 overwinningen

66 punten minder dan halverwege 2021. Dat is de schade bij Mercedes nadat de W13 een miskleun is gebleken. En dat is nog enigszins geflatteerd: George Russell en Lewis Hamilton profiteren vaak van uitvallende Red Bulls en Ferrari's. Ondanks zeven derde plaatsen was de eerste seizoenshelft een worsteling.

De schrik sloeg concurrenten, fans en volgers nog om het hart toen Mercedes in Bahrein de extreem kleine sidepods onthulde. Hernieuwde dominantie van Hamilton werd al voorspeld. Niets bleek minder waar: de auto komt slechts sporadisch in de buurt van de kop. Net zo vaak moeten Russell en Hamilton knokken om uit het middenveld te blijven.

Porpoising wordt als grote boosdoener aangewezen, en de Mercedes behoorde inderdaad lang tot de heftigste stuiterauto's op de grid. Pas de laatste weken zit hier verbetering in. Maar het team is ook een ander voordeel kwijt: de Mercedes-krachtbron is niet langer uitgesproken de beste motor.

Lang begreep het technische team niet hoe het de problemen moest oplossen, waardoor de achterstand op Ferrari en Red Bull alleen maar opliep. Terwijl die teams bezig waren de auto sneller te maken, zat Mercedes met de handen in het haar. Er werd veel geëxperimenteerd, wat de resultaten niet altijd ten goede kwam. De laatste weken is de weg uit het dal enigszins ingezet, maar de kloof is er wel.

Russell is natuurlijk ook slachtoffer van de misère, maar heeft wel kunnen aantonen dat zijn komst meer dan gerechtvaardigd is. Hij maakt het Hamilton lastig, al werd vooral de auto van de zevenvoudig wereldkampioen gebruikt om te experimenteren. Mercedes heeft twee topcoureurs, maar geen topauto. Voorlopig niet, tenminste.