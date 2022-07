Red Bull-teambaas Christian Horner stelde op Silverstone nog dat de auto van Max Verstappen niet aangepast hoeft te worden om aan de antistuiterregels van de FIA te voldoen. Toch is er op de achtergrond een strijd gaande tussen Red Bull en Ferrari aan de ene kant en Mercedes aan de andere. Zo staat de strijd tegen porpoising er nu voor.

De Grand Prix van Frankrijk vormt over twee weken een belangrijk moment in het kampioenschap. Dan zijn de regels tegen het stuiterfenomeen porpoising van kracht, zoals opgelegd in een technical directive (TD039) van de autosportbond.

Met speciale meetapparatuur in de auto's gaat de FIA vanaf Frankrijk handhaven op te veel "verticale acceleratie". Wat dan te veel is, wordt berekend via een formule die per auto is vastgesteld.

Als een auto op bepaalde punten op circuit te wild op en neer beweegt, wordt dat gemeten door zowel het team als de regelgever. Mocht dit meer dan drie keer worden vastgesteld, dan kan het team een bezoekje van de FIA verwachten en moet er wat aangepast worden in de afstelling.

De kans dat er direct in Frankrijk ingrepen volgen, is klein: het Circuit Paul Ricard is namelijk een soort biljartlaken. Daar zijn weinig hobbels om het porpoisen en/of stuiteren in gang te zetten. Een week later in Hongarije is dat een ander verhaal, maar zelfs in het hobbelige Bakoe een paar races geleden was er maar één auto die te veel stuiterde. Dat was uiteraard de Mercedes.

Alleen de Mercedes stuiterde in Bakoe te veel volgens de nieuwe regels. Alleen de Mercedes stuiterde in Bakoe te veel volgens de nieuwe regels. Foto: Getty Images

Red Bull en Ferrari en hun flexibele vloer

Maar de regels hebben betrekking op meer zaken: Mercedes is met Ferrari en Red Bull in een woordenstrijd verwikkeld over een tweede deel van TD039, dat gaat over flexibele vloeren. Die zouden door de twee koplopers in het kampioenschap worden gebruikt, middels een grijs gebied in het reglement. Mercedes is daar uiteraard boos over. Toto Wolff sprak in Silverstone van een "shocker", toen de FIA in een vergadering uitlegde dat hiervan gebruik wordt gemaakt.

Het heeft alles te maken met de houten plank die onder de auto zit. Die is er om te kunnen meten hoeveel een auto slijt. Zodra een auto met de bodem het asfalt raakt, is de plank het eerste dat met het wegdek in contact komt.

Deze plank mag volgens de regels op twee punten niet meer dan 2 millimeter verbuigen. In de reglementen wordt wel geïmpliceerd dat de hele plank niet mag bewegen, maar echt specifiek wordt het niet genoemd.

Volgens de FIA maken twee teams (Ferrari en Red Bull dus) gebruik van dit grijze gebied om de vloer wel degelijk marginaal te laten bewegen, zeker verder naar achter. Dit zou de vloer effectiever maken, omdat er een lagere rijhoogte gehanteerd kan worden zonder dat de houten plank het asfalt te veel raakt.

Met de vloer wordt verreweg de meeste neerwaartse kracht van de auto opgewekt. Een klein voordeel hier betaalt zich dus uit in hogere bochtensnelheden.

De houten plank (die niet echt van hout is) onder de Ferrari. De houten plank (die niet echt van hout is) onder de Ferrari. Foto: Getty Images

Vragen om opheldering helpen de FIA met handhaven

Het gaat om een interpretatie van de regels waarmee de FIA vanzelfsprekend niet blij is. De teams die dit grijze gebied niet hebben benut, Mercedes voorop, sluiten zich daar graag bij aan.

Ferrari en Red Bull betogen uiteraard dat er niets veranderd hoeft te worden en zouden de invoering van de technical directive actief bevechten. Horner herhaalde in Silverstone nog maar eens dat hij tegen tussentijdse regelwijzigingen is. "Don't dick with it", sprak hij in goed Engels.

Technical directives komen vaak tot stand doordat een team om opheldering van de regels vraagt. De manier waarop die zijn opgeschreven laat nog weleens te wensen over, waardoor de FIA met verduidelijkingen moet komen. Dit is dan formeel "de mening van de FIA over wat de regels precies betekenen". Je kunt als team het grijze gebied dus wel benutten, maar de kans is groot dat de auto bij de keuring of een controle wordt afgekeurd.

Een belangrijk voorbeeld hiervan is Red Bull zelf, dat in 2019 aan de FIA vroeg hoe het precies zat met elektronische beïnvloeding van brandstofsensoren. Vervolgens kwam er een technical directive en liep Ferrari tegen de lamp. De Italianen bleken dit inderdaad te doen en konden zo meer brandstof dan toegestaan in de motor pompen.

Teams proberen elkaar zo voortdurend de loef af te steken. Er zit een zelfcontrolerend element in, dat de FIA ook helpt om te handhaven.

De flexibelere vloer zou vooral het bochtenwerk ten goede komen. De flexibelere vloer zou vooral het bochtenwerk ten goede komen. Foto: Getty Images

Vanaf Frankrijk mag de plank echt niet meer bewegen

De concurrenten een voordeel afnemen is uiteraard ook het doel van Mercedes, dat naar eigen zeggen zelf met een rigide plank onder de auto rijdt. Ferrari en Red Bull doen dit dus niet, wat min of meer is toegegeven door de FIA. Vanaf Frankrijk mag geen enkele plank over de gehele lengte of breedte meer dan 2 millimeter kunnen verbuigen.

Of dit daadwerkelijk betekent dat Ferrari en Red Bull het haasje zijn, moet nog blijken. Dat antwoord kan ook in Frankrijk nog uitblijven, omdat de auto's op het gladde asfalt daar sowieso al laag kunnen rijden.

Bovendien zijn er meerdere eigenschappen die van de Ferrari en Red Bull snelle auto's maken, niet alleen een kleine verbuiging van de vloer. Dus de kans dat Verstappen en Leclerc vanaf Frankrijk opeens in het middenveld vertoeven, is zeer gering. Maar het is onwaarschijnlijk dat Red Bull (en Ferrari) helemaal niets hoeft te doen om binnen de nieuwe regels van TD039 te vallen.