De Grand Prix van Oostenrijk komend weekend is de tweede van drie races met een sprint op zaterdag. Hoe werkt het ook alweer met deze korte races en wat is er anders dan vorig jaar? NU.nl legt het uit.

Het weekend ziet er als volgt uit: op vrijdagmiddag wordt er al gekwalificeerd voor de startopstelling van de sprintrace. Deze race zelf wordt op zaterdag verreden, over een afstand van een derde van een normale Grand Prix. Dat is 100 kilometer, wat de coureurs normaal gesproken minder dan een half uur kost. De uitslag van deze sprintrace vormt de startopstelling van de hoofdrace.

Tijdschema GP van Oostenrijk Eerste vrije training: vrijdag 13.30 uur

Kwalificatie: vrijdag 17.00 uur

Tweede vrije training: zaterdag 12.30 uur

Sprintrace: zaterdag 16.30 uur

Hoofdrace: zondag 15.00 uur

Geen sprintkwalificatie, maar sprint

In 2021 werden de extra races nog 'sprintkwalificatie' genoemd, maar dit seizoen heten ze simpelweg 'sprint'.

Er is nog een kleine verandering ten opzichte van 2021: de snelste coureur in de kwalificatie op vrijdag pakt formeel wel de poleposition. Afgelopen seizoen ging die titel naar de winnaar van de sprintrace op zaterdag. Het kan dus in theorie zo zijn dat de houder van poleposition zondag vanaf (bijvoorbeeld) de zesde startplaats begint.

De drie sprintraces in 2022 zijn wel veel belangrijker, omdat er meer punten te verdienen zijn. In 2021 kregen alleen de eerste drie coureurs in de uitslag één, twee of drie punten. In 2022 krijgt de winnaar acht punten en de daaropvolgende coureurs in de uitslag steeds een punt minder, tot de achtste plaats: die krijgt één punt.

Max Verstappen won bijvoorbeeld de eerste sprintrace van 2022 in Emilia-Romagna. Hij pakte zo acht punten.