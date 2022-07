De afgelopen jaren was de Red Bull van Max Verstappen razendsnel op circuits die op grote hoogte liggen. Dit weekend wordt er geracet op de Red Bull Ring in Oostenrijk, en dat is op Mexico na het hoogstgelegen Formule 1-circuit van de kalender. Toch is het geen zekerheidje dat Verstappen weer makkelijk gaat winnen in Spielberg.

123 Waarom het geen zekerheidje is dat Verstappen op hoogte weer sneller is