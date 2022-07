Max Verstappen kwam zondag net tekort om de Grand Prix van Oostenrijk op zijn naam te schrijven. Ho-Pin Tung, coureur en analist bij NU.nl en Viaplay, blikt terug op de race op de Red Bull Ring.

Het snelheidsverschil tussen Red Bull en Ferrari was behoorlijk groot. Hadden we ergens kunnen zien aankomen dat Ferrari in de race zo sterk zou zijn op de Red Bull Ring?

"We haalden in de voorbeschouwing al aan dat Ferrari sterk zou zijn, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook niet had verwacht dat Ferrari zo veel sneller dan Red Bull zou zijn op deze baan. En zeker niet na de pace van Verstappen in de vrije trainingen."

"Met terugwerkende kracht kan ik nu wel zeggen dat we in de eerste vrije training al tekenen zagen dat Ferrari sterk zou zijn in de race. Als Ferrari namelijk een run deed op nieuwe banden waren ze in de eerste sector behoorlijk veel langzamer dan Max Verstappen, zo'n 2,5 tienden."

"Dat heeft puur te maken met het opwarmen van de banden. Een ronde over de Red Bull Ring is erg kort en heeft dus ook een korte outlap. Als je een auto hebt die meer energie door de banden laat gaan, krijg je de banden op tijd klaar voor sector 1 in je vliegende ronde. Dat was bij Ferrari niet het geval, maar desondanks waren ze over een hele ronde wel behoorlijk snel. Over het algemeen betekent dat ook dat de bandenslijtage dan minder zal zijn over een langere stint."

"Wat ook niet meehielp, was dat de teams natuurlijk maar één training de tijd hadden om de juiste afstelling te vinden. Na de kwalificatie op vrijdag gingen de Parc Fermé-regels in en mochten de teams geen grote wijzigingen meer doorvoeren aan de auto."

In hoeverre hadden de Ferrari-coureurs invloed op de strategische keuzes van Red Bull en Verstappen?

"Ik vond de woorden van Ferrari-teambaas Mattia Binotto na afloop veelzeggend. Hij zei dat het plan was om Verstappen vanaf het begin van de race onder druk te zetten om hem daarmee te dwingen meer van zijn banden te vragen dan hij eigenlijk zou willen."

"Als het om het managen van je banden gaat, is vooral de beginfase belangrijk. Als je een band in het begin te zwaar belast, krijg je daar later in de stint grote problemen mee."

"Dat was ook een groot verschil tussen de sprint- en hoofdrace. In de sprintrace had Verstappen, mede door de knokkende Ferrari's, al snel een behoorlijk gat te pakken. Een dag later gebeurde dat niet en zaten Leclerc en Sainz er dicht achter. Daardoor moest Verstappen vanaf de eerste ronde flink doorrijden en dat ook nog eens met een volle tank. Waarschijnlijk heeft hij in het begin van de race meer moeten vragen van zijn banden dan hij vooraf had gewild."

Zijn er nog meer verklaringen voor de hoge bandenslijtage van Verstappen?

"Het was voor Red Bull ook lastig dat het in de nacht van zaterdag naar zondag flink had geregend. Al het rubber dat voor grip zorgde was daardoor letterlijk weggespoeld, waardoor het gripniveau omlaag ging. In de ochtend waren er natuurlijk wel Formule 2- en Formule 3-races, maar die leggen lang niet zoveel rubber neer, als Formule 1-auto's dat doen."

"Dat heeft enorm veel invloed. Minder grip betekent meer bandenslijtage. Uiteraard geldt dat voor iedereen, maar Verstappen en Red Bull wisten na de sprintrace al dat ze het zwaar zouden krijgen met hun banden en door de regen werd dat probleem dus nog groter. Zeker ook omdat er tijdens de hoofdrace meer brandstof in de tank gaat."

Tot slot: Carlos Sainz beleefde nog een hachelijk moment toen zijn auto vlam vatte. Heeft een coureur zelf ook invloed op de snelheid waarmee zo'n situatie kan worden afgehandeld?

"Sommige openingen in de vangrails zijn oranje gemarkeerd. Dat betekent dat deze groot genoeg zijn om daar een auto doorheen te krijgen. Als coureur kan je daar op letten. De coureurs kunnen ook zien waar er brandblussers aanwezig zijn. Op kleine witte borden staat dat gemarkeerd met een rode letter F, dat staat voor fire extinguisher."

"Als coureur moet je op zo'n moment natuurlijk wel de helderheid van geest hebben om daar op te kunnen letten, dat lukt lang niet altijd. Ik vond dat Sainz zijn auto behoorlijk lang liet uitrollen. Wellicht omdat daar pas de eerste opening was. Maar hij had zijn auto wellicht ook ergens anders stil kunnen zetten, bij een opening die groot genoeg was en ook een brandblusser in de buurt had."