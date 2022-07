Volgens Ho-Pin Tung is Circuit Paul Ricard geen goede graadmeter voor de rest van het seizoen. De coureur en analist van NU.nl en Viaplay blikt vooruit op de Grand Prix van Frankrijk.

Het belooft dit weekend een tropisch weekend te worden op Paul Ricard. In hoeverre moet je je daar als coureur op aanpassen?

"Het zal zeker zwaar worden, maar hoewel er tropische temperaturen worden verwacht, wordt deze race voor de coureurs relatief minder zwaar dan bijvoorbeeld Singapore. Daar heb je vergelijkbare temperaturen, maar met een hogere luchtvochtigheid. De rechten stukken op Paul Ricard geven ook een moment van rust voor de rijder."

"De temperatuur heeft natuurlijk wel veel invloed op de auto's. De temperatuur van het asfalt is ook gigantisch hoog. Voor de coureurs zelf is het vooral belangrijk dat zij genoeg blijven drinken, hun voeding enigszins aanpassen en goed gekoeld zijn voordat ze in de auto stappen."

In het verleden zagen we dat teams hun motor moesten terugschroeven bij hoge temperaturen. Gaat dat dit weekend weer gebeuren?

"Afgezien van betrouwbaarheid levert een motor ook minder vermogen omdat er relatief minder zuurstof in warme lucht zit. Maar de hoge temperatuur heeft niet alleen invloed op de motor, de neerwaartse druk is bijvoorbeeld ook minder omdat de luchtdichtheid lager is. Eigenlijk werkt het op alle vlakken door."

"We zullen absoluut meer koelopeningen in het bodywork van de auto's zien en de motor terugschroeven zal een van de opties zijn. Maar van afstand blijft het voor ons lastig te zeggen welke maatregelen de teams precies nemen."

"In het verleden zagen we wel dat sommige teams meer last hadden van de hitte dan andere teams. Mercedes bijvoorbeeld raakte de hoge temperaturen vroeger een stuk minder makkelijk kwijt en moest daardoor de motor relatief meer terugschroeven dan bijvoorbeeld Honda. We hebben dit jaar nog geen Grands Prix gehad waarbij de temperatuur het hele weekend tegen de 40 graden was. Dus welke teams er dit jaar baat bij gaan hebben, valt nog lastig te zeggen."

Wat valt er nog meer over Paul Ricard te zeggen als we kijken naar de lay-out van het circuit?

"De linker voorband heeft het hier altijd ontzettend zwaar. Dat komt logischerwijs door de ligging van de bochten. Signes bijvoorbeeld, de bocht aan het eind van het lange rechte stuk, is razendsnel. Direct daarna komt Le Beausset, een dubbele rechterbocht die eveneens uitdagend is en die je bovendien met heel veel snelheid in gaat. De band heeft daardoor geen tijd om te herstellen en dan treedt er zogeheten thermal degradation op."

Kan je daar als coureur eigenlijk iets tegen doen?

"Ja, dat kan. Als coureur moet je ervoor zorgen dat je de sliphoek van de band beperkt. Dat doe je door zo min mogelijk te sturen. Dat klinkt misschien raar, want je moet uiteraard genoeg sturen om de bocht te kunnen maken, maar je kunt de bochten wel ronder rijden."

"Dat ronder rijden kun je simpel gezegd letterlijk nemen. Je begint eigenlijk iets eerder met sturen en maakt de bocht met een grotere radius. Omdat je een grotere radius gebruikt, is je stuurhoek minder en met die mindere slip kan je de temperatuur beter controleren. Aan de andere kant - met de verwachte asfalttemperaturen van ver boven de 50 graden - wordt dat wel lastiger dan normaal."

De lay-out van Circuit Paul Ricard.

Ferrari was bij de race in Oostenrijk verrassend veel sneller dan Red Bull. Wat zegt dat over de rest van het seizoen als Ferrari dit weekend opnieuw veel sneller dan Red Bull is?

"Paul Ricard is eigenlijk een heel rare baan. Veel dingen die teams daar vinden in de afstelling en balans van de auto werken opvallend genoeg alleen maar op dat circuit. Om eerlijk te zijn, heb ik daar zelf ook geen goede verklaring voor. Maar het is zo dat je op Paul Ricard relatief anders rijdt dan je op andere banen doet."

"Dat heeft enigszins met het asfalt te maken, maar het heeft er waarschijnlijk vooral ook mee te maken dat er bijna geen bochten zijn waar de G-krachten voornamelijk vanuit één richting komen. In Oostenrijk bijvoorbeeld kom je aan in bocht 1 en rem je rechtuit, ga je 90 graden naar rechts en dan ga je op je gas. Als je naar Paul Ricard kijkt, zijn dat soort bochten er vrijwel niet."

"Er zijn veel bochten waarbij je een klein beetje moet sturen, een beetje moet bijremmen en daarna weer gas moet geven. Daardoor heb je vaak te maken met gecombineerde G-krachten. Dat geeft een heel ander gewicht op de auto en vooral op de banen. Bepaalde elementen van de afstelling werken daardoor alleen op Paul Ricard goed."

129 Waarom de kleurrijke strepen in Frankrijk voor de veiligheid zijn

Kan je dat nog iets meer uitleggen?

"Op Paul Ricard heb je bij bijna alle bochten al te maken met zijwaartse G-krachten. Als coureur moet je remmen om vervolgens ook veel snelheid mee de bocht in te nemen, waardoor je hoge gecombineerde G-krachten hebt. Dat beïnvloedt de balans van de auto natuurlijk fors en heeft ook invloed op hoe de band wordt belast."

"Je moet een auto hebben die stabiel blijft in zulke omstandigheden en tegelijkertijd ook een auto hebben die diep de bocht in remt. Daardoor houd je relatief lang veel gewicht op de voorkant van de auto, terwijl je ook een stuurhoek toevoegt. Bepaalde elementen van de afstelling werken daardoor alleen op Paul Ricard goed."