Max Verstappen-fans juichten vrijdag toen Lewis Hamilton tijdens de kwalificatie zijn auto in de bandenstapel parkeerde. Vooral Britse media spraken zich uit over het gedrag van de Nederlandse fans na de harde crash. Het is een nieuw hoofdstuk in een reeks gebeurtenissen die de rivaliteit tussen Hamilton en Verstappen onderstreept.

Hoe rivaliteit tussen fans Verstappen en Hamilton nieuw hoofdstuk kreeg