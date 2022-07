Max Verstappen gaf zaterdag een voorproefje van wat de tienduizenden Nederlandse fans zondag tijdens de Grand Prix van Oostenrijk kunnen verwachten. De Nederlander hield na een lastige openingsronde vrij makkelijk twee Ferrari's van zich af en kan dat kunststukje zondag herhalen.

De Red Bull Ring was voor aanvang al het succesvolste jachtterrein voor Verstappen. Van de negen races die hij voorafgaand aan dit weekend in actie kwam op de thuisbaan van zijn werkgever, won hij er vier. Twee keer vertrok hij van pole en zes keer stond hij op het podium. Vrijdag voegde de Limburger daar al een pole aan toe, zaterdag bracht hij zijn puntentotaal in Spielberg op 147. En hij is de eerste winnaar van een sprintrace op het Alpencircuit.

De Nederlandse fans zijn weer in groten getale afgereisd naar Oostenrijk, dat al jaren is geadopteerd als extra thuisrace van Verstappen. Terwijl het publiek zich prima vermaakt met muziek, gespring en vooral gezuip, móét Verstappen eigenlijk wel winnen op zondag. Gelukkig voor de Nederlandse aanhang staan alle seinen daarvoor op groen. Maar Ferrari is zeker niet kansloos.

Door de opzet van een sprintraceweekend, moet er tot zaterdagochtend worden gewacht tot er iets over het te verwachten racetempo (of racepace) gezegd kan worden. Verstappen reed vrijdag al wel een ongebruikelijke long run op de softbanden, maar omdat verder niemand anders dat deed was er geen vergelijkingsmateriaal. Dat was er zaterdag wel. Verstappen en zijn belangrijkste uitdager Charles Leclerc reden allebei wat langer op zowel de zachte banden als de mediums.

Dat leverde de volgende gemiddelden op: Verstappen 6 ronden op soft: 1.09,185

Leclerc 6 ronden op soft: 1.09,310

Verstappen 15 ronden op medium: 1.09,301

Leclerc 15 ronden op medium: 1.09,999

Vooral eerste helft sprintrace was sterk van Verstappen

Nu zijn er de gebruikelijke haken en ogen, die toch even vermeld moeten worden. Van beide coureurs is niet bekend met hoeveel benzine aan boord werd gereden en of de motor wel volop draaide. Daarnaast begon zowel Verstappen als Leclerc aan de long runs op banden die al gebruikt waren. Die op de Ferrari waren in beide gevallen ook enkele ronden ouder.

Toch mag geconcludeerd worden dat de Red Bull licht de overhand heeft, een beeld dat zeker in de openingsfase van de sprint werd bevestigd met snelle tijden van Verstappen. Leclerc trok het later wel recht. Hij kwam met een snellere tweede helft van de race op een gemiddelde rondetijd van 1.109,037. Verstappen klokte gemiddeld een 1.09,008, maar kon het in de laatste ronden wat rustiger aan doen.

De Red Bull van Verstappen in bocht 1. De Red Bull van Verstappen in bocht 1. Foto: Getty Images

Red Bull ontwikkelt vrolijk door

Het team van Verstappen houdt er ondertussen nog altijd een stevig ontwikkelingstempo op na. In Oostenrijk presenteerde het team als enige van de topteams nieuwe onderdelen. Het ging om detailwerk, dat vooral betrekking heeft op de vloer, maar het volgde op een forse update aan diezelfde vloer in Silverstone. Daar onthulde het team ook een slankere motorkap.

Toeval of niet, Verstappen heeft ook in de kwalificaties wat meer de snelheid te pakken. De verhalen over een voorkant die niet zo gretig instuurt als Verstappen graag wil, zijn alweer van een paar weken geleden. Het nieuwe verhaal is Sergio Pérez, die in Oostenrijk aankaartte dat de ontwikkeling van de Red Bull zijn rijstijl niet per se ten goede komt. De Mexicaan houdt zoals bekend van een auto die wat meer onderstuurt (wegglijden over de voorwielen), terwijl dat precies is wat Verstappen niet wil.

De Nederlander kan prima met een uitbrekende achterkant overweg, waar juist Pérez weer wat moeite mee heeft. Red Bull probeerde het verhaal van hun tweede coureur te bagatelliseren, maar het is misschien geen toeval dat de opleving van Pérez enigszins achter hem ligt.

De bomvolle Oranjetribune in Oostenrijk. De bomvolle Oranjetribune in Oostenrijk. Foto: Getty Images

Ferrari wil geen prioriteit aan één coureur geven

Terwijl de interne verhoudingen bij Red Bull meer dan duidelijk zijn, gaf Ferrari-teambaas Mattia Binotto zaterdag onomwonden toe dat zijn team niet wil kiezen. De geboren Zwitser had het over de constructeurstitel, die ook heel belangrijk is voor het team uit Maranello. Pas later in het seizoen wil hij kijken welke coureur er het beste voor staat in de titelstrijd.

Ook dat is goed nieuws voor Verstappen. Als Ferrari überhaupt al de snelheid heeft om de WK-leider echt te bedreigen, moeten Leclerc en teammaat Carlos Sainz zelf eerst nog uitvechten wie er voorop in de strijd gaat. Zaterdag in de openingsronden van de sprintrace bood dat Verstappen precies genoeg lucht om aan de horizon te verdwijnen.

Het gevecht tussen de twee Ferrari's is leuk voor de televisiekijker, maar duelleren kost tijd. Dat stipte Leclerc na de kwalificatie ook aan, een herhaling van zijn woorden na de race in Silverstone. Elke seconde telt in de moeizame strijd met Verstappen, en Ferrari verspilt ze te makkelijk aan onzingevechten.

Normaal gesproken heeft Verstappen Pérez zondag ook in de buurt, mits de Mexicaan snel langs de Mercedes van George Russell kan. De nummer twee in de WK-stand lijkt dit weekend niet de snelheid te hebben om de Ferrari's echt aan te kunnen, maar kan wel genoeg in de weg rijden om een strategische pitstop van Sainz of Leclerc dwars te zitten. Niet dat een gewiekste meesterzet van Ferrari waarschijnlijk is, maar voorkomen is beter dan genezen.

Het ziet er daarom goed uit voor Verstappen, die een waar volksfeest in de Oostenrijkse bergen kan doen losbarsten. Nu maar hopen dat er nog wat oranje rookbommen over zijn.

De Grand Prix van Oostenrijk begint zondag om 15.00 uur.