Jullie stelden ons een hoop goede vragen over de Grand Prix van Oostenrijk en de Formule 1 als geheel. We hebben de beste en meestgestelde vragen aan onze Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt voorgelegd en dit zijn de antwoorden.

Waarom is de bandenslijtage bij Red Bull nu veel hoger dan bij Ferrari?

Dat is een vraag waarop ze bij Red Bull ook nog geen antwoord hebben. Uit de kwalificatie kun je opmaken dat Verstappen zijn banden sneller op temperatuur kreeg dan de Ferrari's, wat te zien was aan zijn snelheid in de eerste sector. Dat kan een aanwijzing zijn dat zijn auto wat harder was afgesteld. Een hardere auto (die dus minder veert) is snel over één ronde, maar uiteindelijk wel zwaarder voor de banden. De Ferrari leek extreem afgesteld op de race, wat ook verklaart waarom Leclerc dit seizoen voor het eerst op een droge baan werd verslagen in de kwalificatie door Verstappen. Ik denk dat we het daarin moeten zoeken: de Ferrari had extreem de focus op de race, en Red Bull vertrouwde misschien wel te veel op hun gebruikelijke racetempo. En liet zich daardoor verrassen. Dit is mijn inschatting, maar de echte antwoorden van Red Bull moeten nog komen (als die komen).

Waarom is Mercedes blij met de race pace (boardradio over de finish) terwijl ze 40+ seconden achter de nummer 1 eindigen?

Hamilton en Russell verloren natuurlijk veel tijd door allerlei schermutselingen in de openingsfase. Russell kreeg zelfs een tijdstraf. Dus het was geen normale race voor Mercedes waarin ze vrijuit hun eigen tempo konden rijden. Dat konden Verstappen en de Ferrari's wel. Dat betekent niet dat Mercedes een bedreiging had kunnen vormen, maar ik denk dat ze zelf zo rekenen. In de tweede helft van de race was Mercedes nog altijd langzamer, maar niet zo veel langzamer. En ze pakken weer een podium doordat er een Red Bull en een Ferrari uitvallen, dus er was wel wat reden voor positiviteit.

Waarom werd er niet gekozen voor de rode band tijdens de laatste wissel?

De bandenslijtage was flink zondag en tractie is extreem belangrijk op de Red Bull Ring, met langzame bochten waarop rechte stukken volgen. Dus ze konden het risico niet nemen over dertien ronden. Zeker Red Bull niet, waar de bandenslijtage uitgerekend het hoogste was. Tel daarbij op dat Verstappen nog een blinkende set nieuwe mediums had, en alleen nog een gebruikte sets soft (hetzelfde gold voor Leclerc) en het was een logische keuze. De rode band is in de race helemaal niet gebruikt, door niemand. Dat is een teken aan de wand.

Hoe kan het dat Ferrari in een keer zo snel is? Hebben ze de flexibele bodem van Redbull inmiddels gekopieerd?

Red Bull wees zelf juist op de bandenslijtage als grote reden, dus ik denk niet dat de flexibele bodem daarin een rol speelt. Die flexibele bodem had Ferrari overigens eerder dan Red Bull, dus als iemand aan het kopiëren is geslagen, is het andersom. Vanaf België na de zomerstop is het overigens gedaan met deze flexibele bodems. Ferrari geeft toe dat ze dan wat moeten aanpassen, en Red Bull doet daar omslachtig over. Christian Horner speelt de vermoorde onschuld, maar vanuit het team komen wel wat andere geluiden.

Waarom hoorden we deze race nauwelijks iets over porpoising (stuiteren)? De nieuwe regels zijn toch nog niet van toepassing?

Er waren wel auto's die last hadden van porpoising, maar niet zo erg als bijvoorbeeld in Bakoe. Dus het was in dat opzicht niet zo'n thema. Elk Formule 1-weekend heeft altijd een of twee verhalen die veel aandacht krijgen. Dit weekend zat porpoising daar niet tussen. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet meer is.

Hoeveel motorwissels hebben Ferrari en Red Bull tot nu toe gehad en hoeveel motorwissels verwachten jullie nog?

Red Bull zit op koers om het met drie motoren te halen. Leclerc zit zoals bekend al op zijn vierde motor, en heeft zijn derde ook nog vers in de pool, dus die zit voorlopig een tijdje goed. Sainz zat met alles aan de limiet, en de brand aan boord van zijn auto en wat daaraan vooraf ging zijn slecht nieuws. Dus in Frankrijk gaat Sainz wel wat gridstraffen krijgen.

Waarom zijn de startlijn en de finishlijn op twee verschillende plekken?

Goede vraag. Voor zover ik weet zit de finishlijn altijd ter hoogte van de wedstrijdleiding (die zitten meestal in een toren, zoals in Zandvoort) maar is niet op elk circuit ook ruimte om daar de startlijn ook te laten zijn, omdat dat ook de voorkant is van de startgrid. Dus is de startlijn wat verder opgeschoven om op het rechte stuk ruimte te maken voor een complete startgrid met genoeg vakjes. Dit is op meerdere circuits het geval.

Wat gebeurde er nu met de auto van Sainz?

Volgens het team was het hetzelfde probleem als wat Leclerc eerder overkwam in Spanje, dus dat is een falende turbo en MGU-H. De turbo blaast lucht onder druk de motor in om die beter te laten presteren. De MGU-H zet hitte van de uitlaat om in energie. Beide elementen zitten bij Ferrari aan elkaar vast. Het leek er in dit geval op dat de hele boel uit elkaar klapte. Dit is een bekend probleem bij de Ferrari, waarvan ze zeggen dat er een oplossing in de pijplijn zit.

Heeft de jonge Schumacher nu dan eindelijk de schroom van zich afgegooid en de weg omhoog gevonden om nu écht in de voetsporen van z'n vader te treden?

Mick Schumacher gold ook in de juniorklassen een beetje als een dieseltje, die laat op gang kwam. Dat zien we nu weer. Vorig seizoen had hij aan Nikita Mazepin natuurlijk niet echt een goede teammaat. Die vormde geen echte uitdaging en Mick kon er niks van leren. Met Kevin Magnussen is dat een ander verhaal, dat is een ervaren en snelle coureur. Ik denk dat Schumachers harde crash in de tweede race wel een deuk in zijn zelfvertrouwen sloeg, zeker omdat hij nu was gekoppeld aan een goede coureur die presteerde en een auto had die dat ook (eindelijk) kon. Dat brengt druk met zich mee, en daardoor ging hij meerdere keren over de limiet. Coureurs kunnen daaraan ten onder gaan. De druk werd ook verder opgevoerd door de Duitse media.

Maar Mick komt er (zo lijkt het althans) sterker uit en presteert nu al drie races op rij goed. Dat doet hij ook nog eens op drie totaal verschillende circuits, wat me vertelt dat het niet alleen afhankelijk is van of de auto op een bepaalde baan goed is. Dus de weg omhoog is ingezet. Ik denk dat iedereen wel hoopt dat hij dit vast weet te houden.

Waarom hoefde Russell niet vanuit de pitstraat te starten na het wisselen van de achtervleugel onder park fermé, terwijl Bottas voor hetzelfde vergrijp wel naar de pits werd verwezen? En hetzelfde geldt voor Hamilton, na een volledig nieuwe vloer en chassis na de kwalificatie crash.

In de regels staat dat je in het geval van een sprintraceweekend naar een ouder specificatieonderdeel terug mag grijpen, mits die eerder in het seizoen al is gebruikt. Dat gold voor de achtervleugel die Russell na zijn crash kreeg, dus was het goed. Hamilton kreeg alleen maar onderdelen van dezelfde specificatie als die al op zijn gecrashte auto zaten, dus dat ging om één op één vervangingen. Daarvoor krijg je geen gridstraffen. Dus ook Hamilton niet.

Voorgaande jaren was Red Bull het te kloppen team op 'hooglandbanen' zoals de Red Bull-Ring. Betekent het optreden van Ferrari dat Red Bull terrein heeft verloren op dat gebied? En dat we dus in Mexico en Brazilië wellicht hetzelfde resultaat gaan zien?

Ik denk dat het te ver gaat om het verlies van zondag, of de snelheid van Ferrari, al toe te schrijven aan de hoogte waarop werd gereden. Misschien speelde het een rol, maar dat weten we pas als er meer metingen zijn. Eén race vormt daarvoor te weinig bewijs. Dus dat weten we als dit beeld zich herhaalt in Mexico en Brazilië.

Wat gaat er gedaan worden aan het ronduit mede-mensonvriendelijke gedrag dat sommige fans vertonen?

Het is een lastige vraag. Eerst moet er denk ik vastgesteld worden wat er nu precies is gebeurd. Dat is al lastig genoeg, en ik denk een taak voor de politie en de organisatie van de race. Ik was zelf niet in Oostenrijk, dus ik vind het van veraf moeilijk om te beoordelen hoe de sfeer was. Op welke schaal het voorkwam. En of deze gemelde misstanden het gevolg waren van bijvoorbeeld te veel drank. Daar moeten de politie en de organisatie een uitspraak over doen.

Als er een duidelijk beeld komt van wie de daders zijn, dan zit ik op de lijn van Sebastian Vettel: deze mensen zijn niet welkom bij de Formule 1. Iedereen die een kaartje koopt voor een Grand Prix, wil gewoon een leuke dag of een leuk weekend beleven. Er is geen enkele reden om dat voor anderen te gaan vergallen, onder het mom van een geintje, onder het mom van dronken gedrag en/of met totaal onaanvaardbaar gedrag. Formule 1 moet een feestje zijn voor iedereen. En als er mensen op afkomen die zich daar niet aan willen houden, dan moeten die thuisblijven. Daarnaast schat ik in dat de overgrote meerderheid zelf ook met deze instelling naar Oostenrijk is gereisd: voor een leuk weekend voor iedereen. Die horen nu alleen maar dit soort verhalen, terwijl ze daar niks aan konden doen en het waarschijnlijk ook helemaal niet hebben gezien. Dus met debiel gedrag vergal je niet alleen de dag van anderen, je bezorgt een grote groep ook nog eens onterecht een slechte reputatie. Blijf thuis als je zo'n persoon bent. En zoek hulp.

Er werd veel melding gemaakt over track limits. Wat is het precies? Waarom was dat hier een ding en hoor je het in andere wedstrijden amper?

Track limits is een melding die een coureur krijgt als hij de baanlimiet overschrijdt. Dat doet hij als hij met vier wielen buiten de witte lijn gaat die langs het asfalt loopt. In de kwalificatie betekent dit dat je rondetijd wordt afgenomen, in de race is er een waarschuwingssysteem met uiteindelijk tijdstraffen. In Oostenrijk is dit een probleem omdat er meerdere bochten zijn waar coureurs makkelijk buiten de baan kunnen en waarin ze het zelf ook niet zo goed kunnen zien als ze dat doen. De laatste bocht bijvoorbeeld, is hierin berucht. Op andere circuits zit dat simpelweg minder in het ontwerp, of staat er gewoon een muur waardoor de coureur niet eens van de baan kan.

Is er uitzicht op gridstraffen voor Leclerc door de motorproblemen begin van het seizoen?

Leclerc heeft in Canada net twee nieuwe motoren gekregen, dus die kan normaal gesproken nog wel even vooruit. Ferrari heeft wel aanpassingen voor de betrouwbaarheid in de pijplijn. Als ze die willen toepassen, kan dat alleen met nieuwe onderdelen. Dat zou nieuwe gridstraffen voor Leclerc betekenen.

Waarom moet een raceauto met pech verplicht in z'n vrij worden gezet? Je zag de gestrande en brandende auto van Sainz van een Oostenrijkse alp afrollen. Een marshal kon de auto nog maar net stoppen. Dat is toch gevaarlijk?

Een auto moet verplicht in zijn vrij worden gezet omdat de marshals 'm dan makkelijk kunnen verrollen. In de situatie Sainz speelde dit denk ik geen rol. Zijn hele aandrijving was er al mee gestopt, dus hij kon de auto al niet meer in een versnelling zetten. Een Formule 1-auto heeft uiteraard geen handrem, dus moesten de marshals snel met blokjes komen voor achter de wielen zodat Sainz de rem los kon laten. Dat duurde iets te lang en dat was inderdaad gevaarlijk.

Wat doen ze met een uitgebrande Ferrari?

Dat is een naar klusje voor de monteurs. 'Uitgebrand' wil ik het overigens niet noemen, er moet nog blijken of het chassis bijvoorbeeld beschadigd is. Maar de auto zal helemaal uit elkaar gehaald moeten worden en dan gaan ze kijken welke onderdelen er nog bruikbaar zijn. Gelukkig zit er een vrij weekend in de kalender, dus dat kunnen ze de komende week rustig op de fabriek in Maranello doen.