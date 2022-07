Lewis Hamilton klapte vrijdag tot groot plezier van duizenden Nederlandse fans op de Red Bull Ring tegen de bandenstapels. De reactie van het juichende publiek zorgde voor ophef in Britse media. Voor veel Nederlanders was hun manier van reageren juist weer een reactie op het gedrag van Hamilton een week geleden op Silverstone.

Uitgerekend voor de Verstappen-tribune ging het mis voor Hamilton, die tot dat moment bezig was aan een sterke kwalificatie voor de sprintrace. De Mercedes-coureur verloor op hoge snelheid de controle over zijn auto en schoof zijwaarts in de bandenstapels. De Brit bleef ongedeerd bij zijn stevige crash, maar zijn auto was dusdanig beschadigd dat hij voor de sprintrace een nieuw chassis moest gebruiken.

Alsof toeschouwers op Wimbledon staan te juichen voor de tegenstander van een tennisser die een dubbele fout maakt, zo reageerde Sky Sports-commentator Martin Brundle toen hij de beelden van de juichende fans zag. Volgens de oud-Formule 1-coureur hoort het gedrag van de in het oranje gehulde toeschouwers niet thuis op een racecircuit.

Eerlijk is eerlijk, Hamilton is allesbehalve populair bij het publiek op de Red Bull Ring, waar dit weekend bijna 60.000 Nederlanders aanwezig zijn. Dat heeft niet alleen te maken met de intense titelstrijd die Hamilton vorig jaar met Max Verstappen beleefde. Een rondgang langs de tribunes van het fraaie circuit leert vooral dat veel fans zich hebben gestoord aan het gedrag van Hamilton op Silverstone een week geleden.

Hamilton zei zondag na de door Carlos Sainz gewonnen Britse Grand Prix dat hij had genoten van zijn gevecht met Charles Leclerc. "Hij is een heel verstandige coureur, totaal anders dan wat ik hier vorig jaar heb meegemaakt", doelde de zevenvoudig wereldkampioen op zijn crash met Verstappen een seizoen eerder. Hamilton deelde die sneer uit voor de camera van Sky Sports en herhaalde zijn tekst even later op de persconferentie.

67 Hamilton maakt zware klapper in kwalificatie GP Oostenrijk

'Vorige week gebeurde het andersom net zo goed'

De snerende teksten van Hamilton hebben volgens Verstappen-fan Leon Aarts zeker bijgedragen aan de reden waarom tal van Nederlandse toeschouwers aan het juichen waren toen de Brit van de baan schoot. "Wat je zaait, zul je oogsten", zegt Aarts, gehuld in Red Bull-shirt, achter de hoofdtribune van het Oostenrijkse circuit.

"Ik begrijp dat de Britten het niet netjes vinden, maar vorige week gebeurde het andersom net zo goed. Het was natuurlijk ook niet zo dat Hamilton gewond was. Als het een hardere klap was geweest, bijvoorbeeld zoals met Zhou Guanyu vorige week, was de reactie van het publiek hoogstwaarschijnlijk heel anders geweest."

Ondanks de rivaliteit tussen de Verstappen- en Hamilton-fans is de sfeer uitstekend op de Red Bull Ring. De toeschouwers zitten gewoon door elkaar en de inzet van stewards, zoals in het voetbal gebeurt, is zoals altijd in de koningsklasse van de autosport niet nodig.

"Zo gaat het al jaren in de Formule 1 en hopelijk zal dat ook altijd zo blijven", vertelt Gerben Moerland, die als supporter ook de reis naar Oostenrijk heeft gemaakt. "De sfeer op de tribunes is uitstekend. De Mercedes-fans reageren allemaal heel sportief en de interactie met elkaar is juist erg gezellig. Daar is helemaal niets mis mee."

Volgens de Verstappen-fan had het juichen van de Nederlanders wellicht ook te maken met de spanning of hun landgenoot wel of niet poleposition zou pakken. "Er werd ook gejuicht toen George Russell van de baan schoot. En op zijn gedrag valt natuurlijk helemaal niets aan te merken."

150 Hoe rivaliteit tussen fans Verstappen en Hamilton nieuw hoofdstuk kreeg

'Werd gejuicht, maar lang niet door iedereen'

Op Silverstone waren de rollen juist omgedraaid. Daar werd Verstappen door het Britse publiek flink uitgejoeld toen hij na afloop van de kwalificatie werd geïnterviewd. "Het is natuurlijk niet netjes wat er allemaal gebeurt, van beide kanten niet", vindt Gerrald van Nuland, die al sinds begin jaren negentig bij Grands Prix op de tribunes zit. Hij zag het vrijdag precies voor zijn neus gebeuren toen Hamilton van de baan schoot.

"Er werd hier flink gejuicht, maar zeker niet door iedereen. Het kwam vooral van mensen die hier alleen maar zijn om feest te vieren en bier te drinken. Het was meteen duidelijk dat hij ongedeerd was, anders zou er niet zo'n reactie zijn geweest. Maar Hamilton verdient zeker wat meer respect. Hij is niet voor niets zevenvoudig wereldkampioen."

Mercedes-teambaas Toto Wolff ging zaterdag op een persconferentie ook in op de joelende Nederlanders. De Oostenrijker keurde het gedrag van de fans af, maar haalde ook de Britse fans nog even aan. "Ik denk dat we vaker met de toeschouwers in gesprek moeten gaan over wat kan en wat niet", aldus Wolff.

"Het valt niet goed te praten als er wordt gejuicht wanneer iemand in de muur staat of als iemand een interview geeft. Op die manier wordt het een persoonlijke aanval en dat mag het nooit zijn. De Formule 1 is een emotionele sport die vol met passie zit, maar we mogen niet vergeten dat het vooral om plezier en entertainment gaat."

145 Hoe de Oostenrijkse GP in korte tijd de thuisrace van Verstappen werd

'Ik heb ze niet gehoord, maar het is teleurstellend'

Zaterdagavond reageerde Hamilton zelf voor het eerst op het gejuich van de Verstappen-fans. De 103-voudig Grand Prix-winnaar was er na afloop erg van geschrokken, al had hij het gejuich op het moment van de crash niet gehoord.

"Ik heb ze zelf niet horen juichen, want er gingen heel veel dingen door me heen tijdens die crash", zei Hamilton. "Om dit achteraf te horen is teleurstellend en ik keur het zeker niet goed. Een coureur kan bij zo'n crash zomaar in het ziekenhuis belanden. Ga je dat toejuichen?"

Hamilton vindt dat toeschouwers meer respect moeten tonen voor de coureurs. "Ze weten hoe gevaarlijk onze sport is. Waarom zou je feestvieren om iemands pech of verwondingen?", vroeg hij zich hardop af.

Zondag kunnen de Verstappen-fans zich nog één keer van hun beste kant laten zien als om 15.00 uur de Grand Prix van Oostenrijk op het programma staat. Verstappen schreef zaterdag de sprintrace op zijn naam en mag daardoor van poleposition vertrekken.