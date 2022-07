Volgens Max Verstappen is de auto van Red Bull Racing nog steeds te zwaar. De Nederlander gaf na afloop van de door hem gewonnen sprintrace in Spielberg aan dat het gewicht van de RB18 de oorzaak is van het snelheidsverschil tussen zijn kwalificatie en race.

De 24-jarige Verstappen pakte vrijdag op de Red Bull Ring in Spielberg voor de eerste keer poleposition in een volledig droge kwalificatie. De snelheid over één ronde blijkt dit seizoen een van de weinige zwakke plekken van de auto van Verstappen.

Hoewel Verstappen vrijdag dus wel pole pakte voor de sprintrace, valt er op dat punt nog wel het een en ander te verbeteren aan zijn auto. "We zijn nog steeds niet geweldig in de kwalificatie", vertelde Verstappen op de persconferentie.

"We zijn nog steeds een beetje te zwaar. Dat merk je vooral als er weinig brandstof in de tank zit, zoals dat in de kwalificatie het geval is. Dat verklaart ook waarom het in de race vaak beter gaat. Je hoeft dan niet zo hard te pushen als in de kwalificatie. Met een volle tank maakt het iets minder uit dat je een zware auto hebt. Het is dus zaak dat we nog steeds gewicht verliezen. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt."

Het is dit jaar door de nieuwe regelgeving een flinke uitdaging voor de teams om de auto's op het gewenste minimale gewicht van 798 kilo te krijgen. Begin dit jaar had Red Bull-topman Helmut Marko al aangegeven dat de RB18 nog zo'n 10 kilo te zwaar was. Het is onduidelijk hoeveel kilo te zwaar de Red Bull nu nog is.

'Updates worden niet speciaal om mij heen gebouwd'

Verstappen ging op de persconferentie ook nog in op uitspraken van teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan gaf onlangs aan dat hij zich niet meer volledig comfortabel voelt in de RB18, omdat de verbeteringen die aan de auto zijn doorgevoerd niet bij zijn rijstijl zouden passen.

Volgens Verstappen is de auto niet - zoals Pérez min of meer suggereert - specifiek naar zijn wensen doorontwikkeld. "We proberen de auto in zijn algemeenheid gewoon sneller te maken", aldus Verstappen.

"En hoe ze dat precies doen, daar hebben wij rijders ons gewoon naar te schikken. En dat is precies wat ik ook doe. Natuurlijk geef ik wel aan wat voor mij fijn voelt aan de auto, maar de updates worden niet speciaal om mij heen gebouwd. Het gaat alleen maar om pure snelheid."

Dankzij zijn zege in de sprintrace mag Verstappen zondag van pole vertrekken bij de Grand Prix van Oostenrijk. Pérez reed een sterke inhaalrace en knokte zich in korte tijd van de dertiende naar de vijfde plek. De Grand Prix van Oostenrijk begint zondag om 15.00 uur.