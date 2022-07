Verschillende coureurs hebben zondagmiddag geschokt gereageerd op de verklaring die de Formule 1 eerder op de dag uitbracht. Verschillende fans zouden zich dit weekend bij de Grand Prix van Oostenrijk schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Op sociale media verschenen zaterdagavond berichten van vrouwen die op de Red Bull Ring - waar bijna zestigduizend Nederlanders aanwezig zijn - zouden zijn nagefloten en geïntimideerd. Ook zouden er bij de Formule 1 meldingen zijn binnengekomen van racisme en homofobie.

Verstappen sprak zich na afloop van de door Charles Leclerc gewonnen race stevig uit tegen het gedrag van sommige fans. "Ik heb een paar behoorlijk schokkende dingen gelezen", vertelde de Nederlander.

"Dit soort dingen mogen natuurlijk nooit gebeuren. Dat mag hier niet, maar ergens anders ook niet. Het zou niet eens nodig moeten zijn om dit te zeggen. Ieder weldenkend mens zou moeten weten dat hij of zij zich gewoon moet gedragen. Dit is absoluut niet oké."

Lewis Hamilton had tijdens de opwarmronde medelijden met de zeldzame plukjes Mercedes-fans die hij op de oranje gekleurde tribunes zag zitten. "Het doet me pijn als ik eraan denk dat iemand die mij support zich niet veilig voelt op de tribunes", aldus Hamilton.

"Mensen moeten zich te allen tijde gewoon veilig kunnen voelen op de tribunes. Het zou niet uit moeten maken of je man of vrouw bent, of wat je seksuele geaardheid is. We moeten de mensen duidelijk maken wat allemaal wel en wat er niet kan."

Mercedes haalt slachtoffer grensoverschrijdend gedrag naar pitbox

Mercedes had zondag een van de vrouwen die melding had gemaakt van grensoverschrijdend gedrag, uitgenodigd om de race in de pitbox te komen bekijken. De rok van de vrouw, een Hamilton-fan, zou eerder dit weekend door dronken fans omhoog zijn getild.

Toen de vrouw het gesprek met de daders probeerde aan te gaan, zou zij te horen hebben gekregen dat zij geen respect verdiende, omdat ze fan is van Hamilton. "Dit moet stoppen", reageerde Mercedes-teambaas Toto Wolff in de paddock van de Red Bull Ring.

"Voor welk team of welke coureur je ook bent, je mag je nooit racistisch, seksistisch of homofoob gedragen. Met dat gedrag hoor je niet thuis in de Formule 1 en ben je hier niet welkom."

Wolff benadrukte wel dat verreweg het grootste gedeelte van het publiek zich uitstekend had gedragen. "We moeten tegelijkertijd ook voorzichtig zijn. Het moet niet zo zijn dat een kleine groep dronken idioten het verpest voor de 99,9 procent, die zich wel normaal gedraagt. Ik hoop dat de normale mensen gewoon willen blijven komen en dat de idioten voortaan thuis blijven. Helaas weet ik ook dat dat niet realistisch is."

Verstappen ziet veel alcoholgebruik, Vettel wil circuitverboden

Anders dan in het voetbal zijn er bij de Formule 1 nauwelijks stewards op de tribunes. De fans zitten gewoon door elkaar, ongeacht welke coureur of team zij steunen. Volgens Verstappen valt er qua beveiliging nog wel het een en ander te winnen. "Mensen kunnen beter worden gecontroleerd", aldus de regerend wereldkampioen, die nog een belangrijke boosdoener ziet.

"Het mag nooit een excuus zijn om je zo te gedragen, maar er wordt wel heel veel alcohol gedronken. En sommige mensen doen stomme dingen als er alcohol in het spel is. Nogmaals, dit mag nooit een excuus zijn, maar zo is het wel. Misschien kan dat ook beter worden gereguleerd."

Sebastian Vettel pleitte voor radicale straffen. "Ik hoop dat de daders worden opgespoord en dat zij een levenslang verbod krijgen om naar de circuits te komen", was de viervoudig wereldkampioen stellig.

"Als mensen een leuke tijd willen beleven en daarbij veel willen drinken, is dat één ding. Maar als dat samengaat met grensoverschrijdend gedrag, moet daar hard tegen op worden getreden. Drank mag nooit een excuus zijn."