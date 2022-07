De 60.000 oranjefans hebben er een enorm feest van gemaakt bij de Oostenrijkse Grand Prix. Desondanks verschenen er berichten dat sommige fans zich flink misdragen hebben. In deze podcast praten NU.nl-verslaggevers Ho-Pin Tung, Joost Nederpelt, Patrick Moeke en Bas Scharwachter over die incidenten, maar ook vooral over de prachtige race in Spielberg.