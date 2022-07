Max Verstappen vreest dat zijn favoriete circuit, Spa-Francorchamps, van de Formule 1-kalender verdwijnt. Ondanks een renovatie lijkt de racebaan in de Belgische Ardennen volgend jaar plaats te moeten maken voor andere circuits.

"Het zou ontzettend zonde zijn als we Spa verliezen", vertelt Verstappen in Spielberg, waar dit weekend de Grand Prix van Oostenrijk op het programma staat.

"Het is mijn favoriete circuit in de hele wereld. Het is belangrijk dat Spa op de kalender blijft. Ze hebben het onlangs ook flink verbouwd. Het is een geweldige baan om met welke auto dan ook op te rijden. Door de hoogteverschillen rijd je daar in een heerlijke flow."

De race in Spa-Francorchamps staat al sinds 1985 bijna onafgebroken op de Formule 1-kalender. Alleen in 2003 en 2006 werd er niet geracet op het Belgische circuit, waar de afgelopen maanden verschillende bochten zijn aangepast en een nieuwe tribune is gebouwd.

"Gelukkig is die verbouwing er niet alleen voor de Formule 1 geweest", vervolgt Verstappen. "Of het voor Spa een optie is om met een ander circuit te rouleren? Het ligt er natuurlijk aan wat Spa kan bieden en wat de Formule 1 wil. Daar heb ik verder geen inzicht in."

Spa-Francorchamps staat volgend jaar mogelijk niet meer op de Formule 1-kalender. Spa-Francorchamps staat volgend jaar mogelijk niet meer op de Formule 1-kalender. Foto: Getty Images

Formule 1 moet circuits van kalender schrappen

De Formule 1 moet volgend jaar Grands Prix van de 24 races tellende kalender gaan schrappen, aangezien er verschillende nieuwe Grands Prix bij komen of terugkeren. Zo is het de bedoeling dat er voor het eerst sinds de coronapandemie weer in China wordt geracet. Ook worden Las Vegas en Qatar toegevoegd.

Ook de Grand Prix van Zuid-Afrika op Kyalami Grand Prix Circuit zou na bijna dertig jaar terugkeren op de Formule 1-kalender. Verstappen zou graag racen op het Zuid-Afrikaanse circuit, maar liever niet ten koste van Spa.

"Ik zou ze eigenlijk allebei wel op de kalender willen hebben", aldus Verstappen, die zelf ook wel weet dat dat niet realistisch is. "Maar dan moeten er wel een paar circuits af. En dat zal niet gebeuren, want er komen alleen maar meer circuits bij."

Max Verstappen schreef vorig jaar de verregende Grand Prix van België op zijn naam. Max Verstappen schreef vorig jaar de verregende Grand Prix van België op zijn naam. Foto: Getty Images

Verstappen zou Spa altijd op kalender laten staan

Verstappen heeft zelf ook wel ideeën over hoe zijn ideale Formule 1-kalender eruit zou zien. "Als ik het voor het zeggen zou hebben, blijft Spa er natuurlijk op staan", vertelt de regerend wereldkampioen.

"Daarnaast zijn er nog zoveel mooie circuits in de wereld. Mugello is ontzettend gaaf in een Formule 1-auto. Ik kom ook graag op de Nürburgring. De Nordschleife is wellicht wat te gevaarlijk voor de Formule 1, maar daar race ik graag met andere auto's."

Verstappen schreef vorig jaar voor het eerst de Grand Prix van België op zijn naam, al was die race door noodweer wel in het water gevallen. De race werd na drie rondes achter de de safetycar afgevlagd.