De Grand Prix van Oostenrijk is al jaren populair onder Nederlandse Formule 1-fans, maar zoveel Nederlanders als er dit weekend in Spielberg worden verwacht zijn er nog nooit geweest. Max Verstappen vindt het ontzettend bijzonder dat ruim vijftigduizend landgenoten de moeite nemen om hem op de Red Bull Ring in actie te zien.

"Het is altijd weer super om te zien", vertelt Verstappen in de paddock van de Red Bull Ring. "Het is ook mooi dat het zo gegroeid is de afgelopen jaren. Misschien pakken ze nog een beetje vakantie mee, dat zou helemaal mooi voor ze zijn."

Verstappen durft niet te voorspellen hoelang de supportersaantallen blijven groeien. Hij denkt wel dat die limiet bijna is bereikt. "We gaan vanzelf wel zien hoelang het nog groeit. Op een gegeven moment is het ook wel klaar."

Voordat Verstappen zijn entree maakte in de koningsklasse van de autosport ging hij ook als fan de circuits af. "Nu gaat dat natuurlijk niet echt meer, zeker niet tijdens het seizoen. Dan is het vooral belangrijk om rust te pakken. In een tent slapen is dan niet altijd het beste."

In een ander universum, waarin Verstappen geen topcoureur in de Formule 1 was geweest, zou het hem hartstikke leuk lijken om als fan de circuits te bezoeken. "Dan had ik nu waarschijnlijk ook in zo'n tentje gelegen, ja. En ik kan je vertellen, dan was ik niet nuchter wakker geworden."

Verstappen weet niet waarom hij vaak goed is in Spielberg

Verstappen schreef de race in Spielberg al vier keer op zijn naam. Volgens Red Bull-topman Helmut Marko komt het vooral door de sterke turbo van Honda dat de Nederlander hier zo vaak heeft gewonnen. Verstappen zelf gelooft daar niet zo in, al weet hij ook niet waar het succes dan wél vandaan komt.

"We hebben hier ook met Renault gewonnen en toen hadden we die turbo niet. Dus om eerlijk te zijn heb ik eigenlijk geen idee. Als je kijkt naar de karakteristieken van de baan, zou je zelfs kunnen zeggen dat het eigenlijk helemaal niet zo'n goed circuit voor ons is. Natuurlijk, de Honda-motor liep vaak wel goed op hoogte. Maar ook met die dominantie van Mercedes hadden we lang niet altijd verwacht dat we hier zouden winnen."

Inmiddels racet Verstappen in een nieuw Formule 1-tijdperk waarin niet Mercedes, maar juist hijzelf dominant is. In zijn Red Bull kan hij bovendien teren op een hoge topsnelheid, iets dat met de vele rechte stukken op de Red Bull Ring doorslaggevend kan zijn.

Desondanks wil Verstappen de favorietenrol niet naar zich toetrekken. "We zijn snel op de rechte stukken, maar Ferrari is juist weer heel goed in de snelle bochten. En daar heb je er hier ook veel van", aldus de regerend wereldkampioen. "Topsnelheid is belangrijk, maar de snelle bochten wellicht net zo. We gaan het wel zien dit weekend."