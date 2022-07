Max Verstappen leek op koers het Grand Prix-weekend in Oostenrijk volledig te domineren, tot bleek dat hij er in de race niet aan te pas kwam bij de snellere Ferrari's. Winnaar Charles Leclerc sloot een dramatische reeks af en kan weer met voorzichtig optimisme naar de WK-stand kijken. Bij Red Bull moet de analyse van het verlies zondag nog plaatsvinden.

"We hebben de snelheid, dus we pakken ze morgen wel", sprak Leclerc haast profetische woorden na afloop van de sprintrace op zaterdag. Echt een duidelijke aanleiding om te denken dat de uiteindelijke racewinnaar gelijk zou krijgen was er toen nog niet, al gaf de tweede helft van de 23 ronden lange 'sprintkwalificatie' wel een signaal af.

Daarin noteerde de Ferrari-coureur snellere tijden dan Verstappen. Maar die reed aan de leiding, controleerde het gat en had in de openingsronden al veel van zijn banden gevraagd. De Nederlander leek waar nodig het tempo te hebben, maar dat bleek zondag in de hoofdrace een ander verhaal. Ferrari was zoveel sneller dat het team zich niet eens in allerlei strategische bochten hoefde te wringen om Verstappen te verslaan. Gezien het recente gestuntel aan de pitmuur bij de Italianen was dat maar goed ook.

"Ik had niet verwacht dat ze zo snel zouden zijn", zei een enigszins verbaasde Verstappen zondag na afloop van de race. Hij had zaterdag wel een vermoeden. "Ik dacht wel dat het zwaar zou worden, dat merkte ik al in de sprintace." Een verklaring voor de bandenslijtage had hij nog niet. "Een offday", noemde de Nederlander het. Hij voegde daaraan toe dat het op alle bandensoorten een probleem was. Dus op de mediums waarmee Verstappen begon, en op de harde banden die hij daarna twee keer bij de pitstops kreeg.

Ook Helmut Marko moest toegeven dat hij verrast was door de problemen met de Pirelli's. "Vrijdag en zaterdag waren we nog superieur, dus dit kwam onverwacht", zei de Oostenrijkse adviseur van Red Bull na afloop. "Deze degradatie en slijtage kan niet zomaar uitgelegd worden."

Max Verstappen besproeit winnaar Charles Leclerc met champagne. Max Verstappen besproeit winnaar Charles Leclerc met champagne. Foto: Getty Images

De rollen waren omgedraaid

Ongeacht de bandenproblemen van Red Bull lijkt er wel sprake van een trendbreuk bij Ferrari. Domineerde vooral Leclerc een groot deel van de seizoenshelft van de kwalificaties, vrijdag werd hij voor het eerst op een droge baan op snelheid geklopt door Verstappen. Die klaagde de afgelopen weken juist dat hij over één ronde snelheid tekortkwam, terwijl het probleem bij Ferrari duidelijk in de racepace zat. Dat werd op Silverstone nog geïllustreerd: Verstappen was daar zondag comfortabel sneller, tot er een stuk voorvleugel in zijn vloer vast kwam te zitten.

In Oostenrijk waren de rollen dus omgedraaid. Verstappen was snel over één of een paar ronden, de Ferrari bleek sneller in de race. Al heel rap kwam Leclerc bij de leider in de spiegels, en het duurde niet lang voor hij kon toeslaan. Verstappen zocht daarna gauw met zijn versleten mediums de pits op.

Was dat extreem vroeg? Nee, niet echt. De meerderheid van de coureurs die op mediums waren vertrokken, kwam tussen ronde elf en zestien binnen. Het waren juist de Ferrari's die lang door konden. Net als Lewis Hamilton reden die een lange eerste stint. Des te frustrerender voor Verstappen en Red Bull dat Lerclerc en Sainz alsnog zoveel sneller waren in de openingsfase. Ze hadden al het tempo op de mediums en hielden dat ook nog eens lang vol. Daarmee was Red Bull het strategische initiatief voorgoed kwijt.

'We zijn eigenlijk overal competitief'

Het maakt de vraag relevant of Ferrari de focus meer heeft verlegd naar de racepace. De beste afstelling om snel te zijn in de kwalificatie is zeker niet altijd ideaal voor de race. Die afstelling blijft daarom steevast een compromis, omdat er tussen zaterdag en zondag niets meer veranderd mag worden aan de auto's. In een sprintraceweekend zoals in Oostenrijk mag dat zelfs na de kwalificatie al niet meer. Deze sprintrace van 23 ronden kwam nog eens boven op de hoofdrace van 71 ronden.

Des te meer aanleiding om te focussen op het tempo in de race. Misschien heeft Red Bull te veel vertrouwd op de doorgaans sterke racepace, en zich daarom laten verrassen.

Verstappen blijft ondanks zijn riante voorsprong van 38 punten in de WK-stand benadrukken dat de strijd met Ferrari nog lang niet gestreden is en dat het elke race weer een gevecht is. De reeks belabberde races van met name Leclerc heeft het beeld inderdaad nog vertroebeld. Volgens de Monegask was Verstappen maar één zondag dit jaar duidelijk sneller.

"Dat was Miami, in de andere races konden we het gewoon niet aan elkaar knopen", stelde hij zondag. Daarbij vergat hij voor het gemak de vorige race in Silverstone dus even, maar verder klopt het aardig. "We zijn eigenlijk overal competitief", vond teambaas Mattia Binotto ook.

88 Sainz valt uit en moet snel uit brandende auto vluchten

De Ferrari is geen one-trick pony meer

De Scuderia heeft in ieder geval afscheid genomen van de grootste zwakte, de lage topsnelheid. Leclerc was zaterdag in de kwalificatie slechts 1,1 kilometer per uur langzamer dan Verstappen. In steeds meer races blijkt de bandenslijtage bij Ferrari ook steeds beter, waarvan zondag natuurlijk het ultieme bewijs werd geleverd. De F1-75 is daarmee veranderd in een effectieve raceauto. Het is geen one-trick pony op zaterdag meer, waarvan Verstappen op de rechte stukken makkelijk gehakt maakte.

En daarmee is het gelijk van de WK-leider bewezen. Ja, Verstappen staat er nog altijd riant voor, en hij gaat nog genoeg races winnen dit seizoen. De Limburger blijft uitgesproken titelfavoriet. Maar Leclerc is nog niet uitgeschakeld, zeker nu hij in punten duidelijk weer duidelijk de kopman is.

Daar was wel een uitvalbeurt van Sainz voor nodig. Dat was een zorgwekkend moment voor Ferrari. Er klapte duidelijk iets flink uit elkaar in het binnenste van de auto van de Spanjaard. Leclerc kampte daarnaast met een onwillig gaspedaal, waardoor Binotto zelf niet eens naar de laatste ronden van de race durfde te kijken. Dat is nu de status van de grote uitdagers van Verstappen: broos maar gevaarlijk.