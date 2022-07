Op Circuit Paul Ricard in Le Castellet wordt dit weekend de Grand Prix van Frankrijk verreden. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting rond de voorlaatste race voor de zomerstop.

De Côte d'Azur, het gebied waar de Grand Prix van Frankrijk wordt gehouden, staat bekend om zijn zomerse weersomstandigheden, met vaak strakblauwe luchten en tropische temperaturen. Ook aankomend raceweekend staan deze weersomstandigheden op het programma.

De eerste en tweede vrije training vinden vrijdag plaats tussen 14.00 en 18.00 uur. Tussen deze tijden is de temperatuur opgelopen naar maxima van rond de 32 graden. Onder een strakblauwe lucht en bij een zwakke tot matige zuidenwind zijn het mooie, maar wel hete omstandigheden voor de coureurs.

Op zaterdag wordt de laatste vrije training gereden om 13.00 uur. Tijdens deze training krijgen de coureurs opnieuw te maken met tropische temperaturen en droge omstandigheden. Om 16.00 uur begint de kwalificatie en kan er een enkele stapelwolk over het circuit trekken, maar over het algemeen zal het zonnig zijn. De kwalificatie wordt verreden op het warmste moment van de dag: het is dan opnieuw een graad of 32.

Zondag om 15.00 uur vindt de start van de race plaats onder een strakblauwe lucht. Aan de temperatuur verandert weinig: het wordt opnieuw 32 of 33 graden bij een matige zuidwestenwind.

De coureurs en de toeschouwers kunnen dit weekend dus rekenen op volop zomerse taferelen, waarbij het vooral in de namiddag behoorlijk heet kan zijn. De vele supporters op de tribune raden we aan om goed in te smeren. De zonkracht kan dit weekend oplopen tot UV-index 9. Daarbij kun je onbeschermd al binnen tien minuten verbranden.