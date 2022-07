Lewis Hamilton en George Russell waren vrijdag op de Red Bull Ring flink teleurgesteld na hun kwalificatie voor de sprintrace. Beide Mercedes-coureurs crashten in Q3, terwijl hun auto eindelijk weer eens competitief leek te zijn.

"Ik ben ongelooflijk teleurgesteld in mezelf", zei Hamilton, die een zeldzaam foutje maakte en daardoor pal voor de Max Verstappen-tribune met een stevige klap in de bandenstapels eindigde.

"Ik voel me zo schuldig voor mijn team. Iedereen heeft ontzettend hard gewerkt om een goede auto in elkaar te zetten en dan doe ik dit. Ik heb ook geen goede verklaring voor waarom het gebeurde. Ik verloor de achterkant van de auto in bocht 7 en toen was ik gezien."

Tot dat moment was de 37-jarige Hamilton bezig aan een van zijn beste kwalificaties van het jaar. De zevenvoudig wereldkampioen kon zich in Q1 en Q2 meten met de Red Bull- en Ferrari-coureurs en gaf weinig tijd toe op titelkandidaten Max Verstappen en Charles Leclerc.

"Onze snelheid was dan ook bemoedigend", vervolgde Hamilton, die zaterdag als tiende aan de sprintrace moet beginnen. "We waren aan het knokken voor een plaats in de top drie en hadden absoluut niet verwacht zo competitief te zijn. Dat is onwijs positief voor het hele team."

Verstappen snelde naar pole voor het thuispubliek van het Oostenrijkse Red Bull Racing. Charles Leclerc eindigde op nog geen drie honderdsten achter de Nederlander als tweede en zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc completeerde de top drie.

67 Hamilton maakt zware klapper in kwalificatie GP Oostenrijk

'Beste en slechtste kwalificatie van het jaar'

Ook Russell vond dat hij in zijn Mercedes tot aan de crashes bezig was aan zijn beste kwalificatie van het seizoen. "Maar tegelijkertijd was het ook onze slechtste kwalificatie als het gaat om het eindresultaat", vertelde de 24-jarige Brit.

"Zo hard kan racen soms zijn. Ik weet zeker dat de vierde plek vandaag haalbaar was en misschien had een plaats in de top drie er zelfs ingezeten. Ik ging er volledig voor, maar helaas pakte het verkeerd uit."

Russell verloor bij het uitkomen van de laatste bocht de controle over zijn Mercedes. De nummer vijf uit de WK-stand voelde zich na de crash fysiek goed, maar maakte zich wel zorgen over zijn auto.

"Ik hoop dat hij nog kan worden gerepareerd", vervolgde Russell, die weet dat hij bij het vervangen van zijn versnellingsbak tegen een gridstraf van vijf plaatsen aanloopt. "Hopelijk valt het mee en zijn we nog in staat om ons morgen en zondag te herstellen. Normaal zijn we beter in de race dan over één ronde. Dat belooft dus nog wat."

Als hij geen gridstraf incasseert begint Russell de sprintrace, die zaterdag om 16.30 uur van start gaat, vanaf de vijfde plek. Eerder op de dag staat om 13.30 uur staat nog de tweede vrije training op het programma. De race is zondag om 15.00 uur.